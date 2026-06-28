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Святой Переславль (на вашем автомобиле)

Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
Переславль-Залесский - не просто город на карте России, это место, где история переплетается с духовностью, создавая уникальную атмосферу для каждого посетителя.

Предлагаемая индивидуальная экскурсия «Святой Переславль» позволит вам исследовать древние монастыри,
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каждый из которых хранит свои уникальные реликвии и истории.

Вы подойдете к чудотворной иконе Богородицы Андрониковской, испьете целебную воду из родника Никиты Столпника, поставите свечку у мощей Даниила Переславского и попросите о сокровенном у блаженного Миши Самуила.

Маршрут экскурсии включает посещение Федоровского и Горицкого монастырей, где вы узнаете о жизни и подвигах Сергия Радонежского, а также Данилов и Никольский монастыри, Спасо-Преображенский храм и Никитский монастырь.

Экскурсия предоставляет уникальную возможность не только увидеть, но и по-настоящему почувствовать историю и духовность одного из самых святых мест России.

В стоимость включено комфортное передвижение, а также возможность выбора места встречи и окончания экскурсии для вашего удобства.

Приглашаем вас на незабываемое путешествие по святым местам Переславля-Залесского, где каждый камень и каждая икона расскажут вам свою уникальную историю

4.7
8 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Посещение древних монастырей
  • 🙏 Прикосновение к чудотворным иконам
  • 💧 Испить святой воды из родника
  • 🕯 Поставить свечу у мощей святых
  • 📜 Узнать истории святых мест
  • 🚗 Удобное передвижение на авто
  • 🎟 Доступные входные билеты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время комфортно передвигаться и наслаждаться видами Переславля-Залесского. Паломники и любители истории смогут в полной мере оценить красоту и значимость святых мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Святой Переславль (на вашем автомобиле)
Святой Переславль (на вашем автомобиле)
Святой Переславль (на вашем автомобиле)

Что можно увидеть

  • Федоровский монастырь
  • Горицкий монастырь
  • Данилов монастырь
  • Никольский монастырь
  • Спасо-Преображенский храм
  • Никитский монастырь
  • Могилка блаженного Миши Самуила

Описание экскурсии

На экскурсии вы сможете:

  • Подойти к чудотворной иконе Богородицы Андрониковской
  • Испить водицы из родника Никиты Столпника и прикоснуться к веригам его
  • Поставить свечку у мощей Даниила Переславского
  • А так же увидеть крест, который в 10 веке князь Владимир вывез из Византии

Много светлого открывает в душах город Переславль. Приди и ты, путник, и отдохни здесь душою.

Точки нашего маршрута

  • Федоровский монастырь с чудотворной иконой богородицы
  • Данилов монастырь с мощами Даниила Переславского
  • Никольский монастырь
  • Спасо-Преображенский храм — его стены помнят ещё Александра Невского
  • Никитский монастырь с мощами Никиты Столпника

О каждой святыне я поведаю вам много интересного.

Организационные детали

  • Передвигаемся на вашем авто, в нём должно быть место для гида
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию Переславского музея-заповедника — 50 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владемир
Владемир — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 822 туристов
Здравствуй, дорогой путешественник! Меня зовут Владемир. Я профессиональный артист и режиссёр своего авторского театра. Буду счастлив провести экскурсию по Переславлю-Залесскому и показать тебе старинный город с малоизвестных сторон. Мы вместе пройдём по историческим местам и соприкоснёмся с природой. Здесь ты вдохнёшь чистый воздух, попробуешь родниковой воды, насладишься видами прозрачного древнего озера и оставишь всю свою усталость позади.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
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1
Елена
Спасибо Владемиру за экскурсию. Экскурсия охватывает основные места Переславля и дает полное понимание истории города, его устройства и главных святых мест. Владемир очень приятный в общении человек, влюбленный в свое
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дело, с огромным багажом знаний. Общение проходило легко, как-будто ты приехал в гости и родственник тебе показывает свой город. Кроме монастырей, входящих в экскурсию, Владемир подсказал, куда еще можно сходить в Переславле, где купить сувениры, какие рестораны посетить. Рекомендую данную экскурсию, особенно, если у вас один день, а увидеть хочется все монастыри, центр города и озеро.

Спасибо Владемиру за экскурсию. Экскурсия охватывает основные места Переславля и дает полное понимание истории города, его
Спасибо Владемиру за экскурсию. Экскурсия охватывает основные места Переславля и дает полное понимание истории города, его
Спасибо Владемиру за экскурсию. Экскурсия охватывает основные места Переславля и дает полное понимание истории города, его
Спасибо Владемиру за экскурсию. Экскурсия охватывает основные места Переславля и дает полное понимание истории города, его
Спасибо Владемиру за экскурсию. Экскурсия охватывает основные места Переславля и дает полное понимание истории города, его
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Татьяна
Это была потрясающая экскурсия! Владемир — не просто гид, а невероятно душевный человек, который умеет зажечь интерес к истории. Мы побывали в пяти храмах, узнали массу удивительных историй о Переславле и его уголках. 4 часа пролетели как одна минута — даже не заметили, как настало время прощаться. Огромное спасибо за незабываемый день!
Это была потрясающая экскурсия! Владемир — не просто гид, а невероятно душевный человек, который умеет зажечь
Это была потрясающая экскурсия! Владемир — не просто гид, а невероятно душевный человек, который умеет зажечь
Это была потрясающая экскурсия! Владемир — не просто гид, а невероятно душевный человек, который умеет зажечь
Это была потрясающая экскурсия! Владемир — не просто гид, а невероятно душевный человек, который умеет зажечь
Это была потрясающая экскурсия! Владемир — не просто гид, а невероятно душевный человек, который умеет зажечь
Это была потрясающая экскурсия! Владемир — не просто гид, а невероятно душевный человек, который умеет зажечь
Это была потрясающая экскурсия! Владемир — не просто гид, а невероятно душевный человек, который умеет зажечь
Это была потрясающая экскурсия! Владемир — не просто гид, а невероятно душевный человек, который умеет зажечь+2
Это была потрясающая экскурсия! Владемир — не просто гид, а невероятно душевный человек, который умеет зажечь
Это была потрясающая экскурсия! Владемир — не просто гид, а невероятно душевный человек, который умеет зажечь
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Сергей
Экскурсия очень понравилось. Владемир обладает глубокими знаниями, любит город. Информация подается в доступной форме, экскурсия проводится в интерактивном режиме. Маршрут выбирается гибко в зависимости от погодных условий, доступности тех или
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иных объектов осмотра или пожеланий туристов. Время рассчитано таким образом, чтобы у туристов была возможность что-то посмотреть самим, задать дополнительные вопросы, зайти в сувенирный магазин или церковную лавку. За одну экскурсию охватить все достопримечательности этого древнего города невозможно, поэтому вернемся сюда еще не один раз. С удовольствием воспользуемся услугами Владемира в знакомстве с другими объектами и порекомендуем его друзьям и знакомым.

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Евгений
Экскурсия в целом понравилась. Узнали для себя много нового и интересного. Жаль, погода была не летная, из-за этого экскурсия получилась немного "скомканная". Некоторые места проходили быстро из за дождя. А так все соответствует описанию
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Т
Экскурсия была интересной и познавательной. Детям и взрослым все понравилось.
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Е
Очень интересная экскурсия. Владемир - замечательный рассказчик. От всей души благодарим!
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