А Анна Добрый день! Провели прекрасный день в Переславле. Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывает о своём городе с большой любовью. Особый акцент к деталям. Всё супер.

Виктор Спасибо за увлекательную экскурсию и интересный рассказ!

Максим Наталья супер гид! Все интересно, познавательно! И самое главное не скучно!

Евгения Хорошая интересная экскурсия, хороший маршрут! Спасибо за интересные факты!

Елена Экскурсовод Ольга Евгеньевна чудо женщина. Рассказала очень много полезной информации, которая помогла узнать этот великолепный город со всех сторон. Рекомендуем!

Н Наталья Отличная экскурсия: очень интересно и познавательно, полное погружение в исторические события. Ольга Евгеньевна - великолепный экскурсовод: глубокие знания, грамотная и красивая речь, постоянно была с нами в диалоге. Время пролетело незаметно. Все ожидания оправдались. Однозначно, рекомендую! Большое спасибо Ольге Евгеньевне за ее рекомендации о том, где еще нам стоит побывать в городе и как туда добраться.

ANZHELA Прекрасный рассказчик наш экскурсовод Ольга Евгеньевна увлекла нас в историю России. Мы узнали больше фактов про Александра Невского, про Андрея Боголюбского. Посмотрели все гимназии и церкви по дороге.

После этого начали смотреть фильмы про историю России. Всем рекомендую посетить Переславль и взять экскурсию с Ольгой Евгеньевной

О Олег Это была интересная и очень познавательная экскурсия, которую нам любезно организовал очень эрудированный человек, который по-настоящему любит свой город, отлично знает историю и болеет душой за все происходящее. Будем заботиться о памятниках и исторических местах для наших потомков также, как заботились наши предки.

Ирина Экскурсию нам провела гид Галина- прекрасный рассказчик и знаток своего родного города. Благодарим от всей семьи за замечательную прогулку и знакомство с историей Переславля.

М Марина Эрудированный и обаятельный гид прекрасно подобрала материал и увлекательно его представила.

А Анна Очень интересная экскурсия!

Спасибо большое Наталье за обзор исторической части города и за рекомендации, что ещё стоит посетить

Ю Юлия Ходили на обзорную экскурсию с Натальей, узнали историю города и познакомились с его архитектурой. Сам маршрут небольшой, большую часть были остановки, где Наталья рассказывала о достопримечательностях. У нас была группа из 15 чк, всем было комфортно и хорошо слышно. Спасибо!

Экскурсию проводила Ольга Евгеньевна. Как она увлекательно рассказывала о своем городе! Ольга Евгеньевна покорила нас с первых минут. Это эрудированный, интеллигентный, читать дальше чуткий человек.

Экскурсия была идеально продумана по времени и маршруту. Мы успели увидеть главные достопримечательности города.

Эта поездка подарила нам и новые знания об истории России, и массу положительных эмоций.

Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет проникнуться духом древнерусского города и провести время с огромной пользой и удовольствием. Спасибо за профессионализм, энтузиазм и любовь к родному краю! Хотим выразить огромную благодарность за интересную экскурсию по Переславлю- Залесскому.

А Анна Нашим экскурсоводом была Людмила. Замечательный, грамотный рассказчик! нам все очень понравилось! спасибо большое!