Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Тайны Переславского кремля»
Погрузиться в историю Древней Руси и выяснить, какое важное событие произошло в Переславле
Начало: На Красной площади города
«Квест-экскурсия сопровождается подробным рассказом гида об истории города и его достопримечательностях и предполагает ваше непосредственное участие»
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 8 чел.
Квест-экскурсия «Пешком по Переславлю»
Уникальная квест-экскурсия по Переславлю-Залесскому с заданиями и народными забавами. Узнайте историю города, исследуя его древние стены и площади
Начало: На улице Садовой
«Эта нескучная квест-экскурсия по историческому центру города с заданиями и народными забавами»
4 мая в 15:30
6 мая в 09:30
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 1 чел.
Квест-экскурсия «Исследователи Переславля»
Пешеходная экскурсия по историческому центру Переславля-Залесского с заданиями для всех возрастов. Одевайтесь по погоде и готовьтесь к приключениям
Начало: Переславль-Залесский, улица Садовая, д. 10
«Важная информация: Квест-эксурсия проходит на улице»
Расписание: В любой день с 9:00 до 17:00
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
3500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей28 марта 2025«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсияНам очень понравилась экскурсия! Мы прониклись историей города! Весь маршрут сложен гармонично и информативно. Благодарим за доставленное удовольствие прочувствовать исторический город.
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Квесты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в мае 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 5000.
Забронируйте экскурсию в Переславле-Залесском на 2025 год по теме «Квесты», цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль