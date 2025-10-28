Путешествие в Переславле-Залесском предлагает уникальную возможность окунуться в прошлое.
Сопровождаемые коренной переславной, вы посетите центральный городской перекрёсток, Сергиевский мост и набережную реки Трубеж. Прогулка по Красной и Народной площадям откроет тайны древнего города.
Величественные Спасо-Преображенский собор и церковь Александра Невского расскажут о своей многовековой истории. Завершите экскурсию у кафе и пряничной лавки, где можно насладиться местными лакомствами
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные исторические памятники
- 🌉 Живописные виды на реку Трубеж
- 🏛️ Архитектурные шедевры разных эпох
- 🍪 Вкусные переславские лакомства
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Центральный городской перекрёсток
- Сергиевский мост
- Набережная реки Трубеж
- Красная площадь
- Народная площадь
- Спасо-Преображенский собор
- Церковь Александра Невского
- Владимирский собор
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Центральный городской перекрёсток
- Сергиевский мост и набережную реки Трубеж
- Красную и Народные площади — древнейшие в городе
- Место северных ворот Переславского кремля
- Спасо-Преображенский собор 12 века
- Церковь Александра Невского и Владимирский собор 18 века
Расскажем вам, чем знамениты эти места и какие тайны могут вам открыть.
Организационные детали
- Экскурсия ориентирована на взрослых и детей старше 11 лет
- Экскурсия завершится у кафе «Вкусный Перессвиль» и возле Пряничной лавки, где после прогулки можно выпить чай и отведать натуральные переславские лакомства
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ростовской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Провели экскурсии для 18913 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладываяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
28 окт 2025
Добрый день! Провели прекрасный день в Переславле. Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывает о своём городе с большой любовью. Особый акцент к деталям. Всё супер.
Виктор
7 окт 2025
Спасибо за увлекательную экскурсию и интересный рассказ!
Максим
11 сен 2025
Наталья супер гид! Все интересно, познавательно! И самое главное не скучно!
Евгения
4 сен 2025
Хорошая интересная экскурсия, хороший маршрут! Спасибо за интересные факты!
Елена
22 авг 2025
Экскурсовод Ольга Евгеньевна чудо женщина. Рассказала очень много полезной информации, которая помогла узнать этот великолепный город со всех сторон. Рекомендуем!
Н
Наталья
19 авг 2025
Отличная экскурсия: очень интересно и познавательно, полное погружение в исторические события. Ольга Евгеньевна - великолепный экскурсовод: глубокие знания, грамотная и красивая речь, постоянно была с нами в диалоге. Время пролетело незаметно. Все ожидания оправдались. Однозначно, рекомендую! Большое спасибо Ольге Евгеньевне за ее рекомендации о том, где еще нам стоит побывать в городе и как туда добраться.
ANZHELA
17 авг 2025
Прекрасный рассказчик наш экскурсовод Ольга Евгеньевна увлекла нас в историю России. Мы узнали больше фактов про Александра Невского, про Андрея Боголюбского. Посмотрели все гимназии и церкви по дороге.
О
Олег
13 авг 2025
Это была интересная и очень познавательная экскурсия, которую нам любезно организовал очень эрудированный человек, который по-настоящему любит свой город, отлично знает историю и болеет душой за все происходящее. Будем заботиться о памятниках и исторических местах для наших потомков также, как заботились наши предки.
Ирина
12 авг 2025
Экскурсию нам провела гид Галина- прекрасный рассказчик и знаток своего родного города. Благодарим от всей семьи за замечательную прогулку и знакомство с историей Переславля.
М
Марина
10 авг 2025
Эрудированный и обаятельный гид прекрасно подобрала материал и увлекательно его представила.
А
Анна
8 авг 2025
Очень интересная экскурсия!
Спасибо большое Наталье за обзор исторической части города и за рекомендации, что ещё стоит посетить
Ю
Юлия
6 авг 2025
Ходили на обзорную экскурсию с Натальей, узнали историю города и познакомились с его архитектурой. Сам маршрут небольшой, большую часть были остановки, где Наталья рассказывала о достопримечательностях. У нас была группа из 15 чк, всем было комфортно и хорошо слышно. Спасибо!
Наталья
5 авг 2025
Хотим выразить огромную благодарность за интересную экскурсию по Переславлю- Залесскому.
Экскурсию проводила Ольга Евгеньевна. Как она увлекательно рассказывала о своем городе! Ольга Евгеньевна покорила нас с первых минут. Это эрудированный, интеллигентный,
А
Анна
4 авг 2025
Нашим экскурсоводом была Людмила. Замечательный, грамотный рассказчик! нам все очень понравилось! спасибо большое!
Е
Екатерина
3 авг 2025
Наталья — человек, который живет прошлым, настоящим и будущим своего города, и это чувствуется! Интересный рассказ и искреннее желание поделиться любовью к Переславлю!
Входит в следующие категории Переславля-Залесского
