Наталья проводит ещё 6 экскурсий

Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Представьте себе город, где каждый камень дышит историей, а улочки ведут вас сквозь века.
Переславль-Залесский - это не просто город на карте России, это живой музей под открытым небом, где каждый читать дальшеуменьшить
объект рассказывает свою уникальную историю.
Во время нашей групповой экскурсии вы познакомитесь с белокаменными церквями, которые стали свидетелями многих исторических событий, пройдетесь по земляным стенам древнего кремля, ощутив мощь и величие прошлых эпох.
Мы расскажем вам о знаменитых горожанах, которые оставили свой след в истории, и раскроем любопытные легенды, окружающие эти места.
Свято-Никольский женский монастырь откроет перед вами свои тайны, рассказав о своем многовековом пути через испытания огнем и разорениями до возрождения.
Эта экскурсия станет настоящим погружением в стародавние времена, позволяя ощутить связь поколений и важность сохранения нашего культурного наследия.
Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе исследовать этот уникальный город, где каждый шаг открывает новую страницу в книге истории Руси
🌳 Прогулка по живописным улочкам и крепостным стенам
🎥 Место, где можно снимать исторические фильмы
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Переславлю-Залесскому - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Май и сентябрь также подойдут для посещения, но могут быть прохладнее, что добавит свежести в путешествие. В октябре и ноябре погода становится более непредсказуемой, но это не помешает насладиться атмосферой древнего города, если вы готовы к небольшим капризам природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Свято-Никольский женский монастырь
Западные Рождественские ворота
Переславский кремль
Описание экскурсии
Город-музей
Переславские улочки станут для вас порталом в прошлое. Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия. Вы увидите, где располагались западные Рождественские ворота переславского кремля. Прогуливаясь по сохранившимся земляным стенам, прочувствуете мощь древних крепостных сооружений. А после посетите Свято-Никольский женский монастырь, который за свою многовековую жизнь не раз горел, был разорен, но вновь возрождался.
Материальная история
Переславские памятники — кладезь любопытных сюжетов. Как связаны они с хрониками всего государства российского? Какие легенды окружают наш кремль? Какую роль город сыграл в становлении столицы? Я поделюсь самыми примечательными фактами о переславских церквях. Расскажу о простых и знатных людях, оставивших след в этом городе. А еще раскрою удивительную историю Никольского монастыря и его святынь.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто любит путешествовать с местным гидом в доброжелательной компании других гостей города
Экскурсия не ориентирована на дошкольников и школьников младшего школьного возраста (более понятна для детей 11+)
Организационные детали
Экскурсию для вас с радостью проведет один из гидов нашей команды
Экскурсию можно провести и в индивидуальном формате, заказать ее вы можете здесь.
Дополнительные расходы не предусмотрены (если только вы сами пожелаете приобрести в действующем храме свечи и написать записки)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 21655 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю.
Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладывая читать дальшеуменьшить
в наши экскурсии любовь к городу и частицу души.
Как однажды отметил русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю русскую историю.
Каждый может в этом убедиться и почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 392 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
Кира
Дата посещения: 25 июл 2026
Чудесная экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Любит свой город, знает о нем все и прекрасно доносит информацию. Очень рекомендую
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Павел
Замечательная экскурсия по Переславлю. Наталья настоящий патриот своего города. Рассказала много интересного из истории Переславля, немного захватив современный быт горожан. Поскольку Переславль - город церквей и храмов, как и Ярославль, читать дальшеуменьшить
в экскурсии присутствует доля религиозных отступлений, которые умело вписываются в общий фон повествования.
Нам все понравилось и, несмотря на жару +30°С, 2.5 часа прогулки пролетели совершенно незаметно, благодаря тому, что Наталья грамотно сплетала темы, умело переходя с одной локации на другую, что создавало эффект полного погружения в историю города.
Гида рекомендую, как и сам Переславль. Этот город, словно отголосок старых времён, сохранил в себе массу напоминаний о событиях минувших лет. Ценителям обязательно придётся по душе.
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И
Игорь
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсоводом в нашей группе была Наталья (коренная Переяславна!!!) рассказывала историю с большой любовью к своему городу!!! Помимо того, что всегда можно прочитать в интернете, делилась личными впечатлениями и ощущениями, что читать дальшеуменьшить
было очень интересно!!! Она настоящий профессионал своего дела, который это дело очень любит, а это ценно!!! Благодаря ей от города остались очень теплые впечатления и есть желание вернуться снова!!!! И посмотреть не только обзорную (в целом не очень большую, но познавательную) экскурсию, но и другие!!!
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В
Вера
Наталья-женщина с «горящими глазами», через ее рассказы оживала история города и людей. Я желала, чтобы экскурсия не заканчивалась, так много интересного, таинственного укрылось за каждым поворотом, на каждой улочке. А читать дальшеуменьшить
сколько проникновенных историй поведала Наталья о современника внесших великий вклад в духовный мир города, в возрождение святых мест, я слушала, а в душе все замирало от осознания силы, которую проявляет Господь через этих обычных людей, таких же как мы все. Наталья благодарю 🙏🏻
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О
Ольга
Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Наталье!!! Экскурсия потрясающая, насыщенная, с огромным количеством интересных фактов. Время пролетело не заметно, а это 2,5 часа. Редко пишу отзывы, но здесь полный восторг и приятное читать дальшеуменьшить
послевкусие после, было что обсудить и разглядеть уже самим после прогулки. Человек увлечён своим делом и любит свой край. Вернёмся к Вам через время и детей привезём!!! Вы делаете большое дело, удачи!
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Наталья
Отличная экскурсия, всем рекомендую
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