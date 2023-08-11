Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке

Полюбоваться Переславлем-Залесским с озера и познакомиться с историей и культурой древнего города

5
6 отзывов
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На часовой водной прогулке вы насладитесь живописными видами Переславля под интересные рассказы.

Увидите купола Никольского собора, колокольню села Городище и другие достопримечательности — какие-то будут рядом, а для осмотра других мы возьмём бинокль. Я расскажу, как появился город, поделюсь легендами и необычными историями об этом волшебном месте.
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
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Описание

Что вас ожидает

Историческая прогулка по реке Трубеж и Плещееву озеру

Мы начнём путешествие через реку Трубеж. Вы увидите Храм Сорока Севастийских мучеников, золотые купола вновь построенного Никольского собора, Никитский монастырь. Сделаем круг по Плещееву озеру и издалека в бинокль посмотрим на колокольню села Городище, археологический Клещинский комплекс и Александрову гору. Проплывём мимо Горицкого монастыря и постепенно завершим наше путешествие сквозь века.

О чём пойдёт речь

Я расскажу, как и когда Юрий Долгорукий основал Переславль-Залесский. Покажу один из древнейших монастырей России и храм, который считается символом рыбацкой слободы. Познакомлю со старинными легендами и обычаями — например, как появилась традиция «Шестого воскресенья» с крестным ходом и освящением вод и при чём тут потешный флот Петра I.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на моторной лодке. По желанию её можно заменить на вёсельную; цена экскурсии в этом случае — 2700 рублей.
  • Лодкой управляет профессиональный капитан
  • Я предоставляю один бинокль на всех, но если у вас есть свой — берите
  • В случае плохой погоды я предложу вам перенести водную прогулку или заменить её на пешую с уменьшением цены. На пешей прогулке мы сможем зайти в монастырь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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2
1
О
11 авг 2023
Очень познавательная экскурсия по реке Трубеж в Плещеево озеро и обратно. Всем советую!
Гид рассказывает очень интересно♥️♥️♥️
Николай
9 авг 2023
Всё хорошо, спасибо!
Мария
1 авг 2023
Переславль-Залесский прекрасен, очаровательная река, озеро, никая погода его не испортит. Экскурсия прошла хорошо прошлись по реке под рассказ Елены про древнее времена, было познавательно и ново. Вышли в озеро, рассмотрели в бинокль берега озера Плещеево. Отличное время выбрали: утро народу мало, тихо и загадочно.
ольга
23 июля 2023
Елена очень позитивный, внимательный экскурсовод и приятный в общении человек! Мы получили очень много внимания и ценной информации по поездке в этот замечательный город! Отдельное спасибо за внимание и спокойное отношение к детям. Были учтены все пожелания! Родителям удалось отдохнуть на экскурсии, так как все внимание детской группы было приковано к Елене.
Елена очень позитивный, внимательный экскурсовод и приятный в общении человек! Мы получили очень много внимания иЕлена очень позитивный, внимательный экскурсовод и приятный в общении человек! Мы получили очень много внимания иЕлена очень позитивный, внимательный экскурсовод и приятный в общении человек! Мы получили очень много внимания и
Светлана
23 июля 2023
Большое спасибо Елене за организованную экскурсию на моторной лодке! С погодой повезло, поэтому все прошло по плану. С Еленой списались заранее, она дала советы, как лучше провести время в Переяславле, какие музеи посетить, после экскурсии поинтересовалась, как в целом прошла наша поездка, произвела очень приятное впечатление интеллигентного и знающего город человека.
На экскурсии я была с 8-летним сыном, Елена старалась заинтересовать ребенка, но он вообще не любитель экскурсий, поэтому из рассказа мало что запомнил, но наслаждение от прекрасных видов получили все. Отдельное спасибо за рекомендованного капитана лодки Сергея, у которого мы потом еще дважды брали катамаран, очень приятный человек, показал сыну, как завязывать морские узлы, это было интересно. Спасибо!
О
17 июля 2023
Благодарим всей семьей Елену за интересный формат экскурсии и индивидуальный подход! Программа была спланирована с учетом наших пожеланий и погодных условий. Увлечены были взрослые и дети(3 и 10 лет), узнали много нового об истории Переславля. Остались только положительные впечатления🍀🍀🍀
Благодарим всей семьей Елену за интересный формат экскурсии и индивидуальный подход! Программа была спланирована с учетом

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Плещеево Озеро
Популярные места
Природа и пейзажи
Для студентов

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