В нескучной форме я познакомлю вас с ключевыми достопримечательностями Переславля.
Вы погуляете по Красной площади и раскроете секреты Спасо-Преображенского собора, дойдёте до средневекового валового кольца и набережных реки Трубеж.
С загадками, заданиями и подсказками по-настоящему увидите город — живой и полный неожиданных открытий.
Вы погуляете по Красной площади и раскроете секреты Спасо-Преображенского собора, дойдёте до средневекового валового кольца и набережных реки Трубеж.
С загадками, заданиями и подсказками по-настоящему увидите город — живой и полный неожиданных открытий.
Описание квеста
Вы отправитесь в приключение — с волшебной картой и артефактами будете искать реальных и фантастических зверей в Переславле-Залесском.
Погрузитесь в сюжет — поможете рыбке Ряпушке восстановить утраченное название Плещеева озера, собирая буквы по ходу игры.
Будете выполнять задания — искать подсказки, используя зрение, слух, тактильные ощущения и оптические иллюзии.
Узнаете — о первой в СССР фабрике киноплёнки, тайнах дореволюционного пожарного депо, бережном отношении к природе и многом другом.
Покормите уток — они будут рады угощению.
Организационные детали
- Интересно будет детям от 6 лет и их родителям
- Квест можно провести для школьной группы — детали уточняйте в переписке
- Корм для уток, сладкое угощение, сувенир и грамоты за прохождение квеста включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 479 туристов
Я профессиональный гид по Переславлю с опытом работы более 15 лет. Будучи сотрудником Переславского музея-заповедника, я разработала множество туристических маршрутов, квестов и путеводителей по городу, а также обучила не один десяток новых гидов. Я культуролог с педагогическим образованием, коммуникабельный и интеллектуальный собеседник. Увлекаюсь изучением живописи, в том числе древнерусской. С удовольствием поделюсь своими знаниями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
очень понравилась экскурсовод Наталья,и детям и взрослым было очень интересно подача материала. Всю обратную дорогу обсуждали лучшие моменты. Прямо от души рекомендую 👍 мы еще однозначно вернёмся
Наталия
Ответ организатора:
Инна, мне было очень приятно познакомить Вашу семью с историей древнего Переславле в форме увлекательного и познавательного квеста! Надеюсь, что яркие впечатления останутся с Вами надолго)))
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Л
Огромное спасибо Наталии за квест, было интересно и взрослым, и детям 6 и 12 лет. Особенно хочу отметить сам необычный формат, с сохранением информативности. Это не часто удаётся совместить, но Наталии это удалось. Очень рекомендую семьям с детьми.
Наталия
Ответ организатора:
Людмила, большое Вам спасибо за теплый и содержательный отзыв о моей новой услуге! Отрадно было наблюдать интерес всех трех поколений Вашей крепкой семьи на задания и вопросы моего авторского квеста))) желаю Ярославе и Настеньке новых открытий
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прекрасно и восхитительно, корректно, приятно, доходчиво. Наталья нам понравилась, дети квестом были увлечены. рекомендую
Наталия
Ответ организатора:
Светлана, благодарю Вас за теплый и развернутый отклик на мой квест! Отрадно, что ребята, несмотря на вторую экскурсию за день
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