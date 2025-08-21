Светлана Экскурсия «Каменный город и Усьвинские столбы» длиной в один день с долгим послевкусием, а гидом у нас была сама Любовь!

Любовь профессионал, знающий своё дело и любящая свой край! Увлекательно и интересно было мне, сыну 16 лет и дочке 8 лет!

Мария Полный восторг от экскурсии! Спасибо Любови за такое увлекательное путешествие, длиною в один день