Индивидуальные экскурсии в Переславле-Залесском

В одном из особенных духовных центров России вы прикоснетесь к преданиям о семи почитаемых святых и посетите тихие монастыри с удивительной атмосферой умиротворения и благодати. Побываете в месте крещения Александра Невского и узнаете о деяниях Петра Великого.

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Описание экскурсии

Земля семи святых

Переславль-Залесский прославил в лике святых целых семь подвижников веры. В городе четыре действующих монастыря, и с каждым из них связаны удивительные факты и предания. В Никитском монастыре вы в деталях услышите захватывающую историю о Никите Столпнике и преподобном Дмитрии Прилуцком. И, конечно, отдельно поговорим о нашем святом земляке — ратном воине Александре Невском, который родился и вырос в Переславле-Залесском.

Следы Петра Первого

Мы расскажем о петровской «потешной» флотилии, спущенной на воды Плещеева озера. Также вы узнаете о местной гастрономической гордости,

переславской ряпушке — частой гостье царского стола.

Храмы и монастыри

На главной площади города вы увидите старейший храм Ярославской области — Спасо-Преображенский собор. Именно здесь был крещён Александр Невский и были похоронены его потомки. На стене собора изучите одну любопытную деталь, которая хранит секрет убийства Андрея Боголюбского. Посетите Никитский монастырь, настоящую средневековую цитадель, укреплённую на средства Ивана Грозного. При желании, доберётесь до Никольского монастыря. И прогуляетесь по земляным валам, которые стоят в городе уже более 800 лет.

Организационные детали

Дополнительные расходы

— Если вы не на своём транспорте, мы организуем авто за дополнительную плату: легковой автомобиль — 3500 ₽, минивэн — 6500 ₽

— Полностью пешеходный формат возможен, но в таком случае вы не сможете увидеть все объекты программы

— Синий камень — 250 ₽ за чел.

— Пожертвование в Никитском храме — добровольное

— Посещение ботика Петра Великого оплачивается отдельно. Билет необходимо бронировать заранее