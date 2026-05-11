В Переславле-Залесском древняя Русь ощущается совсем рядом.
Вы прогуляетесь по площадям и валам, увидите один из старейших белокаменных соборов страны и узнаете, как здесь строили и оборонялись века назад.
Истории о князьях и жителях, осадах и местных традициях сложатся в цельный рассказ о городе от его создания до современности.
Вы прогуляетесь по площадям и валам, увидите один из старейших белокаменных соборов страны и узнаете, как здесь строили и оборонялись века назад.
Истории о князьях и жителях, осадах и местных традициях сложатся в цельный рассказ о городе от его создания до современности.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- набережную реки Трубеж, которая сыграла ключевую роль в основании города.
- Народную (бывшую Базарную) и Красную площади.
- завод ЛИТ (бывшую фабрику Павлова).
- женское и мужское училища и мужскую гимназию 20 века.
- Спасо-Преображенский собор — самый древний белокаменный собор Северо-Восточной Руси. На его стенах можно увидеть граффити домонгольского периода.
- крепостные земляные валы, полностью сохранившиеся до наших дней.
- памятник Александру Невскому, который родился в Переславле и провёл здесь детство.
- ансамбль церквей Сретено-Богородицкого Новодевичьего монастыря.
- церковь Петра Митрополита, построенная на средства Ивана Грозного.
Вы узнаете:
- кто, когда и с какой целью основал Переславль-Залесский.
- как строили храм из известняка и почему, вопреки православной традиции, алтарь главного собора смотрит не на восток.
- как защищались местные жители во время осады и сколько раз город был захвачен и разрушен.
- какой обряд провёл Александр Невский, чтобы назваться князем.
- где выпускалась киноплёнка, на которой были сняты первые отечественные чёрно-белые фильмы.
- почему в будние дни в полдень в центре города раздаётся пушечный выстрел.
- и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия не рассчитана на детей дошкольного возраста.
- По желанию в летний период можно посетить Спасо-Преображенский собор за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Народной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 216 туристов
Я коренная переславна, давно увлекающаяся краеведеньем. Хочу, чтобы как можно больше людей знали историю родного края и его героев. И чтобы, благодаря этому, сильнее полюбили свою родину и берегли её. Люблю группы с детьми, особенно, когда они заинтересованы и задают вопросы. Стараюсь, чтоб вся информация воспринималась легко, а общение было непринуждённым и позитивным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Начало знакомства с древним городом Переславль Залесским у нас началась с экскурсии с Натальей. Очень понравилось сравнение города сегодняшнего и прошлого по прекрасным фотографиям. Наталья любит свой город и рассказывала
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Е
Прекрасная экскурсия, полностью оправдавшая ожидания (и предвзошедшая)! Наталья очень интересно рассказывала про Переславль в контексте исторических событий, узнали много нового про историю Руси, сооружения города, правителей, а также узнали много
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О
Большое спасибо Наталье за такую замечательную экскурсию. Очень интересно! Видно, с какой любовью она относится к родному городу и его истории. Желаем всего самого наилучшего.
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Е
Были с детьми 11 и 16 лет.
Наталья нас так заинтересовала, что мы после экскурсии слушали уроки истории об Александре Невском и Петре 1. И еще пол дня обсуждали историю города и этих великих людей. Удивил город своей величайшей историей и значимостью.
Интересные факты, фото из прошлого.
Прекрасная экскурсия. Очень познавательно. Спасибо большое
Наталья нас так заинтересовала, что мы после экскурсии слушали уроки истории об Александре Невском и Петре 1. И еще пол дня обсуждали историю города и этих великих людей. Удивил город своей величайшей историей и значимостью.
Интересные факты, фото из прошлого.
Прекрасная экскурсия. Очень познавательно. Спасибо большое
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роскошная экскурсовод. мы в восторге. спасибо.
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А
Спасибо большое Наталье! прекрасный экскурсовод-любит свою работу и преподносит информацию на доступном языке. Советуем!❣️❣️❣️❣️❣️
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