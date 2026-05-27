Соликамск, Усолье и Людмилинская скважина - за один день
Едем в соляные столицы России позднего Средневековья! На экскурсии вы увидите старинные рассолоподъёмные скважины и солеваренные заводы. Познакомитесь с архитектурным наследием древних династий солепромышленников Урала. Послушаете о солеварах Калинниковых и старинных промыслах.
Описание экскурсии
7:00–11:00 — отправление из Перми в Соликамск. По пути — санитарная остановка в д. Мозярово
11:00–12:30 — прибытие в Соликамск и посещение музея-заповедника «Сользавод». В дороге сделаем остановку у Людмилинской скважины — одной из немногих сохранившихся рассолоподъёмных труб, по которой рассол поднимается на поверхность. В Средневековье, выпаривая из него воду, получали пищевую соль
12:30 — обед в кафе «Сытая утка» или «Чайная»
13:30 — экскурсия по центральному архитектурному ансамблю Соликамска
14:30 — посещение Соликамского краеведческого музея. В каждом зале есть онлайн-аудиогиды
15:30–16:30 — переезд в Усолье
16:30 — прибытие в Усолье, посещение палат Строгановых. Экспонаты оснащены QR-кодами — для самостоятельного знакомства с их историей
17:30–18:30 — обзорная пешеходная экскурсия по историко-архитектурному заповеднику «Усолье-Строгановское»
18:30–22:30 — возвращение в Пермь
Вы узнаете:
какое наследие оставили в приуралье Лазаревы
каким образом раньше варили соль
что из себя представляли средневековые соляные города России
что сделали Строгановы на Урале
А также попробуете Пермское море на вкус:)
Организационные детали
Поедем на комфортабельном легковом автомобиле Lada Vesta. В салоне есть чай и кофе, детское кресло и бустер
Отдельно оплачивается: посещение музеев — 750–800 ₽ за всё, обед — около 500 ₽ за чел.
Маршрут не подходит для людей с ограниченными возможностями здоровья
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Григорий — ваш гид в Перми
Всегда жил в Пермском крае. Это очень красивое и интересное место России. Увлечённый его историей, природой и культурным наследием, всегда рад рассказать о нём гостям нашего региона!
