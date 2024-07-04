1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
8 июля в 14:00
9 июля в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 19:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
4 997₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июля 2024Прекрасная экскурсия от Юрия. У меня срздалось впечатление,что Юрий умеет переносить своих экскурсантов в другие времена и эпохи. Я сама
- ССветлана3 июля 2024Я думаю что любого человека рассказ Юрия о древнем городе заинтересует. Наш 9-летний внук был в восторге от него. Время
- ААнна2 июля 2024Огромная благодарность Юрию за глубокое погружение в историю и современность Переславля-Залесского! Мы с мужем не раз бывали в этом городе,
- ААлександр30 июня 2024Французское кафе посещать не стоит. Очень плохо. Особенно круассаны. Все остальное хорошо.
- ССергей29 июня 2024Всё очень здорово, рекомендую всем путешественникам
- ТТатьяна21 июня 2024Спасибо Ольге Евгеньевне! Все грамотно, понятно, интересно.
- ААлександр10 июня 2024Совместили участие в "Переславском полумарафоне" 02.06.2024 с обзором некоторых знаковых мест города. Переславль - это город не на два часа экскурсии при передвижении на автомобиле. Время пробежало совершенно незаметно. Гиду лучи добра! Хочется вернуться.
- ААнна9 июня 2024Были на экскурсии с Владемиром большой разновозрастной компанией взрослых и детей остались довольны на все 100%. Спокойный,интересный человек,который за небольшой промежуток времени может раскрыть красоту города. Спасибо,однозначно рекомендую.
- ММарина26 мая 2024Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «На выходные»
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