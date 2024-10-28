1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня
Начало: В селе Алексино, Переславский район
Завтра в 10:00
9 ноя в 10:00
400₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
В село Годеново к Животворящему Кресту Господню: уникальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней русской духовности, посетив храм и монастырь, где хранится Животворящий Крест
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 ноя в 09:00
11 ноя в 09:00
от 5 800₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Переславля - в гости к художнику Константину Коровину
Отправиться на дачу русского импрессиониста и узнать о его судьбе (на вашем авто)
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли28 октября 2024Это потрясающе - собаки 🥰, хозяева 😍, место 🙂↔️. Ухоженные, окруженные любовью и заботой собаки, ласковые и игривые, очень красивая природа вокруг. И еще и классные профессиональные фотографии 🥹. Хочется возвращаться!
- ЮЮлия14 сентября 2024Хорошо посмотри собак, дак и еще фотки получили хорошие
- ЮЮлия9 сентября 2024Это место для нас теперь - абсолютно самостоятельная и самодостаточная точка притяжения в Ярославской области. Сплошное удовольствие - быть там, любоваться
- ККристина8 января 2024Гид рассказывала нам всю дорогу до Годеново,дала много новой для нас информации, хотя мы что- то читали заранее. Дала важные подсказки. Без экскурсовода было бы не так интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Выездные»
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