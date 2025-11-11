Экскурсия в Музей соли в Соликамске предлагает уникальную возможность познакомиться с историей солеварения.
Участники увидят рассолоподъёмные башни и варницы, узнают о бурении скважин и методах добычи соли, а также смогут прогуляться по старинному Соликамску. Путешествие начинается в Перми и проходит на автомобиле, что обеспечивает комфорт и безопасность.
Это идеальный способ провести день, узнав много нового о промышленном зодчестве и культурном наследии региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 🏛️ Уникальные объекты промышленного зодчества
- 🧂 История солеварения с 15 века
- 🌆 Прогулка по старинному Соликамску
- 👨🏫 Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Усть-Боровский солеваренный завод
- Рассолоподъёмные башни
- Варницы
Описание экскурсии
Вашему вниманию — Усть-Боровский солеваренный завод, он же Музей истории соли. Вы осмотрите доступные помещения, а местные гиды расскажут:
- Как бурятся скважины и добывается соль
- Правда ли, что одну скважину делали целых 2 года
- Что основали вологодские купцы на берегах реки Усолки
- Как вываривают соль в варницах
Также мы остановимся в центре Соликамска — если захотите, самостоятельно погуляете по старинному городу и увидите объекты культурного наследия 16 века. А после мы отвезём вас обратно в Пермь.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Lifan X60. Дорога от Перми до Соликамска занимает примерно 4 часа
- Дополнительные расходы — билеты в музей (с экскурсией): взрослые — 250 ₽, дети, студенты и пенсионеры — 200 ₽
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Я родился в Перми и много лет работаю в туризме. Последнее время часто сталкиваюсь с отменами поездок от крупных туроператоров в связи с недобором группы.
