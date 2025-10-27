Соль сыграла ключевую роль в развитии Усолья и Соликамска, оставив след в их архитектуре и культуре.
Путешественники смогут пройтись по улицам старинного Усолья, заглянуть в знаменитые Палаты Строгановых и увидеть падающую
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура 17 века
- 📜 Интересные исторические факты
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🌟 Возможность увидеть падающую башню
- 🏞 Прогулка по набережной Усолья
- ⛪ Посещение музея соляного промысла
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Палаты Строгановых
- Падающая башня
- Свято-Троицкий собор
- Людмилинская скважина
Описание экскурсии
- Вы исследуете старинное Усолье — пройдёте по улицам города, заглянете в Палаты Строгановых, увидите падающую башню и прогуляетесь по набережной.
- Заглянете в музей соляного промысла и узнаете, как жили и работали «Пермяки — солёные уши».
- Откроете для себя Соликамск — один из древнейших городов Урала.
- Посетите музейный комплекс под открытым небом — Свято-Троицкий собор, колокольня и дом Воеводы на главной площади.
- Увидите архитектуру 17 века — пройдётесь среди храмов, построенных владимиро-суздальскими мастерами.
- Полюбуетесь рассолоподъёмной скважиной — Людмилинская скважина до сих пор напоминает о главном богатстве города.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Renault Captur или ГАЗ Соболь.
- Отдельно по желанию оплачивается обед — по меню.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Перми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 263 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
27 окт 2025
Константин, спасибо за хорошо проведённую экскурсию! Все было супер 👍👍👍. Нам с дочкой все очень понравилось.
Входит в следующие категории Перми
