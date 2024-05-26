Экскурсии по набережной Переславля-Залесского

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Переславле-Залесском, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
«И уютная набережная реки Трубеж, по которой можно прогуляться»
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Уникальная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от центра до озера
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, города с богатым прошлым и уникальными памятниками
Начало: По согласованию с гидом
«После прогулки по историческому центру вы переместитесь на северо-восточный берег Плещеева озера»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия-квиз по Переславлю-Залесскому: кремль и Торговый посад
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
  • О
    Оксана
    7 мая 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Экскурсия очень понравилась. Владемир прекрасный рассказчик. Отлично знает свой город, его историю и имеет в запасе огромное количество легенд и
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    историй про город. Было интересно и мне, взрослому человеку и моим 14-летним детям. Мы даже пожалели о том, что приехали только на один день. Можно было отлично провести и второй.

  • Е
    Елена
    8 апреля 2024
    Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
    Спасибо большое за великолепную прогулку и знакомство с городом. не перегружено датами, но познавательно и с интересными фактами. Живое и приятное общение, хорошие рекомендации по музеям и индивидуальной прогулке. Поразительный город! обязательно вернемся за новыми впечатлениями
  • Д
    Дмитрий
    27 февраля 2024
    Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
    Довольно сухой рассказ от гида, больше похожий на лекцию, но в целом все понравилось, однако моментами клонило в сон))
  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна. 4 часа прошли очень быстро. Дети 10 и 5 лет впечатлились историями, легендами и достопримечательностями.
  • О
    Олеся
    19 сентября 2023
    Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
    Все понравилось. Экскурсия проходила на нашей машине. Посетили много мест, пешком тоже немало погуляли. Экскурсовод Елена коммуникабельная, активная, позитивная. Много интересной информации

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского
  2. Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
  3. Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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