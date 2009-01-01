Наталья проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Экскурсии

Групповая экскурсия по старинному Переславлю

Прогуляться по древним улочкам, услышать сюжеты о старинных храмах и посетить Никольский монастырь

Наталья
Наталья – представитель из Переславль-Залесского
Белокаменные церкви, святыни монастыря, кремлевские стены — эта пешеходная экскурсия ⛳ станет погружением в стародавние времена.

В группе до 20 человек вы познакомитесь с летописью города, где хоть сейчас снимай исторические фильмы 🎥, и оцените его значение для всей Руси, услышите о знаменитых горожанах и раскроете любопытные легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 520 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Групповая экскурсия по старинному Переславлю

Что вас ожидает

Город-музей 🖼
Переславские улочки станут для вас порталом в прошлое. Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия. Вы увидите, где располагались западные Рождественские ворота переславского кремля. Прогуливаясь по сохранившимся земляным стенам, прочувствуете мощь древних крепостных сооружений. А после посетите Свято-Никольский женский монастырь, который за свою многовековую жизнь не раз горел, был разорен, но вновь возрождался.

Материальная история 📖
Переславские памятники — кладезь любопытных сюжетов. Как связаны они с хрониками всего государства российского? Какие легенды окружают наш кремль? Какую роль город 🏙️ сыграл в становлении столицы? Я поделюсь самыми примечательными фактами о переславских церквях. Расскажу о простых и знатных людях, оставивших след в этом городе. А еще раскрою удивительную историю 📖 Никольского монастыря и его святынь.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Всем, кто любит путешествовать с местным гидом в доброжелательной компании других гостей города.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас с радостью проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсию ⛳ можно провести и в индивидуальном формате, заказать ее вы можете здесь.
  • Дополнительные расходы не предусмотрены (если только вы сами пожелаете приобрести в действующем храме свечи и написать записки)
Начало и место завершения
🚩 на улице Садовая
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Групповая экскурсия по старинному Переславлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталья
Наталья
Коренная переславна, в туризме более 15 лет. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников. Чтобы представить доподлинно историю города Переславля-Залесского, изучала материалы в архивах, работала и с устными источниками. Как однажды отметил известный русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, «изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю историю русскую». У каждого есть возможность в этом убедиться, и, кроме того, почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Наталья проводит ещё 6 экскурсий

По следам Петра I в Переславле: предания и факты
3 250
3 часа
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
111 отзывов
Сравнить реальные и выдуманные истории о деятельности молодого царя в Переславле-Залесском
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
3 120
3 часа
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
70 отзывов
Увидеть Красную площадь, походить по воде Плещеева озера и отыскать уютные уголки древнего города
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
1 300
1 час
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
46 отзывов
Главные достопримечательности исторического сердца города на обзорной экскурсии
Исчезнувшие церкви Залесского города
3 250
3 часа
Исчезнувшие церкви Залесского города
25 отзывов
Прикоснуться к богатой духовной истории Переславля-Залесского в местах его утраченных святынь
Вкусные истории у Плещеева озера
4 160
4 часа
Вкусные истории у Плещеева озера
9 отзывов
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
2 598
2 часа
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
9 отзывов
Прогуляться по древним улочкам, услышать сюжеты о старинных храмах и посетить Никольский монастырь

Еще несколько необычных экскурсий в Переславль-Залесском

Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
2 100
3 часа
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
38 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых колоритных древнерусских городов
Легенды Плещеева озера
1 789
1 час
Легенды Плещеева озера
31 отзыв
Насладиться великолепными панорамами таинственного водоема и услышать народные предания
Переславль-Залесский: воин и рыбак
340
1.5 часа
Переславль-Залесский: воин и рыбак
26 отзывов
Кремль, храмы, «потешная» флотилия, усадьбы и особняки под рассказы о городе и его тайнах
Переславль-Залесский: три средневековых крепости
3 320
3 часа
Переславль-Залесский: три средневековых крепости
25 отзывов
Закрыть глаза и нырнуть в пучину истории Руси-матушки, открыть и залюбоваться могучими укреплениями
Переславль-Залесский: Три средневековых крепости
2 900
3 часа
Переславль-Залесский: Три средневековых крепости
17 отзывов
Переславль-Залесский: воин и рыбак
340
1 час
Переславль-Залесский: воин и рыбак
15 отзывов