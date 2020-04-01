Индивидуальные экскурсии в Переславле-Залесском

Что вас ожидает

Земля семи святых

Переславль-Залесский прославил в лике святых целых семь подвижников веры. В городе четыре действующих монастыря, и с каждым из них связаны удивительные факты и предания. В Никитском монастыре вы в деталях услышите захватывающую историю о Никите Столпнике и преподобном Дмитрии Прилуцком. И, конечно, отдельно поговорим о нашем святом земляке — ратном воине Александре Невском, который родился и вырос в Переславле-Залесском.

Следы Петра Первого и Синь-камень

Одна из главных достопримечательностей города — чистейшее Плещеево озеро. На берегу водоема вы вернетесь на несколько веков назад, чтобы представить петровскую эпоху и его «потешную» флотилию, спущенную на воды озера. Увидите сохранившийся бот, которому посвящён целый музей, к слову, один из первых в России. А на противоположной стороне посетите необычный камень, окутанный множеством предположений и мифов. Я расскажу о месте языческого поклонения и таинственных легендах о «возвращении» камня к людям. А еще о местной гастрономической гордости, переславской ряпушке — частой гостье царского стола.

Храмы и монастыри

На главной площади города вы увидите старейший храм Ярославской области — Спасо-Преображенский собор. Именно здесь был крещён Александр Невский и были похоронены его потомки. На стене собора изучите одну любопытную деталь, которая хранит секрет убийства Андрея Боголюбского. Посетите Никитский монастырь, настоящую средневековую цитадель, укреплённую на средства Ивана Грозного. При желании, доберётесь до Никольского монастыря. И прогуляетесь по земляным валам, которые стоят в городе уже более 800 лет.