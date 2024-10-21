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это время мы узнали столько нового о городе, что хватило бы на целый день. Ольга Евгеньевна обратила наше внимание на детали, которые мы бы никогда не заметили сами. Она рассказала нам о самых интересных местах, которые стоит посетить, и посоветовала, где можно попробовать местную кухню и купить стоящие сувениры. Особенно запомнились нам истории о прошлом города, которые Ольга Евгеньевна рассказывала с таким увлечением и знанием дела. Мы узнали о том, как город развивался на протяжении веков, какие события происходили здесь и как они повлияли на его облик. Стены Спасо-Преображенского Собора мы читали как каменную книгу - очень необычно! Спасибо огромное Ольге Евгеньевне за такую замечательную экскурсию! Мы получили огромное удовольствие и теперь точно знаем, что ещё вернёмся сюда и обязательно посетим все те места, о которых нам рассказала экскурсовод. Если вы хотите узнать больше о городе, его истории и культуре, то я настоятельно рекомендую выбрать экскурсию с Ольгой Евгеньевной. Она настоящий профессионал своего дела и отличный рассказчик! Также хочется отдельно отметить, что Ольга Евгеньевна красивая женщина с прекрасным чувством юмора!