Найдено 3 экскурсии в категории « Квесты » в Переславле-Залесском, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Квест до 10 чел. Квест-экскурсия «Тайны Переславского кремля» Погрузиться в историю Древней Руси и выяснить, какое важное событие произошло в Переславле Начало: На Красной площади города «Квест-экскурсия сопровождается подробным рассказом гида об истории города и его достопримечательностях и предполагает ваше непосредственное участие» 5000 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Квест до 8 чел. Квест-экскурсия «Пешком по Переславлю» Уникальная квест-экскурсия по Переславлю-Залесскому с заданиями и народными забавами. Узнайте историю города, исследуя его древние стены и площади Начало: На улице Садовой «Эта нескучная квест-экскурсия по историческому центру города с заданиями и народными забавами» 3500 ₽ за всё до 8 чел. Пешая 1.5 часа Квест до 1 чел. Квест-экскурсия «Исследователи Переславля» Пешеходная экскурсия по историческому центру Переславля-Залесского с заданиями для всех возрастов. Одевайтесь по погоде и готовьтесь к приключениям Начало: Переславль-Залесский, улица Садовая, д. 10 «Важная информация: Квест-эксурсия проходит на улице» Расписание: В любой день с 9:00 до 17:00 3500 ₽ за экскурсию Другие экскурсии Переславля-Залесского Последние отзывы на экскурсии А Алексей «Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия Нам очень понравилась экскурсия! Мы прониклись историей города! Весь маршрут сложен гармонично и информативно. Благодарим за доставленное удовольствие прочувствовать исторический город.

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Квесты»

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