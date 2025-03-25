Славный град Переславль-Залесский (на вашем автомобиле)

Обзорная экскурсия в Переславле-Залесском на вашем авто. Легенды, древние храмы и Плещеево озеро. Идеально для первого визита и повторного открытия
Путешествие в Переславль-Залесский обещает массу впечатлений. Гости смогут увидеть знаменитое Плещеево озеро и подняться на Александрову гору. В программе посещение Спасо-Преображенского собора 12 века и других исторических мест. Истории о
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Пётре I и легенды города добавят особый колорит. Экскурсия подходит как для новичков, так и для тех, кто уже знаком с городом. Всё это на вашем автомобиле, что делает поездку ещё более комфортной и индивидуальной

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на вашем авто
  • 🏰 Посещение древних храмов и соборов
  • 🌊 Виды на Плещеево озеро
  • 📜 Легенды и истории города
  • ⛰ Подъём на Александрову гору
  • 🕍 Уникальные архитектурные памятники
Славный град Переславль-Залесский (на вашем автомобиле)
Славный град Переславль-Залесский (на вашем автомобиле)
Славный град Переславль-Залесский (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:30

Что можно увидеть

  • Плещеево озеро
  • Александрова гора
  • Никитский монастырь
  • Красная площадь
  • Спасо-Преображенский собор
  • Церковь Петра Митрополита
  • Владимирский собор
  • Храм Александра Невского
  • Рыбная слобода

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Плещеево озеро и Александрову гору
  • Никитский монастырь
  • Красную площадь
  • Спасо-Преображенский собор
  • Церковь Петра Митрополита, Владимирский собор и храм Александра Невского
  • Рыбную слободу и место первой судоверфи

Вы услышите:

  • О том, как зарождалась жизнь в этих краях
  • Городе, который стоял здесь до основания Переславля, и его жителях
  • Почему Юрий Долгорукий перенёс город на то месте, где сейчас находятся Земляные валы
  • Историю монастырей, храмов и святых, а также легенды Переславля-Залесского
  • Как Пётр I строил корабли
  • Рассказы о реке, национальном парке «Плещеево озеро» и удивительной рыбке
  • Знаменитых людях, жизнь которых связана с нашим городом

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в котором должно быть место для гида
  • Перед экскурсией посмотрите прогноз погоды и одевайтесь соответственно. Обязательно должна быть удобная обувь и бутылочка воды в жаркий день

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
:Садовая 10. Возле отеля Тройка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
25 мар 2025
Елена, наш организатор! Выражаем огромную благодарность Елене! Столько информации за всю историю путешествий, я не получала… Долгорукий, Невский, монастыри, церкви, источники, пряники, благодаря знаниям Елены мы получили благословение Епископа переславльского, рябушку отведали, журавлей получили в праздник престольный, цепи Никиты, синий камень, кельи Петра, история озера, Александрова гора и многое другое! Если Переславль, то только Елена!!! Приедем вновь

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