Прикамье — настоящий кладезь невероятных природных маршрутов! За один день вы увидите каменные вершины Северного Урала, насладитесь потрясающими видами настоящей тайги и скальных массивов, а летом, при желании, сплавитесь на лодке по Вишере. А я расскажу красивую легенду о братьях-богатырях Полюде и Ветлане и сделаю все, чтобы вы запомнили наше путешествие на всю жизнь!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Интересные факты о Прикамье

Ранним утром вы отправитесь на самый север Пермского края, в сторону города Красновишерск. Проезжая города Березники и Соликамск, услышите историю освоения местных земель начиная с 15 века и узнаете, какие богатства они скрывают. А также увидите настоящие горы-терриконы из каменной соли.

Покорение Полюда

На подъезде к Вишере первым нас встретит камень Полюд высотой 527 метров (увидим с дороги). Вы услышите связанные с ним легенды. Летом нас ждёт восхождение, зимой — подъём на снегоходе. Полюд расположен на противоположном берегу реки на расстоянии 8,5 км. Поэтому для того, чтобы попасть на него, необходимо переправиться через реку. Ну а, далее, выбираем свой путь по душе и силам. По дороге на Полюд вы точно насладитесь причудливым северным лесом, а на его вершине испытаете шок от красоты вокруг.

Покорение Ветлана

Ветлан представляет практически отвесную систему высоких скалистых утёсов на берегу реки. Подъём на него возможен с реки (короткий маршрут 350 м) по лестнице от подножья и по пологой лесной тропе (3,8 км в одну сторону). С вершины камня вам откроется безумно красивый вид на Вишеру и её чарующие окрестности.

Говорливый + Ветлан + сплав по реке Вишера (летний маршрут со сплавом на лодке)

Вас ждёт сплав по Вишере, на камень Ветлан мы полюбуемся с реки. Плывём 23 км до камня Говорливый мимо жилых и заброшенных деревушек, небольших скальных массивов. Посреди русла реки вы увидите целую цепь рукотворных островков — ряжей, и узнаете, как и при каких обстоятельствах они здесь появились.

Организационные детали

Экскурсия проводится круглый год:

Летний вариант предполагает пеший подъём на одну или две горы на выбор:

— Говорливый + Ветлан (по лестнице с реки, короткий подьем) + сплав по Вишере

— Полюд с заброской до подножия горы (5,5 км), треккинг до вершины (2,5 км) + треккинг на Ветлан по лестнице (короткий подъём)

— Полюд пешком от реки без заброски (8,5 км в одну сторону), Ветлан смотрим с воды

По желанию можно корректировать программу под ваши желания и физическую форму: посмотреть на каменных богатырей с воды, или подняться на все вершины с учётом ночёвки.

Зимний вариант путешествия на одну или две горы — Полюд и Ветлан:

— на снегоходе Полюд и Ветлан

— пешком на Полюд

— Полюд на снегоходе, Ветлан пешком

Важно: все дополнительные заброски оплачиваются отдельно: летом — лодка (до Говорливого или Ветлана), зимой — снегоход на Полюд и Ветлан