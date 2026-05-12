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Переславская Венеция

Полюбоваться Переславлем-Залесским и по желанию прокатиться на лодке
На двухчасовой прогулке вы насладитесь живописными видами Переславля под интересные рассказы про Венецию по-переславски.

Прогуляетесь пешком по древнему Кремлю и по Рыбацкой слободе, увидите колокольню села Городище и другие достопримечательности по берегу озера — для их осмотра мы возьмём бинокль. Я расскажу, как появился город, поделюсь легендами и необычными историями об этом волшебном месте.
5
78 отзывов
Переславская Венеция
Переславская Венеция
Переславская Венеция

Описание экскурсии

Историческая прогулка по старой крепости и набережной реки Трубеж

Мы начнём путешествие с Красной площади Переславля. Сначала познакомимся с самым древним памятником архитектуры Переславля — Спасо-Преображенским собором 12 века. У нас будет уникальная возможность зайти в собор с экскурсией (когда он открыт для посещений) и изучить средневековые граффити. По древним валам мы пройдём до бывших Тайницких врат городской крепости и выйдем на реку.

По набережной реки Трубеж, мимо Знаменской церкви, мы прогуляемся (или проплывём на лодке за доплату) до храма Сорока Севастийских мучеников. Издалека в бинокль посмотрим на Никитский монастырь, колокольню села Городище, Клещинский археологический комплекс, Александрову гору и Горицкий монастырь.

О чём пойдёт речь

Я расскажу, как и когда Юрий Долгорукий основал Переславль-Залесский, и почему именно в романском стиле построен наш собор. Покажу один из древнейших монастырей России и храм, который считается символом рыбацкой слободы. Познакомлю со старинными легендами и обычаями — например, как появилась традиция «Шестого воскресенья» с крестным ходом и освящением вод и при чём тут потешный флот Петра I.

Организационные детали

  • По желанию дополнительно оплачивается аренда лодки — около 2000 ₽ в час
  • Также, если собор открыт для посещения, можно заказать экскурсию внутри:
    — для 1–4 человек — 1000 ₽ (включая входные билеты)
    — для 5–8 человек — 2000 ₽ (включая входные билеты)
  • Я предоставляю один бинокль на всех, но если у вас есть свой — берите

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провела экскурсии для 1775 туристов
Меня зовут Елена, я аттестованный гид-переводчик (русский и немецкий языки), и я променяла Москву на деревню рядом с древним Переславлем-Залесским. Моё первое знакомство с Переславлем состоялось ещё в прошлом веке. Я часто бывала в Переславле с туристами по маршруту Золотого кольца. И сейчас мне очень интересно открывать этот город заново. Удивляться и удивлять других!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
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О
Были на экскурсии с семьей: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Хочется сказать большое спасибо за интересную экскурсию не только от себя, но и от детей. Столько
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интересный фактов, мельчайших подробностей. Елена замечательный экскурсовод! Очень рекомендую гида. А уж когда мы поплыли на лодке, да еще в закат - как же нам было красиво! При этом плыли не в тишине, а под увлекательный рассказ об озере, окрестностях и интересных фактах это замечательного города. Три часа мы слушали и слушали и не могли наслушаться. На что уж мои мальчишки неугомонные, но и они были во внимании постоянном. Еще раз выражаю огромную благодарность за прекрасный вечер от всей нашей семьи!

Были на экскурсии с семьей: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Хочется сказать
Были на экскурсии с семьей: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Хочется сказать
Были на экскурсии с семьей: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Хочется сказать
Были на экскурсии с семьей: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Хочется сказать
Были на экскурсии с семьей: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Хочется сказать
Были на экскурсии с семьей: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Хочется сказать
Были на экскурсии с семьей: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Хочется сказать
Были на экскурсии с семьей: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Хочется сказать+2
Были на экскурсии с семьей: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Хочется сказать
Были на экскурсии с семьей: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Хочется сказать
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Марина
Замечательная экскурсия! Прекрасно сочетается подача материала в нужном для данного формата обьеме, красивый русский язык,личное обаяние рассказчика и романтическое путешествие по реке и озеру. Вид на город с озера считаю обязательным пунктом программы. Это нельзя пропустить! Такого больше нет нигде. Почувствовали себя в настоящей Венеции и испытали яркие эмоции! Рекомендую к обязательному посещению. Не пожалеете!!!
Замечательная экскурсия! Прекрасно сочетается подача материала в нужном для данного формата обьеме, красивый русский язык,личное обаяние
Замечательная экскурсия! Прекрасно сочетается подача материала в нужном для данного формата обьеме, красивый русский язык,личное обаяние
Замечательная экскурсия! Прекрасно сочетается подача материала в нужном для данного формата обьеме, красивый русский язык,личное обаяние
Замечательная экскурсия! Прекрасно сочетается подача материала в нужном для данного формата обьеме, красивый русский язык,личное обаяние
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Ольга
Спасибо за замечательное путешествие по древнему Переславлю! Интересный, эмоциональный, насыщенный неизаестными фактами рассказ никого не оставил равнодушным. А катание на плоскодонке по Трубежу незабываемо!
Спасибо за замечательное путешествие по древнему Переславлю! Интересный, эмоциональный, насыщенный неизаестными фактами рассказ никого не оставил
Спасибо за замечательное путешествие по древнему Переславлю! Интересный, эмоциональный, насыщенный неизаестными фактами рассказ никого не оставил
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С
Очень познавательная экскурсия! Узнали много интересных исторических фактов, окунулись в эпоху создания Руси и Петра 1. Экскурсовод Елена с первой минуты экскурсии очаровала нас, даже не заметили как пролетело два часа. Всем рекомендуем обязательно взять в аренду лодку и прокатиться по реке и озеру! Детали рассказывать не буду, всё узнаете сами! 10 из 10!!!!
Очень познавательная экскурсия! Узнали много интересных исторических фактов, окунулись в эпоху создания Руси и Петра 1.
Очень познавательная экскурсия! Узнали много интересных исторических фактов, окунулись в эпоху создания Руси и Петра 1.
Очень познавательная экскурсия! Узнали много интересных исторических фактов, окунулись в эпоху создания Руси и Петра 1.
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А
Елена очень хорошо провела экскурсию. максимально адаптировалась под наши потребности, в результате мы и новое узнали и впечатления от водной прогулки получили. всем очень понравилось.
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анна
очень атмосферная экскурсия
очень атмосферная экскурсия
очень атмосферная экскурсия
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