Откройте для себя мифы и легенды Переславля-Залесского с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Переславле-Залесском, цены от 2 770 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
24 отзыва
Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
«В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 977 за всё до 8 чел.
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Легенды Плещеева озера
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Легенды Плещеева озера: индивидуальная экскурсия в Переславле-Залесском
Погрузитесь в атмосферу старинного Переславля-Залесского, узнайте тайны Плещеева озера и прикоснитесь к мистическому синему камню
Начало: возле Александровой горы
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
2 770 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
  • О
    Оксана
    7 мая 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Экскурсия очень понравилась. Владемир прекрасный рассказчик. Отлично знает свой город, его историю и имеет в запасе огромное количество легенд и
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    историй про город. Было интересно и мне, взрослому человеку и моим 14-летним детям. Мы даже пожалели о том, что приехали только на один день. Можно было отлично провести и второй.

  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Легенды Плещеева озера
    Ирина - замечательный рассказчик и видно, как любит свой край. Озеро и место, где прошла экскурсия, действительно волшебные места!
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Легенды Плещеева озера
    Огромное спасибо Ирине не просто за экскурсию, а за прекрасную прогулку около Плещеева озера. Рассказ о легендах не затянут, очень
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    насыщен фактами и собственными знаниями, что придает «сухой» истории такой яркий, жизненный оттенок. Приятно, когда человек любит свой город, знает о нем много, хвалит людей и культуру, а не сетует на жизнь и обстановку. Ну и сама тема экскурсии классная. Легенды, загадки, тайны… Всем рекомендую!

    Огромное спасибо Ирине не просто за экскурсию, а за прекрасную прогулку около Плещеева озера. Рассказ оОгромное спасибо Ирине не просто за экскурсию, а за прекрасную прогулку около Плещеева озера. Рассказ оОгромное спасибо Ирине не просто за экскурсию, а за прекрасную прогулку около Плещеева озера. Рассказ о
  • Е
    Елена
    8 апреля 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Спасибо большое за великолепную прогулку и знакомство с городом. не перегружено датами, но познавательно и с интересными фактами. Живое и приятное общение, хорошие рекомендации по музеям и индивидуальной прогулке. Поразительный город! обязательно вернемся за новыми впечатлениями
  • М
    Мария
    24 февраля 2024
    Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
    прекрасная экскурсия! огромное спасибо Ольге Евгеньевне - чувствуется, что человек очень любит то, что делает! Понравилось всем - независимо от возраста:))) приедем летом!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2022
    Легенды Плещеева озера
    Очень красивые виды. Материал необычный. В целом все понравилось
  • О
    Оксана
    15 апреля 2022
    Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
    Наталья и ее экскурсия - это то, что трудно описать словами… Это надо видеть, слышать, прикоснуться руками, ощущать и пускать
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    внутрь себя. Потрясающий Переславль и немыслимая переславна Наташа - это полное погружение в эпоху, атмосферу тысячелетней давности. Факты, события, легенды, цитирование отрывков из летописей, научных трудов, сказаний - чудесный Наташин рассказ можно слушать бесконечно! Скорее собирайтесь к ней на экскурсию и вы обязательно увидите то, что, возможно, никто никогда не увидит, под журчание ручья на берегу красивейшего Плещеева озера загадаете самое сокровенное желание, проникнетесь духом самобытности и фольклора под рассказы о похождениях царя Берендея и почти упадете в обморок, отведав непревзойденной ряпушки прямо из коптильни. Совсем не потерять сознание и сохранять равновесие и благодатное состояние на родине Александра Невского помогут только обилие уникальных храмов и монастырей. И Наташа, у которой готов для вас уже следующий захватывающий рассказ…

  • А
    Аида
    6 января 2022
    Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
    Невероятная Ольга Евгеньевна провела для нас экскурсию. Тонкая, интеллигентная женщина любящая свой город, знающая историю, владеющая фактами. Очень увлекательно, узнали много нового. Рекомендую заказать транспорт, пешком всего не обойти

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Мифы и легенды»

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  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 2 770 до 5 977. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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