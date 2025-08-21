Путешествие к Усьвинским столбам и Каменному городу обещает незабываемые впечатления.
Вы увидите природные чудеса Пермского края, узнаете древние легенды и истории, а также насладитесь захватывающими видами на реки и леса.
Усьвинские столбы, известные как символ региона, и Каменный город с его природной крепостью подарят вам массу эмоций.
Это идеальный способ провести время на свежем воздухе, не требующий специальной физической подготовки
Вы увидите природные чудеса Пермского края, узнаете древние легенды и истории, а также насладитесь захватывающими видами на реки и леса.
Усьвинские столбы, известные как символ региона, и Каменный город с его природной крепостью подарят вам массу эмоций.
Это идеальный способ провести время на свежем воздухе, не требующий специальной физической подготовки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 📚 Интересные легенды и истории
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🌿 Природные достопримечательности
- 🗺️ Незабываемые панорамы
Что можно увидеть
- Усьвинские столбы
- Каменный город
- Чёртов палец
- Каменная гряда
- Грот Столбовой
Описание экскурсии
- Усьвинские столбы — символ Пермского края и место, где снимали «Время первых»
- Каменный город — природная крепость с каменными стражами. Вы побываете на площадях, пройдёте по узкой и широкой улицам, подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамами
Во время экскурсии вы узнаете тайны Каменного города и его легенды, полюбуетесь видами на Чёртов палец и Каменную гряду, заглянете в грот Столбовой и окунётесь в историю этих древних мест.
Организационные детали
- Программа не требует специальной физической подготовки
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 226 туристов
Меня зовут Любовь. Я аттестованный гид по Перми и Пермскому краю. Владею грамотным русским языком и с большим удовольствием делюсь своими знаниями. Ставлю интересы гостей на первое место и всегда прилагаю максимум усилий, чтобы экскурсия понравилась каждому участнику.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
21 авг 2025
Экскурсия «Каменный город и Усьвинские столбы» длиной в один день с долгим послевкусием, а гидом у нас была сама Любовь!
Любовь профессионал, знающий своё дело и любящая свой край! Увлекательно и интересно было мне, сыну 16 лет и дочке 8 лет!
Любовь профессионал, знающий своё дело и любящая свой край! Увлекательно и интересно было мне, сыну 16 лет и дочке 8 лет!
Мария
21 авг 2025
Полный восторг от экскурсии! Спасибо Любови за такое увлекательное путешествие, длиною в один день
Н
Наталья
29 июл 2025
Нам очень понравилось!
Видно, что Любовь искренне любит свой край. Очень много про него знает, и отлично рассказывает.
И про историю края, и про флору и фауну.
И природа - фантастическая.
Хотим приехать еще раз, теперь зимой. Чтобы насладиться зимней сказкой.
Видно, что Любовь искренне любит свой край. Очень много про него знает, и отлично рассказывает.
И про историю края, и про флору и фауну.
И природа - фантастическая.
Хотим приехать еще раз, теперь зимой. Чтобы насладиться зимней сказкой.
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия: Природные чудеса Перми
Путешествие в прошлое Пермского моря: откройте для себя Каменный город и Усьвинские Столбы. Идеально для любителей природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
19 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Впечатлиться красотой Урала, пройти по подвесному мосту и посетить крепость «Сердце пармы» в Губахе
Начало: По договоренности
Завтра в 04:30
12 ноя в 04:30
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
Приглашаю вас в удивительное путешествие по Пермскому краю, где вас ждут Каменный город, пещеры Сухого лога, гора Крестовая и река Косьва
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.