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милосердия. Работала с людьми с индивидуальными особенностями в развитии. Много работаю с детьми педагогом дополнительного образования. Прошла курсы повышения квалификации по театральному мастерству. И два года назад получила права. Теперь сама путешествую куда хочу! И очень люблю, когда люди, посетив наш город однажды, возвращаются в него снова и снова. Это очень радует! А нам есть что показать путешественникам, уж поверьте мне.