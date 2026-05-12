Полюбоваться Переславлем-Залесским и по желанию прокатиться на лодке
На двухчасовой прогулке вы насладитесь живописными видами Переславля под интересные рассказы про Венецию по-переславски.
Прогуляетесь пешком по древнему Кремлю и по Рыбацкой слободе, увидите колокольню села Городище и другие достопримечательности по берегу озера — для их осмотра мы возьмём бинокль. Я расскажу, как появился город, поделюсь легендами и необычными историями об этом волшебном месте.
Историческая прогулка по старой крепости и набережной реки Трубеж
Мы начнём путешествие с Красной площади Переславля. Сначала познакомимся с самым древним памятником архитектуры Переславля — Спасо-Преображенским собором 12 века. У нас будет уникальная возможность зайти в собор с экскурсией (когда он открыт для посещений) и изучить средневековые граффити. По древним валам мы пройдём до бывших Тайницких врат городской крепости и выйдем на реку.
По набережной реки Трубеж, мимо Знаменской церкви, мы прогуляемся (или проплывём на лодке за доплату) до храма Сорока Севастийских мучеников. Издалека в бинокль посмотрим на Никитский монастырь, колокольню села Городище, Клещинский археологический комплекс, Александрову гору и Горицкий монастырь.
О чём пойдёт речь
Я расскажу, как и когда Юрий Долгорукий основал Переславль-Залесский, и почему именно в романском стиле построен наш собор. Покажу один из древнейших монастырей России и храм, который считается символом рыбацкой слободы. Познакомлю со старинными легендами и обычаями — например, как появилась традиция «Шестого воскресенья» с крестным ходом и освящением вод и при чём тут потешный флот Петра I.
Организационные детали
По желанию дополнительно оплачивается аренда лодки — около 2000 ₽ в час
Также, если собор открыт для посещения, можно заказать экскурсию внутри: — для 1–4 человек — 1000 ₽ (включая входные билеты) — для 5–8 человек — 2000 ₽ (включая входные билеты)
Я предоставляю один бинокль на всех, но если у вас есть свой — берите
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провела экскурсии для 1775 туристов
Меня зовут Елена, я аттестованный гид-переводчик (русский и немецкий языки), и я променяла Москву на деревню рядом с древним Переславлем-Залесским. Моё первое знакомство с Переславлем состоялось ещё в прошлом веке. Я часто бывала в Переславле с туристами по маршруту Золотого кольца. И сейчас мне очень интересно открывать этот город заново. Удивляться и удивлять других!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Были на экскурсии с семьей: трое взрослых и двое детей 9 и 12 лет. Хочется сказать большое спасибо за интересную экскурсию не только от себя, но и от детей. Столько читать дальшеуменьшить
интересный фактов, мельчайших подробностей. Елена замечательный экскурсовод! Очень рекомендую гида. А уж когда мы поплыли на лодке, да еще в закат - как же нам было красиво! При этом плыли не в тишине, а под увлекательный рассказ об озере, окрестностях и интересных фактах это замечательного города. Три часа мы слушали и слушали и не могли наслушаться. На что уж мои мальчишки неугомонные, но и они были во внимании постоянном. Еще раз выражаю огромную благодарность за прекрасный вечер от всей нашей семьи!
+2
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Марина
Замечательная экскурсия! Прекрасно сочетается подача материала в нужном для данного формата обьеме, красивый русский язык,личное обаяние рассказчика и романтическое путешествие по реке и озеру. Вид на город с озера считаю обязательным пунктом программы. Это нельзя пропустить! Такого больше нет нигде. Почувствовали себя в настоящей Венеции и испытали яркие эмоции! Рекомендую к обязательному посещению. Не пожалеете!!!
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Ольга
Спасибо за замечательное путешествие по древнему Переславлю! Интересный, эмоциональный, насыщенный неизаестными фактами рассказ никого не оставил равнодушным. А катание на плоскодонке по Трубежу незабываемо!
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С
Светлана
Очень познавательная экскурсия! Узнали много интересных исторических фактов, окунулись в эпоху создания Руси и Петра 1. Экскурсовод Елена с первой минуты экскурсии очаровала нас, даже не заметили как пролетело два часа. Всем рекомендуем обязательно взять в аренду лодку и прокатиться по реке и озеру! Детали рассказывать не буду, всё узнаете сами! 10 из 10!!!!
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А
Альфия
Елена очень хорошо провела экскурсию. максимально адаптировалась под наши потребности, в результате мы и новое узнали и впечатления от водной прогулки получили. всем очень понравилось.
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анна
очень атмосферная экскурсия
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