1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
«В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 977₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Легенды Плещеева озера: индивидуальная экскурсия в Переславле-Залесском
Погрузитесь в атмосферу старинного Переславля-Залесского, узнайте тайны Плещеева озера и прикоснитесь к мистическому синему камню
Начало: возле Александровой горы
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
2 770₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина26 мая 2024Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
- ООксана7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Владемир прекрасный рассказчик. Отлично знает свой город, его историю и имеет в запасе огромное количество легенд и
- ИИрина6 мая 2024Ирина - замечательный рассказчик и видно, как любит свой край. Озеро и место, где прошла экскурсия, действительно волшебные места!
- ЕЕлена25 апреля 2024Огромное спасибо Ирине не просто за экскурсию, а за прекрасную прогулку около Плещеева озера. Рассказ о легендах не затянут, очень
- ЕЕлена8 апреля 2024Спасибо большое за великолепную прогулку и знакомство с городом. не перегружено датами, но познавательно и с интересными фактами. Живое и приятное общение, хорошие рекомендации по музеям и индивидуальной прогулке. Поразительный город! обязательно вернемся за новыми впечатлениями
- ММария24 февраля 2024прекрасная экскурсия! огромное спасибо Ольге Евгеньевне - чувствуется, что человек очень любит то, что делает! Понравилось всем - независимо от возраста:))) приедем летом!
- ЕЕлена7 ноября 2022Очень красивые виды. Материал необычный. В целом все понравилось
- ООксана15 апреля 2022Наталья и ее экскурсия - это то, что трудно описать словами… Это надо видеть, слышать, прикоснуться руками, ощущать и пускать
- ААида6 января 2022Невероятная Ольга Евгеньевна провела для нас экскурсию. Тонкая, интеллигентная женщина любящая свой город, знающая историю, владеющая фактами. Очень увлекательно, узнали много нового. Рекомендую заказать транспорт, пешком всего не обойти
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Мифы и легенды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 2 770 до 5 977. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Переславля-Залесского в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году