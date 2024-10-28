Выездные экскурсии из Переславля-Залесского

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Переславле-Залесском, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
24 отзыва
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня
Начало: В селе Алексино, Переславский район
Завтра в 10:00
9 ноя в 10:00
400 за человека
В село Годеново к Животворящему Кресту Господню
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
В село Годеново к Животворящему Кресту Господню: уникальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней русской духовности, посетив храм и монастырь, где хранится Животворящий Крест
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 ноя в 09:00
11 ноя в 09:00
от 5 800 за всё до 6 чел.
Из Переславля - в гости к художнику Константину Коровину
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Переславля - в гости к художнику Константину Коровину
Отправиться на дачу русского импрессиониста и узнать о его судьбе (на вашем авто)
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    28 октября 2024
    В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
    Это потрясающе - собаки 🥰, хозяева 😍, место 🙂‍↔️. Ухоженные, окруженные любовью и заботой собаки, ласковые и игривые, очень красивая природа вокруг. И еще и классные профессиональные фотографии 🥹. Хочется возвращаться!
    Это потрясающе - собаки 🥰, хозяева 😍, место 🙂‍↔️. Ухоженные, окруженные любовью и заботой собаки, ласковыеЭто потрясающе - собаки 🥰, хозяева 😍, место 🙂‍↔️. Ухоженные, окруженные любовью и заботой собаки, ласковые
  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2024
    В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
    Хорошо посмотри собак, дак и еще фотки получили хорошие
  • Ю
    Юлия
    9 сентября 2024
    В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
    Это место для нас теперь - абсолютно самостоятельная и самодостаточная точка притяжения в Ярославской области. Сплошное удовольствие - быть там, любоваться
    читать дальше

    собаками, общаться с этими чудесными созданиями. От улыбок уже сводило скулы)) Мы гуляли со стаей по лесным дорожкам и полям, как в фильме. Это было незабываемо. Наобнимались и нафоткались. Хозяева - замечательные, заботливые, гостеприимные люди. Видно, что собаки здесь - члены семьи, которых по-настоящему любят. В общем, рекомендую сюда приехать в любой сезон - хаски и лайки покорят вас своим обаянием и дружелюбием!

    Это место для нас теперь - абсолютно самостоятельная и самодостаточная точка притяжения в Ярославской области
  • К
    Кристина
    8 января 2024
    В село Годеново к Животворящему Кресту Господню
    Гид рассказывала нам всю дорогу до Годеново,дала много новой для нас информации, хотя мы что- то читали заранее. Дала важные подсказки. Без экскурсовода было бы не так интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
  2. В село Годеново к Животворящему Кресту Господню
  3. Из Переславля - в гости к художнику Константину Коровину
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Река Трубеж
  5. Свято-Никольский женский монастырь
  6. Красная площадь
  7. Никитский мужской монастырь
  8. Синь-камень
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в ноябре 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии по окрестностям Переславля-Залесского и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам