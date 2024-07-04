Экскурсии выходного дня в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Переславле-Залесском, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
8 июля в 14:00
9 июля в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 19:00
5 000 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
207 отзывов
Популярное предложение
Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
4 997 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июля 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Прекрасная экскурсия от Юрия. У меня срздалось впечатление,что Юрий умеет переносить своих экскурсантов в другие времена и эпохи. Я сама
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    гид, и мне угодить сложно. Но экскурсия Юрия - яркая, эмоциональная, с юмором, с личным отношением к истории и историческим личностям очерь понравилась. Что немаловажно - машина у Юрия очень комфортная, с кондиционером. Юрий учитывает также индивидуальные пожелания и отвечает на все вопросы. В общем, рекомендую.

  • С
    Светлана
    3 июля 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Я думаю что любого человека рассказ Юрия о древнем городе заинтересует. Наш 9-летний внук был в восторге от него. Время
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    прошло незаметно. Если бы не Юрий многие детали остались бы для нас неизвестными. Он открыл для нас город. Очень хотим еще приехать и обязательно обратимся к нему.

  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
    Огромная благодарность Юрию за глубокое погружение в историю и современность Переславля-Залесского! Мы с мужем не раз бывали в этом городе,
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    но только благодаря экскурсии Юрия увидели его по-настоящему. Перед нами ожили древние времена, но и наши дни оказались полными чудес! Впечатления остались яркие, захотелось ещё больше узнавать город и возвращаться сюда снова и снова) От души рекомендуем!

  • А
    Александр
    30 июня 2024
    Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
    Французское кафе посещать не стоит. Очень плохо. Особенно круассаны. Все остальное хорошо.
  • С
    Сергей
    29 июня 2024
    Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
    Всё очень здорово, рекомендую всем путешественникам
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2024
    Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
    Спасибо Ольге Евгеньевне! Все грамотно, понятно, интересно.
  • А
    Александр
    10 июня 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Совместили участие в "Переславском полумарафоне" 02.06.2024 с обзором некоторых знаковых мест города. Переславль - это город не на два часа экскурсии при передвижении на автомобиле. Время пробежало совершенно незаметно. Гиду лучи добра! Хочется вернуться.
  • А
    Анна
    9 июня 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Были на экскурсии с Владемиром большой разновозрастной компанией взрослых и детей остались довольны на все 100%. Спокойный,интересный человек,который за небольшой промежуток времени может раскрыть красоту города. Спасибо,однозначно рекомендую.
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
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Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Свято-Никольский женский монастырь
  6. Река Трубеж
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июле 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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