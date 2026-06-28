Переславль-Залесский - не просто город на карте России, это место, где история переплетается с духовностью, создавая уникальную атмосферу для каждого посетителя.Предлагаемая индивидуальная экскурсия «Святой Переславль» позволит вам исследовать древние монастыри,

каждый из которых хранит свои уникальные реликвии и истории. Вы подойдете к чудотворной иконе Богородицы Андрониковской, испьете целебную воду из родника Никиты Столпника, поставите свечку у мощей Даниила Переславского и попросите о сокровенном у блаженного Миши Самуила. Маршрут экскурсии включает посещение Федоровского и Горицкого монастырей, где вы узнаете о жизни и подвигах Сергия Радонежского, а также Данилов и Никольский монастыри, Спасо-Преображенский храм и Никитский монастырь. Экскурсия предоставляет уникальную возможность не только увидеть, но и по-настоящему почувствовать историю и духовность одного из самых святых мест России. В стоимость включено комфортное передвижение, а также возможность выбора места встречи и окончания экскурсии для вашего удобства. Приглашаем вас на незабываемое путешествие по святым местам Переславля-Залесского, где каждый камень и каждая икона расскажут вам свою уникальную историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время комфортно передвигаться и наслаждаться видами Переславля-Залесского. Паломники и любители истории смогут в полной мере оценить красоту и значимость святых мест.

Сейчас август — это идеальное время.