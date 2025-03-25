Путешествие в Переславль-Залесский обещает массу впечатлений. Гости смогут увидеть знаменитое Плещеево озеро и подняться на Александрову гору. В программе посещение Спасо-Преображенского собора 12 века и других исторических мест. Истории о
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на вашем авто
- 🏰 Посещение древних храмов и соборов
- 🌊 Виды на Плещеево озеро
- 📜 Легенды и истории города
- ⛰ Подъём на Александрову гору
- 🕍 Уникальные архитектурные памятники
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:30
Что можно увидеть
- Плещеево озеро
- Александрова гора
- Никитский монастырь
- Красная площадь
- Спасо-Преображенский собор
- Церковь Петра Митрополита
- Владимирский собор
- Храм Александра Невского
- Рыбная слобода
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Плещеево озеро и Александрову гору
- Никитский монастырь
- Красную площадь
- Спасо-Преображенский собор
- Церковь Петра Митрополита, Владимирский собор и храм Александра Невского
- Рыбную слободу и место первой судоверфи
Вы услышите:
- О том, как зарождалась жизнь в этих краях
- Городе, который стоял здесь до основания Переславля, и его жителях
- Почему Юрий Долгорукий перенёс город на то месте, где сейчас находятся Земляные валы
- Историю монастырей, храмов и святых, а также легенды Переславля-Залесского
- Как Пётр I строил корабли
- Рассказы о реке, национальном парке «Плещеево озеро» и удивительной рыбке
- Знаменитых людях, жизнь которых связана с нашим городом
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в котором должно быть место для гида
- Перед экскурсией посмотрите прогноз погоды и одевайтесь соответственно. Обязательно должна быть удобная обувь и бутылочка воды в жаркий день
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
:Садовая 10. Возле отеля Тройка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 70 туристов
Аттестованный гид Ярославской области. Живу в Переславле—Залесском. Безумно люблю свой город, с его историей и жителями. Люблю учиться. И одновременно могу заниматься разными видами деятельности. Прошла обучение на курсах сестёрЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
25 мар 2025
Елена, наш организатор! Выражаем огромную благодарность Елене! Столько информации за всю историю путешествий, я не получала… Долгорукий, Невский, монастыри, церкви, источники, пряники, благодаря знаниям Елены мы получили благословение Епископа переславльского, рябушку отведали, журавлей получили в праздник престольный, цепи Никиты, синий камень, кельи Петра, история озера, Александрова гора и многое другое! Если Переславль, то только Елена!!! Приедем вновь
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