На часовой водной прогулке вы насладитесь живописными видами Переславля под интересные рассказы. Увидите купола Никольского собора, колокольню села Городище и другие достопримечательности — какие-то будут рядом, а для осмотра других мы возьмём бинокль. Я расскажу, как появился город, поделюсь легендами и необычными историями об этом волшебном месте.

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Описание

Что вас ожидает

Историческая прогулка по реке Трубеж и Плещееву озеру

Мы начнём путешествие через реку Трубеж. Вы увидите Храм Сорока Севастийских мучеников, золотые купола вновь построенного Никольского собора, Никитский монастырь. Сделаем круг по Плещееву озеру и издалека в бинокль посмотрим на колокольню села Городище, археологический Клещинский комплекс и Александрову гору. Проплывём мимо Горицкого монастыря и постепенно завершим наше путешествие сквозь века.

О чём пойдёт речь

Я расскажу, как и когда Юрий Долгорукий основал Переславль-Залесский. Покажу один из древнейших монастырей России и храм, который считается символом рыбацкой слободы. Познакомлю со старинными легендами и обычаями — например, как появилась традиция «Шестого воскресенья» с крестным ходом и освящением вод и при чём тут потешный флот Петра I.

Организационные детали