1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
«И уютная набережная реки Трубеж, по которой можно прогуляться»
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от центра до озера
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, города с богатым прошлым и уникальными памятниками
Начало: По согласованию с гидом
«После прогулки по историческому центру вы переместитесь на северо-восточный берег Плещеева озера»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия-квиз по Переславлю-Залесскому: кремль и Торговый посад
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина26 мая 2024Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.
- ООксана7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Владемир прекрасный рассказчик. Отлично знает свой город, его историю и имеет в запасе огромное количество легенд и
- ЕЕлена8 апреля 2024Спасибо большое за великолепную прогулку и знакомство с городом. не перегружено датами, но познавательно и с интересными фактами. Живое и приятное общение, хорошие рекомендации по музеям и индивидуальной прогулке. Поразительный город! обязательно вернемся за новыми впечатлениями
- ДДмитрий27 февраля 2024Довольно сухой рассказ от гида, больше похожий на лекцию, но в целом все понравилось, однако моментами клонило в сон))
- ВВиктория3 октября 2023Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна. 4 часа прошли очень быстро. Дети 10 и 5 лет впечатлились историями, легендами и достопримечательностями.
- ООлеся19 сентября 2023Все понравилось. Экскурсия проходила на нашей машине. Посетили много мест, пешком тоже немало погуляли. Экскурсовод Елена коммуникабельная, активная, позитивная. Много интересной информации
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Набережная»
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