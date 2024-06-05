1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 867₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
4 940₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 977₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Исторические монастыри Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Погружение в духовную атмосферу Переславля-Залесского. Узнайте об обителях и святынях древнего города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны Переславля-Залесского: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир истории Переславля-Залесского, исследуя его сокровенные уголки на собственном автомобиле
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:30
17 июня в 10:00
4 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святой Переславль: путешествие по древним святыням
Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
5 150₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия-квиз по Переславлю-Залесскому: кремль и Торговый посад
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Провели интересную экскурсию, динамичную, попали в дождь, но адаптировались к погодным условиям и посмотрели все из машины, где получилось прошлись Елена может часами рассказывать о городе 👍🏻
- ЕЕлена4 июня 2024Юрий - потрясающий гид. От экскурсии мы получили огромное удовольствие, а реальность превзошла наши ожидания! Со 100% уверенностью будем рекомендовать
- ООльга3 июня 2024Добрый день! Мы прогулялись по Переславлю и окрестностям вместе с замечательным экскурсоводом Ольгой Евгеньевной!!! Это потрясающая душевная весёлая женщина с
- ТТатьяна2 июня 2024Великолепно!!!! Юрий рассказчик от бога. Всё доступно, интересно, весело. Видно, что человек на своём месте.
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
- еекатерина31 мая 2024Спасибо за шикарный, увлекательный, интересный день. Очень интересно было узнать много нового. Желаем вам удачи
- ААндрей31 мая 2024Отлично провели время со всей семьей. Очень подготовленный и знающий экскурсовод, всем советую сходить на её экскурсии!
- ООксана29 мая 2024Прекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получилась у нас с Анной. В конце экскурсии Анна нам подарила открытки с видами города, очень приятный бонус. Спасибо большое за прекрасный день.
- ДДенис27 мая 2024Отличная небольшая экскурсия, видно что экскурсовод любит своё дело
- ЮЮлия27 мая 2024Нашим экскурсоводом была Марина. У нее забавная, аутентичная подача материала: будто слушаешь старорусскую сказку. Возможно, это не всем зайдет, но
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Спасо-Преображенский собор»
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