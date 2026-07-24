Исследовать живописный север Пермского края и зарядиться энергией рек, гор и лесов
Прикамье — настоящий кладезь невероятных природных маршрутов! За один день вы увидите каменные вершины Северного Урала, насладитесь потрясающими видами настоящей тайги и скальных массивов, а летом, при желании, сплавитесь на лодке по Вишере.
А я расскажу красивую легенду о братьях-богатырях Полюде и Ветлане и сделаю все, чтобы вы запомнили наше путешествие на всю жизнь!
Ранним утром вы отправитесь на самый север Пермского края, в сторону города Красновишерск. Проезжая города Березники и Соликамск, услышите историю освоения местных земель начиная с 15 века и узнаете, какие богатства они скрывают. А также увидите настоящие горы-терриконы из каменной соли.
Покорение Полюда
На подъезде к Вишере первым нас встретит камень Полюд высотой 527 метров (увидим с дороги). Вы услышите связанные с ним легенды. Летом нас ждёт восхождение, зимой — подъём на снегоходе. Полюд расположен на противоположном берегу реки на расстоянии 8,5 км. Поэтому для того, чтобы попасть на него, необходимо переправиться через реку. Ну а, далее, выбираем свой путь по душе и силам. По дороге на Полюд вы точно насладитесь причудливым северным лесом, а на его вершине испытаете шок от красоты вокруг.
Покорение Ветлана
Ветлан представляет практически отвесную систему высоких скалистых утёсов на берегу реки. Подъём на него возможен с реки (короткий маршрут 350 м) по лестнице от подножья и по пологой лесной тропе (3,8 км в одну сторону). С вершины камня вам откроется безумно красивый вид на Вишеру и её чарующие окрестности.
Говорливый + Ветлан + сплав по реке Вишера (летний маршрут со сплавом на лодке) Вас ждёт сплав по Вишере, на камень Ветлан мы полюбуемся с реки. Плывём 23 км до камня Говорливый мимо жилых и заброшенных деревушек, небольших скальных массивов. Посреди русла реки вы увидите целую цепь рукотворных островков — ряжей, и узнаете, как и при каких обстоятельствах они здесь появились.
Организационные детали
Экскурсия проводится круглый год:
Летний вариант предполагает пеший подъём на одну или две горы на выбор: — Говорливый + Ветлан (по лестнице с реки, короткий подьем) + сплав по Вишере — Полюд с заброской до подножия горы (5,5 км), треккинг до вершины (2,5 км) + треккинг на Ветлан по лестнице (короткий подъём) — Полюд пешком от реки без заброски (8,5 км в одну сторону), Ветлан смотрим с воды
По желанию можно корректировать программу под ваши желания и физическую форму: посмотреть на каменных богатырей с воды, или подняться на все вершины с учётом ночёвки.
Зимний вариант путешествия на одну или две горы — Полюд и Ветлан: — на снегоходе Полюд и Ветлан — пешком на Полюд — Полюд на снегоходе, Ветлан пешком
Важно: все дополнительные заброски оплачиваются отдельно: летом — лодка (до Говорливого или Ветлана), зимой — снегоход на Полюд и Ветлан
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 719 туристов
Меня зовут Татьяна. Я аттестованный гид-экскурсовод с более чем 15-летним опытом работы и коренная пермячка. Для меня Пермь — не просто город, а часть собственной истории, которой я с удовольствием читать дальшеуменьшить
делюсь с гостями. На экскурсиях я рассказываю о прошлом и настоящем Перми, обращая внимание на неочевидные детали, интересные факты и скрытые смыслы.
Я всегда стараюсь подстроить маршрут под интересы путешественников — будь то архитектура, история, искусство или городские легенды. Если на ваши даты я занята, экскурсию проведёт один из гидов моей команды. Мы организуем поездку на высоком уровне и сделаем всё, чтобы знакомство с Пермью оставило у вас яркие впечатления и тёплые воспоминания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вадим
Спасибо Татьяне и Артему за прекрасное путешествие и положительные эмоции. Все пожелания перед экскурсией были учтены, договоренности соблюдены, всё организовано и расчитано по времени как нужно. Пермский край очень понравился!
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К
Кологрив
Огромное спасибо организатору Татьяне за прекрасное путешествие. Оно не было бы таким замечательным, если бы не гид Сергей. Благодаря ему мы провели чудесный день на севере Пермского края. Не смотря на сложности с физической подготовкой нам был предложен адекватный маршрут, который мы смогли преодолеть и увидеть красоту реки Вишера и камни Говорящий и Ветлан.
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Д
Дмитрий
Артем организовал нам прекрасную прогулку на целый день. Красивейшие места. Рекомендую, особенно для тех, кто первый раз в Пермском крае.
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Василий
Добрый день всем! Сразу скажу, ребята: мы перелопатили аккаунты и отзывы многих гидов на двух основных сайтах России по экскурсиям, когда собирались на Урал. И ещё на этапе выбора поняли читать дальшеуменьшить
по отзывам людей и по фото, что хотим ТОЛЬКО К ТАТЬЯНЕ!!! Когда мы стали договариваться (примерно за две недели до поездки), оказалось, что у Татьяны все дни заняты примерно на месяц вперёд. Тогда мы договорились через Татьяну с другим гидом. За день до экскурсии у гида произошёл форс-мажор. И так получилось, что экскурсию в Каменный Город, Усьвинские столбы и на декорации к фильму "Сердце Пармы" провела с нами именно Татьяна! Она приехала за нами вовремя на своей замечательной машине (большой и удобный кроссовер). И мы отправились путешествовать на целый день по волшебному Пермскому Краю! Нас впечатлили все места, в которых мы побывали! Мы медитировали в Каменном Городе, слышали как говорит и общается лес (реально слышно на верху на камнях), плыли на лодке с ветерком по реке, наслаждались видами гор, восхищались древними постройками (декорации к фильму "Сердце Пармы") Мы напитались там девственной природой Урала и решили в это место возвращаться каждый год! Ради перезагрузки и перезапуска системы! К тому же на Урале, как мы поняли, чтобы обходить и объездить все красо́ты, нужно много лет (Зимой планируем приехать, погонять на снегоходах и насладиться 2-х метровым слоем снега в сосновом лесу) Татьяну Благодарим за её искреннюю любовь к своему краю. Она и нас влюбила в эту прекрасную девственную природу! Урал оказался для нас раем на Земле. А в рай хочется возвращаться всегда! P.S. Кстати, Татьяна написала книгу: Пермь и Пермский край. Это путеводитель. (Красного цвета, издательство "Красный Гид". Есть на Озоне, WB, Яндекс Маркете) Всем советую для общего развития и для планирования поездок в это чудесное место!
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Д
Денис
Путешествие было проведено на отлично! Гид Сергей подстроиля под наше расписание и пожелания (мы попросили исключить Полюд по личным причинам. Вместо этого заехали на интересный источник по пути). Дорога прошла читать дальшеуменьшить
быстро и незаметно благодаря интересной информации от Сергея и приятным беседам. Пообедали в хорошей столовой"№10" г. Красновишерска - обеды недорогие и по-домашнему вкусные. На Ветлан поднялись по "длинной" тропе. Побывали на нескольких видовых точках скалы. На обратном пути поискали окаменелости. Также осмотрели Ветлан с воды по дороге на камень Говорливый. Катер довёз быстро, жилетами снабдили. По пути осмотрели места обитания рыб (и самих рыб тоже)). Совершили небольшое восхождение на сам камень Говорливый. Маршрут был ненапряжный, соответствовал согласованному графику. Спасибо Татьяне и Сергею за хорошие впечатления!
+1
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Наталья
Сегодня 6 июня 2025 года я и дочка с организатором Татьяной побывали на р. Вишер, на лодке проплыли вдоль горы Ветлан и поднялись на Говорливый. С реки Вишер увидели также читать дальшеуменьшить
Полюд. Мы выбрали лайт программу, так как мой ребенок совсем не спортивный. И очень даже правильно. С воды виды совсем другие и их стоило посмотреть. Поездка была просто шикарной 😍😍😍 Татьяна ответственный организатор, по дороге до цели рассказала много информации и о других достопримечательностях Пермского края, историю посёлков-городов и многое другое. Татьяна отлично водит машину, было спокойно и комфортно ехать. На р. Вишер, прямо в лодке у горы Говорливый был организован Татьяной перекус - это было бомбически восхитительно. Мы наслаждались не только едой, но и видами. А в конце поездки мы получили подарки. Было очень неожиданно и приятно. Эти места несомненно нужно посетить каждому. Увидеть всё своими глазами.
Буду советовать Татьяну друзьям.
Спасибо огромное Татьяна за такой замечательный, обалденный день. Вы помогли мне осуществить мою мечту 🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫶
+2
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