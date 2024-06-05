Экскурсии по Красной площади в Переславле-Залесском

Найдено 8 экскурсий в категории «Красная площадь» в Переславле-Залесском, цены от 1 867 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
282 отзыва
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
«Красная площадь и чудесные церкви»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 867 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
«Вы побываете в «сердце древнего города» — на Красной площади, пройдете по земляным стенам XII столетия и рассмотрите один из старейших храмов северо-восточной Руси — Спасо-Преображенский собор»
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
4 940 за всё до 8 чел.
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
274 отзыва
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
«Красная площадь, Рыбацкая слобода и Плещеево озеро»
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320 за всё до 4 чел.
Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
«Вы посетите Красную площадь, где послушаете об основании города в необозримо далеком 1152 году»
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 200 за всё до 6 чел.
Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
24 отзыва
Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
«Гуляя по территории исторической Красной площади города вы узнаете о его основателе, Юрии Долгоруком, и родине знаменитого русского полководца Александра Невского»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 977 за всё до 8 чел.
Святыни Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Исторические монастыри Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Погружение в духовную атмосферу Переславля-Залесского. Узнайте об обителях и святынях древнего города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 9 чел.
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Тайны Переславля-Залесского: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир истории Переславля-Залесского, исследуя его сокровенные уголки на собственном автомобиле
Начало: На Красной площади
«Вы посетите Красную площадь и оцените первый белокаменный храм Юрия Долгорукого — Спасо-Преображенский собор»
10 июня в 10:30
17 июня в 10:00
4 490 за всё до 4 чел.
Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
«Мы встретимся в самом сердце города — прямо на Красной площади напротив бывшего Богородицкого Новодевичьего Сретенского монастыря»
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
    Провели интересную экскурсию, динамичную, попали в дождь, но адаптировались к погодным условиям и посмотрели все из машины, где получилось прошлись Елена может часами рассказывать о городе 👍🏻
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
    Добрый день! Мы прогулялись по Переславлю и окрестностям вместе с замечательным экскурсоводом Ольгой Евгеньевной!!! Это потрясающая душевная весёлая женщина с
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    большой любовью рассказала нам о своём городе и его жителях. Показала все самые интересные достопримечательности и духовные святыни, по ее совету попробовали ряпушку и медовуху. Время пролетело незаметно! Благодарим ее от всей души🥰

  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
    Отлично провели время со всей семьей. Очень подготовленный и знающий экскурсовод, всем советую сходить на её экскурсии!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
    Прекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получилась у нас с Анной. В конце экскурсии Анна нам подарила открытки с видами города, очень приятный бонус. Спасибо большое за прекрасный день.
    Прекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получиласьПрекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получилась
  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Отличная небольшая экскурсия, видно что экскурсовод любит своё дело
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Нашим экскурсоводом была Марина. У нее забавная, аутентичная подача материала: будто слушаешь старорусскую сказку. Возможно, это не всем зайдет, но
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    мы все были в восторге: и взрослые, и пятеро детей 12 лет. Просто заслушались, погружаясь в старинную историю. Марина явно владеет материалом, отвечала на любые вопросы, влюблена в свой город и нас успешно заставила в него влюбиться. Часовой экскурсии нам явно показалось недостаточным, хотим вернуться через пару месяцев и послушать продолжение.

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
    Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного экскурсовода
    Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотногоОгромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
    Экскурсовод Наталья Евгеньевна очень хороший и знающий человек, который в приятной и доступной форме доводит информацию. 3 часа экскурсии прошли незаметно. Спасибо!
  • А
    Алеся
    22 мая 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Благодарю за экскурсию! Содержательно, экскурсовод провел по основным достопримечательностям. Советую для обзорного знакомства с Переславле.

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Красная площадь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
  2. Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
  3. Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
  4. Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
  5. Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Красная площадь" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 867 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 917 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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