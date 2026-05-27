Едем в соляные столицы России позднего Средневековья! На экскурсии вы увидите старинные рассолоподъёмные скважины и солеваренные заводы. Познакомитесь с архитектурным наследием древних династий солепромышленников Урала. Послушаете о солеварах Калинниковых и старинных промыслах.

Описание экскурсии

7:00–11:00 — отправление из Перми в Соликамск. По пути — санитарная остановка в д. Мозярово

11:00–12:30 — прибытие в Соликамск и посещение музея-заповедника «Сользавод». В дороге сделаем остановку у Людмилинской скважины — одной из немногих сохранившихся рассолоподъёмных труб, по которой рассол поднимается на поверхность. В Средневековье, выпаривая из него воду, получали пищевую соль

12:30 — обед в кафе «Сытая утка» или «Чайная»

13:30 — экскурсия по центральному архитектурному ансамблю Соликамска

14:30 — посещение Соликамского краеведческого музея. В каждом зале есть онлайн-аудиогиды

15:30–16:30 — переезд в Усолье

16:30 — прибытие в Усолье, посещение палат Строгановых. Экспонаты оснащены QR-кодами — для самостоятельного знакомства с их историей

17:30–18:30 — обзорная пешеходная экскурсия по историко-архитектурному заповеднику «Усолье-Строгановское»

18:30–22:30 — возвращение в Пермь

Вы узнаете:

какое наследие оставили в приуралье Лазаревы

каким образом раньше варили соль

что из себя представляли средневековые соляные города России

что сделали Строгановы на Урале

А также попробуете Пермское море на вкус:)

Организационные детали