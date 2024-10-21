1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Сегодня в 09:30
27 окт в 14:30
2 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
27 окт в 09:00
29 окт в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Присоединяйтесь к прогулке по Переславлю-Залесскому, где откроются тайны Красной площади и истории русских князей. (130 symbols)
Начало: На Красной площади
28 окт в 10:00
30 окт в 10:00
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММахова21 октября 2024Очень понравилась наш гид Ольга Евгеньевна! Интересно рассказывала, показывала, отвечала на вопросы. Мы очень довольны, спасибо!
- ЕЕлена20 октября 2024Отличная экскурсия! Нас было пятеро взрослых, и формат квиза нам очень зашел) Переславль очень приятный и уютный город! Всем рекомендуем придти именно на эту экскурсию! Анна отличный и вовлеченный рассказчик!
- ЮЮлиана17 октября 2024Недавно мы с подругой решили познакомиться с новым городом и выбрали экскурсию с Ольгой Евгеньевной. Экскурсия длилась всего час, но за
- ИИрина17 октября 2024Спасибо Ольге Евгеньевне за экскурсию не смотря на плохую погоду. Было очень интересно. Без исторических фактов, легенд и историй это были бы просто красивые храмы и здания. А так мы узнали очень много.
- ААнастасия31 июля 2024Были сегодня на квизе у Анны. Всем очень понравился такой формат экскурсии. И подросткам, и родителям. Узнали много нового и интересного в доступной форме. Спасибо большое Анне за прекрасно проведённое время!
- ЕЕкатерина23 июля 2024Большое спасибо Анне за прекрасный квиз по Переславлю! Нам всем очень понравилось и слушать и разгадывать задания. Дети были в
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Церковь Петра митрополита»
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