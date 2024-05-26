М Марина Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского Спасибо за интересную и нескучную прогулку по Переславлю Залесскому. Владимир поделился интересными и полезными локациями в городе, показал город с разных ракурсов.

О Оксана Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского читать дальше историй про город. Было интересно и мне, взрослому человеку и моим 14-летним детям. Мы даже пожалели о том, что приехали только на один день. Можно было отлично провести и второй. Экскурсия очень понравилась. Владемир прекрасный рассказчик. Отлично знает свой город, его историю и имеет в запасе огромное количество легенд и

Е Елена Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского Спасибо большое за великолепную прогулку и знакомство с городом. не перегружено датами, но познавательно и с интересными фактами. Живое и приятное общение, хорошие рекомендации по музеям и индивидуальной прогулке. Поразительный город! обязательно вернемся за новыми впечатлениями

Д Дмитрий Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера Довольно сухой рассказ от гида, больше похожий на лекцию, но в целом все понравилось, однако моментами клонило в сон))

В Виктория Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна. 4 часа прошли очень быстро. Дети 10 и 5 лет впечатлились историями, легендами и достопримечательностями.