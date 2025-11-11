Евгений — ваша команда гидов в Перми

Провели экскурсии для 326 туристов

была создана команда из водителей и экскурсоводов. И теперь мы можем отвезти вас в любой уголок Пермского края, познакомить с достопримечательностями и гарантировать, что ваше путешествие состоится при любом наборе группы. Достопримечательности Пермского края действительно стоят вашего внимания!

Здравствуйте! Я родился в Перми и много лет работаю в туризме. Последнее время часто сталкиваюсь с отменами поездок от крупных туроператоров в связи с недобором группы. Именно с этой целью