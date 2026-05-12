На двухчасовой прогулке вы насладитесь живописными видами Переславля под интересные рассказы про Венецию по-переславски. Прогуляетесь пешком по древнему Кремлю и по Рыбацкой слободе, увидите колокольню села Городище и другие достопримечательности по берегу озера — для их осмотра мы возьмём бинокль. Я расскажу, как появился город, поделюсь легендами и необычными историями об этом волшебном месте.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Историческая прогулка по старой крепости и набережной реки Трубеж

Мы начнём путешествие с Красной площади Переславля. Сначала познакомимся с самым древним памятником архитектуры Переславля — Спасо-Преображенским собором 12 века. У нас будет уникальная возможность зайти в собор с экскурсией (когда он открыт для посещений) и изучить средневековые граффити. По древним валам мы пройдём до бывших Тайницких врат городской крепости и выйдем на реку.

По набережной реки Трубеж, мимо Знаменской церкви, мы прогуляемся (или проплывём на лодке за доплату) до храма Сорока Севастийских мучеников. Издалека в бинокль посмотрим на Никитский монастырь, колокольню села Городище, Клещинский археологический комплекс, Александрову гору и Горицкий монастырь.

О чём пойдёт речь

Я расскажу, как и когда Юрий Долгорукий основал Переславль-Залесский, и почему именно в романском стиле построен наш собор. Покажу один из древнейших монастырей России и храм, который считается символом рыбацкой слободы. Познакомлю со старинными легендами и обычаями — например, как появилась традиция «Шестого воскресенья» с крестным ходом и освящением вод и при чём тут потешный флот Петра I.

Организационные детали