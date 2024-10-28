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собаками, общаться с этими чудесными созданиями. От улыбок уже сводило скулы)) Мы гуляли со стаей по лесным дорожкам и полям, как в фильме. Это было незабываемо. Наобнимались и нафоткались. Хозяева - замечательные, заботливые, гостеприимные люди. Видно, что собаки здесь - члены семьи, которых по-настоящему любят. В общем, рекомендую сюда приехать в любой сезон - хаски и лайки покорят вас своим обаянием и дружелюбием!