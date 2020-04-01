Индивидуальные экскурсии в Переславле-Залесском

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О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения

Алёна
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Алёна – представитель гидов
В одном из особенных духовных центров России вы прикоснетесь к преданиям о семи почитаемых святых и посетите тихие монастыри с удивительной атмосферой умиротворения и благодати.

Побываете в месте крещения Александра Невского и узнаете о деяниях Петра Великого.

А также услышите легенды о знаменитом Синь-камне и пройдете по 800-летним крепостным валам.
От 7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости

Что вас ожидает

Земля семи святых
Переславль-Залесский прославил в лике святых целых семь подвижников веры. В городе четыре действующих монастыря, и с каждым из них связаны удивительные факты и предания. В Никитском монастыре вы в деталях услышите захватывающую историю о Никите Столпнике и преподобном Дмитрии Прилуцком. И, конечно, отдельно поговорим о нашем святом земляке — ратном воине Александре Невском, который родился и вырос в Переславле-Залесском.

Следы Петра Первого и Синь-камень
Одна из главных достопримечательностей города — чистейшее Плещеево озеро. На берегу водоема вы вернетесь на несколько веков назад, чтобы представить петровскую эпоху и его «потешную» флотилию, спущенную на воды озера. Увидите сохранившийся бот, которому посвящён целый музей, к слову, один из первых в России. А на противоположной стороне посетите необычный камень, окутанный множеством предположений и мифов. Я расскажу о месте языческого поклонения и таинственных легендах о «возвращении» камня к людям. А еще о местной гастрономической гордости, переславской ряпушке — частой гостье царского стола.

Храмы и монастыри
На главной площади города вы увидите старейший храм Ярославской области — Спасо-Преображенский собор. Именно здесь был крещён Александр Невский и были похоронены его потомки. На стене собора изучите одну любопытную деталь, которая хранит секрет убийства Андрея Боголюбского. Посетите Никитский монастырь, настоящую средневековую цитадель, укреплённую на средства Ивана Грозного. При желании, доберётесь до Никольского монастыря. И прогуляетесь по земляным валам, которые стоят в городе уже более 800 лет.

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 1400, минивен — 3000 руб
  • Полностью пешеходный формат возможен, но в таком случае вы не сможете увидеть все объекты программы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости
Переславль-Залесский: земля русской святости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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Индивидуальные экскурсии в Переславле-Залесском

Добро пожаловать в Переславль-Залесский!Добро пожаловать в Переславль-Залесский!Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
скидка15%
3210 ₽
2729 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Увидеть Красную площадь, походить по воде Плещеева озера и отыскать уютные уголки древнего города
За восемь с половиной веков Переславль-Залесский не раз испытывал как головокружительную славу, так и горечь падений и утрат. Я расскажу, как складывалась история этого удивительного места, какие знаменитые люди оставили в ней свой след, чем живет город сегодня и в чем секрет его особенного очарования.
Переславль-Залесский: три средневековых крепостиПереславль-Залесский: три средневековых крепостиПереславль-Залесский: три средневековых крепости
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8 отзывов
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По следам Петра I в Переславле: предания и фактыПо следам Петра I в Переславле: предания и фактыПо следам Петра I в Переславле: предания и факты
3150 за экскурсию
3 часа
95 отзывов
Сравнить реальные и выдуманные истории о деятельности молодого царя в Переславле-Залесском
Переславль-Залесский называют колыбелью русского военно-морского флота. Именно на берегах Плещеева озера Петр I в юном возрасте построил первый русский флот, вошедший в историю под несколько необычным названием «потешный». Но с тех времен осталось немало домыслов и загадок, связанных с деятельностью молодого царя в нашем городе. На экскурсии вы узнаете правдивые версии исторических событий и сможете сравнить их с народными преданиями.
Святыни Переславля-ЗалесскогоСвятыни Переславля-ЗалесскогоСвятыни Переславля-Залесского
4000 за экскурсию
4 часа
Сакральная история города в переплетении старинных преданий, событий, человеческих судеб и поступков
К чудесам местных монастырей ездили испокон веков и простые люди, и великие цари. На экскурсии по действующим обителям попробуем разобраться, что скрывается за древними стенами памятников, почему именно с этим городом связаны знаменитые христианские подвижники, какие события видели древнейшие храмы Северо-Восточной Руси и какую роль Переславль сыграл в жизни Русской Православной Церкви.
Легенды Плещеева озераЛегенды Плещеева озераЛегенды Плещеева озера
1429 за экскурсию
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13 отзывов
Насладиться великолепными панорамами таинственного водоема и услышать народные предания
Широко и глубоко Плещеево озеро, приютившее на своем берегу старинный Переславль-Залесский. Вы впечатлитесь его чудесными видами с Александровой горы, прикоснетесь к мистическому синему камню и раскроете удивительные истории, которые хранят местные жители.
Вкусные истории у Плещеева озераВкусные истории у Плещеева озераВкусные истории у Плещеева озера
3900 за экскурсию
4 часа
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.

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