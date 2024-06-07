1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
«Кроме того, погуляете по живописному берегу Плещеева озера и посетите один из древних переславских монастырей»
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
4 940₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
«Старинный монастырь, языческий идол и Александрова гора»
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
«Заберетесь на Александрову гору и с высоты посмотрите на прекрасное озеро Плещеево»
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
«Одна из главных достопримечательностей города — чистейшее Плещеево озеро»
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
«А также о его главной достопримечательности — знаменитом языческом идоле Синий камень, который оброс самыми разными легендами, вплоть до тех, что объясняют его одушевленную природу инопланетным происхождением»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 977₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исчезнувшие церкви Залесского города: индивидуальная экскурсия
Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
«Кроме прочего, вы окажетесь там, куда не заезжают туристические автобусы, — в одном из самых живописных мест Переславля-Залесского, где сливаются в одно целое петляющая речка Трубеж и заповедное Плещеево озеро»
10 июня в 09:30
16 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
«Поднимемся на самую высокую в городе Александрову гору и окинем взглядом наши необъятные просторы»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
«Вы насладитесь чарующими панорамами с крепостных стен Горицкого монастыря, городских валов и Александровой горы»
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
«Сделаем круг по Плещееву озеру и издалека в бинокль посмотрим на колокольню села Городище, археологический Клещинский комплекс и Александрову гору, Горицкий монастырь, музей «Ботик Петра I»»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
5 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны Переславля-Залесского: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир истории Переславля-Залесского, исследуя его сокровенные уголки на собственном автомобиле
Начало: На Красной площади
«Узнаете, откуда у Плещеева озера второе дно и как в пресной воде завелась селёдка»
10 июня в 10:30
17 июня в 10:00
4 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Легенды Плещеева озера: индивидуальная экскурсия в Переславле-Залесском
Погрузитесь в атмосферу старинного Переславля-Залесского, узнайте тайны Плещеева озера и прикоснитесь к мистическому синему камню
Начало: возле Александровой горы
«А еще обязательно прикоснетесь к загадочному синему камню и услышите, почему этот огромный валун удивительного цвета, когда-то лежавший на самой вершине горы, считался местом обитания богов»
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
2 770₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
«Сделаем короткую остановку и насладимся видом Сорокосвятской церкви и просторов Плещеева озера»
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от центра до озера
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, города с богатым прошлым и уникальными памятниками
Начало: По согласованию с гидом
«Там можно насладиться живописные пейзажами берегов озера, посмотреть городище Клещин, загадать желание у Синего камня и подняться на Александрову гору»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Провели интересную экскурсию, динамичную, попали в дождь, но адаптировались к погодным условиям и посмотрели все из машины, где получилось прошлись Елена может часами рассказывать о городе 👍🏻
- ООльга5 июня 2024Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
- ООльга5 июня 2024В конце мая наша компания из трех человек посетила Переславль-Залесский. Заранее была согласована морская прогулка, но так как мы немного
- ЕЕлена4 июня 2024Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
- ООльга3 июня 2024Добрый день! Мы прогулялись по Переславлю и окрестностям вместе с замечательным экскурсоводом Ольгой Евгеньевной!!! Это потрясающая душевная весёлая женщина с
- ТТатьяна2 июня 2024Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
- еекатерина31 мая 2024Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
- ААндрей31 мая 2024Отлично провели время со всей семьей. Очень подготовленный и знающий экскурсовод, всем советую сходить на её экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Природа и пейзажи»
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