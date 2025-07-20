Нескучная пешеходная экскурсия по историческому центру города с увлекательными заданиями для всех возрастов.
Храмы, памятники и здания послужат проводниками сквозь века, а набережная реки Трубеж — слиянию с природой.
Храмы, памятники и здания послужат проводниками сквозь века, а набережная реки Трубеж — слиянию с природой.
Описание квестаМы окажемся в эпицентре древнего города — на Красной площади. Познакомимся с "немым" свидетелем многовековой истории Переславля, могучим и суровым Спасо-Преображенским собором. Представим себя камнетесами и соберем затейливый узор. Найдём на стенах храма послания и рисунки наших предков. Проявим и своё творчество. Но не на стенах собора! Очутившись на земляных валах, ощутим силу и мощь военного сооружения. Пройдём обряд посвящения. Покормим уток на набережной реки Трубеж. Прогуляемся по Народной (Торговой) площади и посетим действующий храм. Во время прогулки ознакомимся с удивительными постройками и памятниками 18-21 столетия. Каждому объекту сопутствует задание или рассказ с наглядным материалом. Вы узнаете: - где же Переславский Кремль; - мифические существа на русском зодчестве; - многовековой хранитель посланий; - что общего между Переславским храмом и Боголюбовской иконой Божией Матери; - как приветствовали любителей китайской "травки"; - почему слон розовый; - святитель Лука Крымский (В. Ф. Войно-Ясенецкий). И причём тут женское училище? - из газетных вырезок дореволюционного времени узнаем, как жил город; - переславские шутки и забавы. Фотографии минувшего времени. В ходе путешествия, всё тайное станет явью. Важная информация: Квест-экскурсия проходит на улице! Уважаемые гости, одевайтесь по погоде.
В любой день с 9:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красную площадь
- Земляные валы
- Спасо-Преображенский собор
- Богородицко-Сретенский Новодевичий монастырь
- Памятники и скульптуры 20-21 столетия
- Народную (Торговую) площадь и набережную реки Трубеж
- Церковь Петра Митрополита
- Церковь Александра Невского (с посещением)
- Пряничную
- Колоритные здания 18-20 веков
Что включено
- Услуги гида
- Занимательные задания, народные игры-забавы
- Презент
- Посещение ц. Александра Невского
- Уникальный проект художника Арсения Полищука / «Невидимая реальность/»
Что не входит в цену
- Посещение Спасо-Преображенского собора (по желанию, входные билеты)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Переславль-Залесский, улица Садовая, д. 10
Завершение: Улица Ростовская, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Квест-экскурсия проходит на улице! Уважаемые гости
- Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
20 июл 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Елена - очень увлеченный человек, который сумел заинтересовать не только взрослых, но и детей!
Елена смогла организовать экскурсию так, что интересно было всем!
Увидели и Красную площадь Переславля (да,
Елена смогла организовать экскурсию так, что интересно было всем!
Увидели и Красную площадь Переславля (да,
Г
Горелова
20 июл 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Елена - очень увлеченный человек, который сумел заинтересовать не только взрослых, но и детей!
Елена смогла организовать экскурсию так, что интересно было всем!
Увидели и Красную площадь Переславля (да,
Елена смогла организовать экскурсию так, что интересно было всем!
Увидели и Красную площадь Переславля (да,
А
Александр
5 июл 2025
Входит в следующие категории Переславля-Залесского
Похожие экскурсии из Переславля-Залесского
Индивидуальная
до 6 чел.
Перекрёсток времён: путешествие в Переславле
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского с местным гидом. Исследуйте древние площади и храмы, наслаждаясь атмосферой старинного города
Начало: На улице Ростовской
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
3334 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Святой Переславль: путешествие по древним святыням
Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
5150 ₽ за всё до 4 чел.