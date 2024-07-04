читать дальше гид, и мне угодить сложно. Но экскурсия Юрия - яркая, эмоциональная, с юмором, с личным отношением к истории и историческим личностям очерь понравилась. Что немаловажно - машина у Юрия очень комфортная, с кондиционером. Юрий учитывает также индивидуальные пожелания и отвечает на все вопросы. В общем, рекомендую.

Прекрасная экскурсия от Юрия. У меня срздалось впечатление,что Юрий умеет переносить своих экскурсантов в другие времена и эпохи. Я сама