Чтобы узнать, почему у пермяка солёные уши, откуда это прозвище и почему соль была дороже золота, отправимся в древнюю соляную столицу Урала — Соликамск.
Вы увидите терриконы, полюбуетесь старинными церквями, побываете в музее соли, где был действующий завод. А я расскажу вам о соли и о подземной её добыче так, как будто вы сами спустились в соляную шахту!
Вы увидите терриконы, полюбуетесь старинными церквями, побываете в музее соли, где был действующий завод. А я расскажу вам о соли и о подземной её добыче так, как будто вы сами спустились в соляную шахту!
Описание экскурсии
7:45 — выезд из Перми
10:45 — музей соли
Посетим некогда действующий соляной завод, ныне превращённый в музей. Здесь сохранился весь технологический комплекс зданий и сооружений, где выпаривали соль. Обязательно увезём с собой кусочек Пермского моря!
12:30 — экскурсия по Соликамску
- Вы увидите настоящие соляные горы — терриконы
- Поразитесь множеству красивых церквей, стоящих архипелагом
- Вместе дружно отыщем соляную скважину с целебной водой
- Забежим в Дом воеводы и станем невидимками (пройдём сквозь его стены)
- Заглянем в Музей древнерусского искусства с красивым резным иконостасом
- А в летнее время поднимемся на старинную колокольню
14:00 — обед
15:00 — выезд в Пермь
18:00 — ориентировочное время прибытия в Пермь
И конечно
- Я расскажу вам, в чём же соль этих мест
- Поведаю о современной жизни северных городов Прикамья, о древнем Пермском море, которое плескалось здесь почти 300 млн лет назад
- Мы пройдём настоящий обряд очищения солью
- Прикоснёмся к истории одного из самых древних и богатых городов Урала, раскроем его тайны
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Volkswagen Tiguan
- По желанию за доплату экскурсию можно дополнить посещением Усолья (Строгановские палаты, Спасо-Преображенский собор). Детали узнавайте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Музей соли — 350–600 ₽ за чел.
- Дом воеводы — 300 ₽ за чел.
- Музей древнерусского искусства — 250 ₽ за чел.
- Подъём на колокольню (с мая по середину сентября) — 400 ₽ за чел.
- Обед — по меню
- Есть льготы, возьмите с собой подтверждающие документы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 671 туриста
Меня зовут Татьяна. Я аттестованный гид-экскурсовод с более чем 15-летним опытом работы и коренная пермячка. Для меня Пермь — не просто город, а часть собственной истории, которой я с удовольствием
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо большое Татьяне. Поездка очень понравилась! Не смотря на то, что все время и всю дорогу шел снег, наше настроение было отличное. Татьяна - прекрасный водитель!
По программе мы были в
По программе мы были в
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