Нескучная пешеходная экскурсия по историческому центру города с увлекательными заданиями для всех возрастов.

Храмы, памятники и здания послужат проводниками сквозь века, а набережная реки Трубеж — слиянию с природой.
Описание квеста

Мы окажемся в эпицентре древнего города — на Красной площади. Познакомимся с "немым" свидетелем многовековой истории Переславля, могучим и суровым Спасо-Преображенским собором. Представим себя камнетесами и соберем затейливый узор. Найдём на стенах храма послания и рисунки наших предков. Проявим и своё творчество. Но не на стенах собора! Очутившись на земляных валах, ощутим силу и мощь военного сооружения. Пройдём обряд посвящения. Покормим уток на набережной реки Трубеж. Прогуляемся по Народной (Торговой) площади и посетим действующий храм. Во время прогулки ознакомимся с удивительными постройками и памятниками 18-21 столетия. Каждому объекту сопутствует задание или рассказ с наглядным материалом. Вы узнаете: - где же Переславский Кремль; - мифические существа на русском зодчестве; - многовековой хранитель посланий; - что общего между Переславским храмом и Боголюбовской иконой Божией Матери; - как приветствовали любителей китайской "травки"; - почему слон розовый; - святитель Лука Крымский (В. Ф. Войно-Ясенецкий). И причём тут женское училище? - из газетных вырезок дореволюционного времени узнаем, как жил город; - переславские шутки и забавы. Фотографии минувшего времени. В ходе путешествия, всё тайное станет явью. Важная информация: Квест-экскурсия проходит на улице! Уважаемые гости, одевайтесь по погоде.

В любой день с 9:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красную площадь
  • Земляные валы
  • Спасо-Преображенский собор
  • Богородицко-Сретенский Новодевичий монастырь
  • Памятники и скульптуры 20-21 столетия
  • Народную (Торговую) площадь и набережную реки Трубеж
  • Церковь Петра Митрополита
  • Церковь Александра Невского (с посещением)
  • Пряничную
  • Колоритные здания 18-20 веков
Что включено
  • Услуги гида
  • Занимательные задания, народные игры-забавы
  • Презент
  • Посещение ц. Александра Невского
  • Уникальный проект художника Арсения Полищука / «Невидимая реальность/»
Что не входит в цену
  • Посещение Спасо-Преображенского собора (по желанию, входные билеты)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Переславль-Залесский, улица Садовая, д. 10
Завершение: Улица Ростовская, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Квест-экскурсия проходит на улице! Уважаемые гости
  • Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
20 июл 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Елена - очень увлеченный человек, который сумел заинтересовать не только взрослых, но и детей!
Елена смогла организовать экскурсию так, что интересно было всем!

Увидели и Красную площадь Переславля (да,
читать дальше

есть и такая), и секретные надписи на древнем соборе, и Рыбацкую слободу, и место, где река Трубеж впадает в Плещеево озеро, посмотрели, где именно Петр Первый начал строить свой знаменитый потешный флот.
А еще поиграли в старинные русские игры, загадали желания на скамейке желаний, прошли посвящение в знатоки Переславля, и даже получили памятные предсказания))
Спасибо огромное! Было здорово!

А
Александр
5 июл 2025

