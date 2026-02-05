читать дальше уменьшить

музее Соли, он нам очень понравился. Если вы едете зимой как и мы лучше одеться теплее, так как объекты на улице. Далее впечатлил Дом воеводы. В игровой форме Татьяна заинтересовала сына музеями так,что нам захотелось вернуться летом. Увидели настоящую рассольную трубу, из которой до сих пор бьет соленая вода. Для сына добавили музей домовой росписи. А мне запало в душу Усолье и тоже, точно приедем сюда летом на парусную регату.

Спасибо за этот день, мы отдохнули, вкусно покушали разных пельмешек и столько всего узнали! Однозначно, рекомендую.