Наталья — ваш гид в Переславле-Залесском Организатор данного мероприятия

На сайте с 2016 года

Провела экскурсии для 216 туристов

Я коренная переславна, давно увлекающаяся краеведеньем. Хочу, чтобы как можно больше людей знали историю родного края и его героев. И чтобы, благодаря этому, сильнее полюбили свою родину и берегли её. Люблю группы с детьми, особенно, когда они заинтересованы и задают вопросы. Стараюсь, чтоб вся информация воспринималась легко, а общение было непринуждённым и позитивным.