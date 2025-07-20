Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Нескучная пешеходная экскурсия по историческому центру города с увлекательными заданиями для всех возрастов.



Елена Ваш гид в Переславле-Залесском Индивидуальная квест-экскурсия 3 отзыва Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком Когда В любой день с 9:00 до 17:00 3500 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание квеста Мы окажемся в эпицентре древнего города — на Красной площади. Познакомимся с "немым" свидетелем многовековой истории Переславля, могучим и суровым Спасо-Преображенским собором. Представим себя камнетесами и соберем затейливый узор. Найдём на стенах храма послания и рисунки наших предков. Проявим и своё творчество. Но не на стенах собора! Очутившись на земляных валах, ощутим силу и мощь военного сооружения. Пройдём обряд посвящения. Покормим уток на набережной реки Трубеж. Прогуляемся по Народной (Торговой) площади и посетим действующий храм. Во время прогулки ознакомимся с удивительными постройками и памятниками 18-21 столетия. Каждому объекту сопутствует задание или рассказ с наглядным материалом. Вы узнаете: - где же Переславский Кремль; - мифические существа на русском зодчестве; - многовековой хранитель посланий; - что общего между Переславским храмом и Боголюбовской иконой Божией Матери; - как приветствовали любителей китайской "травки"; - почему слон розовый; - святитель Лука Крымский (В. Ф. Войно-Ясенецкий). И причём тут женское училище? - из газетных вырезок дореволюционного времени узнаем, как жил город; - переславские шутки и забавы. Фотографии минувшего времени. В ходе путешествия, всё тайное станет явью. Важная информация: Квест-экскурсия проходит на улице! Уважаемые гости, одевайтесь по погоде.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Красную площадь

Земляные валы

Спасо-Преображенский собор

Богородицко-Сретенский Новодевичий монастырь

Памятники и скульптуры 20-21 столетия

Народную (Торговую) площадь и набережную реки Трубеж

Церковь Петра Митрополита

Церковь Александра Невского (с посещением)

Пряничную

Колоритные здания 18-20 веков Что включено Услуги гида

Занимательные задания, народные игры-забавы

Презент

Посещение ц. Александра Невского

Что не входит в цену Посещение Спасо-Преображенского собора (по желанию, входные билеты) Где начинаем и завершаем? Начало: Переславль-Залесский, улица Садовая, д. 10 Завершение: Улица Ростовская, д. 3 Когда и сколько длится? Когда: В любой день с 9:00 до 17:00 Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Важная информация Квест-экскурсия проходит на улице! Уважаемые гости

Одевайтесь по погоде