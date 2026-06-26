Средневековые монастыри — это места, которые могут не только рассказать о праведниках, но и раскрыть пугающие легенды. Мы заглянем в малоизвестные уголки Переславля-Залесского.
Поговорим о монастырских тайнах, представлениях о преступлении и наказании, семейных отношениях и устройстве средневекового общества. Вы увидите старинные обители и попробуете взглянуть на мир глазами человека Древней Руси.
Поговорим о монастырских тайнах, представлениях о преступлении и наказании, семейных отношениях и устройстве средневекового общества. Вы увидите старинные обители и попробуете взглянуть на мир глазами человека Древней Руси.
Описание экскурсии
Маршрут
- Ансамбль Фёдоровского монастыря, которому благоволили обе правящие династии России — Рюриковичи и Романовы. В разные времена он также служил местом заточения жён и родственниц высокопоставленных сановников Российской империи.
- Южная часть Переславля, которая редко входит в популярные туристические маршруты.
- Ансамбль Свято-Троицкого Данилова монастыря, известного своими мрачными тайнами и связью с темой Апокалипсиса в русском искусстве.
Темы
- Я погружу вас в скрытые от посторонних глаз монастырские тайны.
- Расскажу, для чего на самом деле служила монастырская ограда.
- Мы обсудим феномен «преступления» в контексте средневекового мировоззрения.
- Вы узнаете, за какие проступки неугодную жену могли сослать в монастырь.
- Я расскажу, что на языке средневекового человека означали «знаки любви» от мужа.
- Вы побываете на средневековом божедомье — городском кладбище для бездомных и безродных людей.
Организационные детали
В целях соблюдения христианской этики женщинам рекомендуется покрыть голову платком и надеть юбку ниже колен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стен Фёдоровского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 515 туристов
Я профессиональный гид по Переславлю с опытом работы почти 20 лет. Будучи сотрудником Переславского музея-заповедника, я разработала множество туристических маршрутов, квестов и путеводителей по городу, а также обучила не один десяток новых гидов. Имею три педагогических диплома и степень магистра культурологии. Я коммуникабельный и интеллектуальный собеседник. Увлекаюсь живописью, в том числе древнерусской. С удовольствием поделюсь своими знаниями!
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