К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город

Татьяна М.
Татьяна М. – Гид из Перми
При посещение Усьвинских столбов создается впечатление, что вы находитесь на вершине мира, возникает ощущение полёта и захватывает дух.

Не было ни одного путешественника, кто бы остался равнодушным от этих захватывающих видов с вершины горы! Восторг 🔥 у туристов вызывает и Каменный город 🏙️, нужно обязательно ощутить энергетику этих мест, полазать по окаменелым останцам, загадать желания, сфотографироваться на Черепахе, заблудиться, найти малый Каменный город 🏙️ и увидеть местных обитателей.
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Экскурсия

12 500 ₽ за человека

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К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город

Что вы увидите

  • Усьвинские столбы
  • Каменный город
  • Подвесной мост
Уникальные Усьвинские каменные столбы
Сами Усьвинские столбы представляют собой длинную каменную гряду, вытянувшуюся вдоль Усьвы. Средняя высота скал — около 120-130 метров, с них открывается красивый вид на долину реки. Среди каменной гряды особняком стоит живописная скала Чёртов палец, которая когда-то была единым целым с каменной грядой. Однако за миллионы лет ветер выветрил породы, соединяющие скалы. Так Образовался красивый 100 метровый столб, который любят фотографировать посетители столбов.
Также удивит живописная лесная дорога до столбов, 5 км потрясающего пешего променада в любое время надолго останутся в вашей памяти. Летом можем совместить данный маршрут со сплавом на лодке ⚓.
Каменный Город 🏙️ — одна из главных достопримечательностей 🏛️ Пермского края
Другое название этих скал — Чёртово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами, ну а кто-то верит в инопланетное происхождение. Каменный город 🏙️ «хорош» в любое время года. Летом — красивые 🤩 стойкие зелёные кедры, растущие прямо на камнях, зелёная Парма. Зимой — необычайные каменные останцы 💃 покрыты инеем и в снежных шапках — зрелище неописуемое! Весной просыпается природа, бегут ручьи и папоротники. Осень — нет слов, многоцветный ковёр впечатляет и поражает насыщенностью красок, самое популярное время для всех туристов.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • Информационное обслуживание и сопровождение
  • Трансфер в обе стороны
  • Бронирование проживания и музеев
  • Разработка маршрута, ГСМ.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Пермь, место проживания гостя
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город

Экскурсия проводится Смотрите свободные даты

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна М.
Татьяна М.
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