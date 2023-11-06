Святой Переславль

Побывать в храмах и монастырях города-колыбели православия

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Ответы на вопросы
Переславль — древнейшая колыбель православия на земле Русской. И за многие века сохранилось здесь святынь немало. Ибо многие божии люди жили здесь и молились о городе и его жителях. Почти в каждом храме можно найти что-то удивительное.

Вам предстоит увидеть чудотворную икону, испить воды из родника, поставить свечку и услышать историю святых мест.
Святой Переславль
Святой Переславль
Святой Переславль
Святой Переславль
Святой Переславль
Святой Переславль
Святой Переславль
Святой Переславль
Святой Переславль
Святой Переславль
Ближайшие даты:
6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На экскурсии вы сможете:

  • Подойти к чудотворной иконе Богородицы Андрониковской
  • Испить водицы из родника Никиты Столпника и прикоснуться к веригам его
  • Поставить свечку у мощей Даниила Переславского и попросить о сокровенном у блаженного Миши Самуила

Много светлого открывает в душах город Переславль. Приди и ты, путник, и отдохни здесь душою.

Точки нашего маршрута

  • Федоровский монастырь с чудотворной иконой богородицы
  • Горицкий монастырь, где посвящался в игумены Сергий Радонежский
  • Данилов монастырь с мощами Даниила Переславского
  • Никольский монастырь
  • Спасо-Преображенский храм — его стены помнят ещё Александра Невского
  • Никитский монастырь с мощами Никиты Столпника
  • Могилка блаженного Миши Самуила, к которой специально приезжал сам Николай II

Организационные детали

  • В стоимость входит передвижение на моём авто. Если вы путешествуете на своём, то стоимость экскурсии будет ниже на 650 руб.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию Переславского музея-заповедника — 50 руб. /чел.
  • Я заберу вас из удобного вам места в городе и по окончании отвезу обратно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
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