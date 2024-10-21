Церковь Петра митрополита – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Петра митрополита» в Переславле-Залесском, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Пешая
326 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Сегодня в 09:30
27 окт в 14:30
2 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
27 окт в 09:00
29 окт в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Присоединяйтесь к прогулке по Переславлю-Залесскому, где откроются тайны Красной площади и истории русских князей. (130 symbols)
Начало: На Красной площади
28 окт в 10:00
30 окт в 10:00
650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Махова
    21 октября 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Очень понравилась наш гид Ольга Евгеньевна! Интересно рассказывала, показывала, отвечала на вопросы. Мы очень довольны, спасибо!
  • Е
    Елена
    20 октября 2024
    Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
    Отличная экскурсия! Нас было пятеро взрослых, и формат квиза нам очень зашел) Переславль очень приятный и уютный город! Всем рекомендуем придти именно на эту экскурсию! Анна отличный и вовлеченный рассказчик!
  • Ю
    Юлиана
    17 октября 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Недавно мы с подругой решили познакомиться с новым городом и выбрали экскурсию с Ольгой Евгеньевной. Экскурсия длилась всего час, но за
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    это время мы узнали столько нового о городе, что хватило бы на целый день. Ольга Евгеньевна обратила наше внимание на детали, которые мы бы никогда не заметили сами. Она рассказала нам о самых интересных местах, которые стоит посетить, и посоветовала, где можно попробовать местную кухню и купить стоящие сувениры. Особенно запомнились нам истории о прошлом города, которые Ольга Евгеньевна рассказывала с таким увлечением и знанием дела. Мы узнали о том, как город развивался на протяжении веков, какие события происходили здесь и как они повлияли на его облик. Стены Спасо-Преображенского Собора мы читали как каменную книгу - очень необычно! Спасибо огромное Ольге Евгеньевне за такую замечательную экскурсию! Мы получили огромное удовольствие и теперь точно знаем, что ещё вернёмся сюда и обязательно посетим все те места, о которых нам рассказала экскурсовод. Если вы хотите узнать больше о городе, его истории и культуре, то я настоятельно рекомендую выбрать экскурсию с Ольгой Евгеньевной. Она настоящий профессионал своего дела и отличный рассказчик! Также хочется отдельно отметить, что Ольга Евгеньевна красивая женщина с прекрасным чувством юмора!

    Недавно мы с подругой решили познакомиться с новым городом и выбрали экскурсию с Ольгой ЕвгеньевнойНедавно мы с подругой решили познакомиться с новым городом и выбрали экскурсию с Ольгой ЕвгеньевнойНедавно мы с подругой решили познакомиться с новым городом и выбрали экскурсию с Ольгой ЕвгеньевнойНедавно мы с подругой решили познакомиться с новым городом и выбрали экскурсию с Ольгой ЕвгеньевнойНедавно мы с подругой решили познакомиться с новым городом и выбрали экскурсию с Ольгой ЕвгеньевнойНедавно мы с подругой решили познакомиться с новым городом и выбрали экскурсию с Ольгой ЕвгеньевнойНедавно мы с подругой решили познакомиться с новым городом и выбрали экскурсию с Ольгой Евгеньевной
  • И
    Ирина
    17 октября 2024
    Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Спасибо Ольге Евгеньевне за экскурсию не смотря на плохую погоду. Было очень интересно. Без исторических фактов, легенд и историй это были бы просто красивые храмы и здания. А так мы узнали очень много.
    Спасибо Ольге Евгеньевне за экскурсию не смотря на плохую погоду. Было очень интересно. Без исторических фактов
  • А
    Анастасия
    31 июля 2024
    Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
    Были сегодня на квизе у Анны. Всем очень понравился такой формат экскурсии. И подросткам, и родителям. Узнали много нового и интересного в доступной форме. Спасибо большое Анне за прекрасно проведённое время!
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
    Большое спасибо Анне за прекрасный квиз по Переславлю! Нам всем очень понравилось и слушать и разгадывать задания. Дети были в
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    восторге, потом долго делились впечатлениями. Нам взрослым было тоже очень интересно узнать про уже знакомый город еще что-то новенькое. Отлично и познавательно провели время!

    Большое спасибо Анне за прекрасный квиз по Переславлю! Нам всем очень понравилось и слушать и разгадыватьБольшое спасибо Анне за прекрасный квиз по Переславлю! Нам всем очень понравилось и слушать и разгадыватьБольшое спасибо Анне за прекрасный квиз по Переславлю! Нам всем очень понравилось и слушать и разгадывать

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Церковь Петра митрополита»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Река Трубеж
  5. Свято-Никольский женский монастырь
  6. Красная площадь
  7. Никитский мужской монастырь
  8. Синь-камень
  9. Александрова гора
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в октябре 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Церковь Петра митрополита" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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