Уникальные Усьвинские каменные столбы

Сами Усьвинские столбы представляют собой длинную каменную гряду, вытянувшуюся вдоль Усьвы. Средняя высота скал — около 120-130 метров, с них открывается красивый вид на долину реки. Среди каменной гряды особняком стоит живописная скала Чёртов палец, которая когда-то была единым целым с каменной грядой. Однако за миллионы лет ветер выветрил породы, соединяющие скалы. Так Образовался красивый 100 метровый столб, который любят фотографировать посетители столбов.

Также удивит живописная лесная дорога до столбов, 5 км потрясающего пешего променада в любое время надолго останутся в вашей памяти. Летом можем совместить данный маршрут со сплавом на лодке ⚓.

Каменный Город 🏙️ — одна из главных достопримечательностей 🏛️ Пермского края

Другое название этих скал — Чёртово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами, ну а кто-то верит в инопланетное происхождение. Каменный город 🏙️ «хорош» в любое время года. Летом — красивые 🤩 стойкие зелёные кедры, растущие прямо на камнях, зелёная Парма. Зимой — необычайные каменные останцы 💃 покрыты инеем и в снежных шапках — зрелище неописуемое! Весной просыпается природа, бегут ручьи и папоротники. Осень — нет слов, многоцветный ковёр впечатляет и поражает насыщенностью красок, самое популярное время для всех туристов.

Важная информация: