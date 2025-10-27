Мои заказы

Из Перми - в Усолье и Соликамск

Увлекательное путешествие в древние столицы Прикамья, где соль и история переплелись в архитектуре и легендах. Узнайте больше о прошлом
Соль сыграла ключевую роль в развитии Усолья и Соликамска, оставив след в их архитектуре и культуре.

Путешественники смогут пройтись по улицам старинного Усолья, заглянуть в знаменитые Палаты Строгановых и увидеть падающую
башню.

В Соликамске гостей ждёт музейный комплекс под открытым небом с храмами 17 века и Людмилинская скважина, напоминающая о богатстве города. Путешествие подарит множество интересных историй и откроет новые грани истории Прикамья

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура 17 века
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🌟 Возможность увидеть падающую башню
  • 🏞 Прогулка по набережной Усолья
  • ⛪ Посещение музея соляного промысла
Из Перми - в Усолье и Соликамск© Константин
Из Перми - в Усолье и Соликамск© Константин
Из Перми - в Усолье и Соликамск© Константин
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Палаты Строгановых
  • Падающая башня
  • Свято-Троицкий собор
  • Людмилинская скважина

Описание экскурсии

  • Вы исследуете старинное Усолье — пройдёте по улицам города, заглянете в Палаты Строгановых, увидите падающую башню и прогуляетесь по набережной.
  • Заглянете в музей соляного промысла и узнаете, как жили и работали «Пермяки — солёные уши».
  • Откроете для себя Соликамск — один из древнейших городов Урала.
  • Посетите музейный комплекс под открытым небом — Свято-Троицкий собор, колокольня и дом Воеводы на главной площади.
  • Увидите архитектуру 17 века — пройдётесь среди храмов, построенных владимиро-суздальскими мастерами.
  • Полюбуетесь рассолоподъёмной скважиной — Людмилинская скважина до сих пор напоминает о главном богатстве города.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Renault Captur или ГАЗ Соболь.
  • Отдельно по желанию оплачивается обед — по меню.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Перми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 263 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые
истории. Нас объединяет любовь к Пермскому краю и желание делиться этим богатством с каждым гостем. Константин с юношества увлекается краеведением, активным отдыхом и автотуризмом. Прошёл, проплыл и проехал, все горы, реки и пещеры Пермского края. Надежда историк по образованию, увлечённая археологией и этнографией, имеет официальную аккредитацию гида от министерства туризма. Для нас самое важное в работе — эмоции и впечатления, открытия и приключения, которые получают путешественники в моменте. Видеть это — настоящее удовольствие. Мы ставим во главу угла грамотную организацию и безопасность путешествий. Обращайтесь, будем рады провести познавательные экскурсии и треккинги, восхождения в горы и сплавы — с учётом ваших пожеланий и физических возможностей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Любовь
27 окт 2025
Константин, спасибо за хорошо проведённую экскурсию! Все было супер 👍👍👍. Нам с дочкой все очень понравилось.

