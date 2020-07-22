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Каменные богатыри Полюд и Ветлан

Исследовать живописный север Пермского края и зарядиться энергией рек, гор и лесов

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Прикамье — настоящий кладезь невероятных природных маршрутов! За один день вы сплавитесь на лодке ⚓ по Вишере, покорите каменные вершины и насладитесь с разных ракурсов потрясающими видами скальных массивов.

А я расскажу красивую легенду о братьях-богатырях Полюде и Ветлане и сделаю все, чтобы вы запомнили наше путешествие на всю жизнь!

12000 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Каменные богатыри Полюд и Ветлан

Что вас ожидает

Интересные факты о Прикамье
Ранним утром вы отправитесь на самый север Пермского края, в сторону реки Вишера. Проезжая города Березники и Соликамск, услышите историю освоения местных земель начиная с XV века и узнаете, какие богатства они скрывают. А также увидите настоящие горы-терриконы из каменной соли и загадаете желание у лесного фонтана.

Полюдов камень и сплав по Вишере
На подъезде к Вишере первым нас встретит камень Полюд высотой 527 метров. Вы услышите связанные с ним легенды, по желанию подниметесь на его вершину и насладитесь фантастическими видами на бескрайние уральские леса. Далее вас ждет сплав вверх по течению Вишеры до камня Говорливый. Посреди русла реки вы увидите целую цепь рукотворных островков и узнаете, как и при каких обстоятельствах они здесь появились.

Покорение Ветлана
Ветлан представляет практически отвесную систему высоких скалистых утесов на берегу реки. Подъем на него непростой, но он того стоит! С вершины камня вам откроется безумно красивый вид на Вишеру и ее чарующие окрестности.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает пеший подъем на три горы (Полюд, Ветлан и Говорливый) и сплав по Вишере (1,5 часа). По желанию можно поменять программу: посмотреть на каменных богатырей со стороны или подняться не на все вершины.
  • Лодка оплачивается отдельно. Детали уточняйте в личном сообщении.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Каменные богатыри Полюд и Ветлан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Привет всем! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид-экскурсовод по Перми и Пермскому краю. Работа гида для меня — не просто работа, это стиль жизни и самое большое увлечение. Я не перестаю раскрывать Пермь с новых сторон и удивляться местным традициями, историям и мифам. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 июля 2020
Экскурсия прошла замечательно! За один день мы проехали более 600 км, совершили небольшой сплав и купание в Вишере, два восхождения на горы, посмотрели и послушали много историй про Пермский край. А фотографии просто завораживают!

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