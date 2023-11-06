Побывать в храмах и монастырях города-колыбели православия
Переславль — древнейшая колыбель православия на земле Русской. И за многие века сохранилось здесь святынь немало. Ибо многие божии люди жили здесь и молились о городе и его жителях. Почти в каждом храме можно найти что-то удивительное.
Вам предстоит увидеть чудотворную икону, испить воды из родника, поставить свечку и услышать историю святых мест.
Вам предстоит увидеть чудотворную икону, испить воды из родника, поставить свечку и услышать историю святых мест.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На экскурсии вы сможете:
- Подойти к чудотворной иконе Богородицы Андрониковской
- Испить водицы из родника Никиты Столпника и прикоснуться к веригам его
- Поставить свечку у мощей Даниила Переславского и попросить о сокровенном у блаженного Миши Самуила
Много светлого открывает в душах город Переславль. Приди и ты, путник, и отдохни здесь душою.
Точки нашего маршрута
- Федоровский монастырь с чудотворной иконой богородицы
- Горицкий монастырь, где посвящался в игумены Сергий Радонежский
- Данилов монастырь с мощами Даниила Переславского
- Никольский монастырь
- Спасо-Преображенский храм — его стены помнят ещё Александра Невского
- Никитский монастырь с мощами Никиты Столпника
- Могилка блаженного Миши Самуила, к которой специально приезжал сам Николай II
Организационные детали
- В стоимость входит передвижение на моём авто. Если вы путешествуете на своём, то стоимость экскурсии будет ниже на 650 руб.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию Переславского музея-заповедника — 50 руб. /чел.
- Я заберу вас из удобного вам места в городе и по окончании отвезу обратно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владемир — ваш гид в Переславле-Залесском
Здравствуй, дорогой путешественник! Меня зовут Владемир. Я профессиональный артист и режиссёр своего авторского театра. Буду счастлив провести экскурсию по Переславлю-Залесскому и показать тебе старинный город с малоизвестных сторон. Мы вместе пройдём по историческим местам и соприкоснёмся с природой. Здесь ты вдохнёшь чистый воздух, попробуешь родниковой воды, насладишься видами прозрачного древнего озера и оставишь всю свою усталость позади.
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