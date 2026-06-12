В нескучной форме я познакомлю вас с ключевыми достопримечательностями Переславля. Вы погуляете по Красной площади и раскроете секреты Спасо-Преображенского собора, дойдёте до средневекового валового кольца и набережных реки Трубеж. С загадками, заданиями и подсказками по-настоящему увидите город — живой и полный неожиданных открытий.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 4400 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Переславле-Залесском

Описание квеста

Вы отправитесь в приключение — с волшебной картой и артефактами будете искать реальных и фантастических зверей в Переславле-Залесском.

Погрузитесь в сюжет — поможете рыбке Ряпушке восстановить утраченное название Плещеева озера, собирая буквы по ходу игры.

Будете выполнять задания — искать подсказки, используя зрение, слух, тактильные ощущения и оптические иллюзии.

Узнаете — о первой в СССР фабрике киноплёнки, тайнах дореволюционного пожарного депо, бережном отношении к природе и многом другом.

Покормите уток — они будут рады угощению.

Организационные детали