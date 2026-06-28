Переславль-Залесский - не просто город на карте России, это место, где история переплетается с духовностью, создавая уникальную атмосферу для каждого посетителя.
Предлагаемая индивидуальная экскурсия «Святой Переславль» позволит вам исследовать древние монастыри,
Предлагаемая индивидуальная экскурсия «Святой Переславль» позволит вам исследовать древние монастыри,
7 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Посещение древних монастырей
- 🙏 Прикосновение к чудотворным иконам
- 💧 Испить святой воды из родника
- 🕯 Поставить свечу у мощей святых
- 📜 Узнать истории святых мест
- 🚗 Удобное передвижение на авто
- 🎟 Доступные входные билеты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время комфортно передвигаться и наслаждаться видами Переславля-Залесского. Паломники и любители истории смогут в полной мере оценить красоту и значимость святых мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Федоровский монастырь
- Горицкий монастырь
- Данилов монастырь
- Никольский монастырь
- Спасо-Преображенский храм
- Никитский монастырь
- Могилка блаженного Миши Самуила
Описание экскурсии
На экскурсии вы сможете:
- Подойти к чудотворной иконе Богородицы Андрониковской
- Испить водицы из родника Никиты Столпника и прикоснуться к веригам его
- Поставить свечку у мощей Даниила Переславского
- А так же увидеть крест, который в 10 веке князь Владимир вывез из Византии
Много светлого открывает в душах город Переславль. Приди и ты, путник, и отдохни здесь душою.
Точки нашего маршрута
- Федоровский монастырь с чудотворной иконой богородицы
- Данилов монастырь с мощами Даниила Переславского
- Никольский монастырь
- Спасо-Преображенский храм — его стены помнят ещё Александра Невского
- Никитский монастырь с мощами Никиты Столпника
О каждой святыне я поведаю вам много интересного.
Организационные детали
- Передвигаемся на вашем авто, в нём должно быть место для гида
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию Переславского музея-заповедника — 50 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владемир — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 822 туристов
Здравствуй, дорогой путешественник! Меня зовут Владемир. Я профессиональный артист и режиссёр своего авторского театра. Буду счастлив провести экскурсию по Переславлю-Залесскому и показать тебе старинный город с малоизвестных сторон. Мы вместе пройдём по историческим местам и соприкоснёмся с природой. Здесь ты вдохнёшь чистый воздух, попробуешь родниковой воды, насладишься видами прозрачного древнего озера и оставишь всю свою усталость позади.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Владемиру за экскурсию. Экскурсия охватывает основные места Переславля и дает полное понимание истории города, его устройства и главных святых мест. Владемир очень приятный в общении человек, влюбленный в свое
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Это была потрясающая экскурсия! Владемир — не просто гид, а невероятно душевный человек, который умеет зажечь интерес к истории. Мы побывали в пяти храмах, узнали массу удивительных историй о Переславле и его уголках. 4 часа пролетели как одна минута — даже не заметили, как настало время прощаться. Огромное спасибо за незабываемый день!
+2
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Экскурсия очень понравилось. Владемир обладает глубокими знаниями, любит город. Информация подается в доступной форме, экскурсия проводится в интерактивном режиме. Маршрут выбирается гибко в зависимости от погодных условий, доступности тех или
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Экскурсия в целом понравилась. Узнали для себя много нового и интересного. Жаль, погода была не летная, из-за этого экскурсия получилась немного "скомканная". Некоторые места проходили быстро из за дождя. А так все соответствует описанию
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Т
Экскурсия была интересной и познавательной. Детям и взрослым все понравилось.
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Е
Очень интересная экскурсия. Владемир - замечательный рассказчик. От всей души благодарим!
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