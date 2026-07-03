Индивидуальные экскурсии в Переславле-Залесском

О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
В одном из особенных духовных центров России вы прикоснетесь к преданиям о семи почитаемых святых и посетите тихие монастыри с удивительной атмосферой умиротворения и благодати. Побываете в месте крещения Александра Невского и узнаете о деяниях Петра Великого.
Переславль-Залесский прославил в лике святых целых семь подвижников веры. В городе четыре действующих монастыря, и с каждым из них связаны удивительные факты и предания. В Никитском монастыре вы в деталях услышите захватывающую историю о Никите Столпнике и преподобном Дмитрии Прилуцком. И, конечно, отдельно поговорим о нашем святом земляке — ратном воине Александре Невском, который родился и вырос в Переславле-Залесском.
Следы Петра Первого
Мы расскажем о петровской «потешной» флотилии, спущенной на воды Плещеева озера. Также вы узнаете о местной гастрономической гордости, переславской ряпушке — частой гостье царского стола.
Храмы и монастыри
На главной площади города вы увидите старейший храм Ярославской области — Спасо-Преображенский собор. Именно здесь был крещён Александр Невский и были похоронены его потомки. На стене собора изучите одну любопытную деталь, которая хранит секрет убийства Андрея Боголюбского. Посетите Никитский монастырь, настоящую средневековую цитадель, укреплённую на средства Ивана Грозного. При желании, доберётесь до Никольского монастыря. И прогуляетесь по земляным валам, которые стоят в городе уже более 800 лет.
Организационные детали
Дополнительные расходы
— Если вы не на своём транспорте, мы организуем авто за дополнительную плату: легковой автомобиль — 3500 ₽, минивэн — 6500 ₽ — Полностью пешеходный формат возможен, но в таком случае вы не сможете увидеть все объекты программы — Синий камень — 250 ₽ за чел. — Пожертвование в Никитском храме — добровольное — Посещение ботика Петра Великого оплачивается отдельно. Билет необходимо бронировать заранее
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 26266 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Спасибо за интересную экскурсию. Алёне удалось не только рассказать о достопримечательностях, но и передать дух города. Рекомендую.
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Марина
Наш однодневный визит в прекрасный Переславль-Залесский во многом состоялся благодаря экскурсии Олега. Увлеченный историей, религией и людьми этого города он смог удачно сложить свой рассказ в полноценный исторический экскурс. Рекомендую планировать эту экскурсию на авто. Так вы сможете максимально охватить самые значимые и интересные локации. И, конечно, сопровождение профессионального гида планировать обязательно!
+2
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Л
Лада
Впечатления отличные! Было очень интересно и живо. Максим очень интересный гид! слушали с удовольствием!
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Антон
Замечательная костюмированная экскурсия. Прекрасная подача, информация структурирована, последовательна, приятно слушать и хорошо запоминается. Организовали нам удобный транспорт. Прекрасно и с пользой провели время, узнали много интересного, хотя в Переславле не в первый раз.
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Марина
Нашим гидом был Олег Викторович 👍экскурсия прошла на одном дыхании! Очень интересно, живо и не нудно! Спасибо огромное! Очень понравилось 👌
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Елена
Гуляли по Переславлю с Олегом. Очень рекомендую особенно с детьми, гид сделал всё возможное, что бы нам было комфортно и интересно, подстраиваться под наш темп, очень увлечённо рассказал про свой город. Рекомендую! А прогулка на лодке вообще была изумительная!
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