Что вас ожидает

Интересные факты о Прикамье

Ранним утром вы отправитесь на самый север Пермского края, в сторону реки Вишера. Проезжая города Березники и Соликамск, услышите историю освоения местных земель начиная с XV века и узнаете, какие богатства они скрывают. А также увидите настоящие горы-терриконы из каменной соли и загадаете желание у лесного фонтана.

Полюдов камень и сплав по Вишере

На подъезде к Вишере первым нас встретит камень Полюд высотой 527 метров. Вы услышите связанные с ним легенды, по желанию подниметесь на его вершину и насладитесь фантастическими видами на бескрайние уральские леса. Далее вас ждет сплав вверх по течению Вишеры до камня Говорливый. Посреди русла реки вы увидите целую цепь рукотворных островков и узнаете, как и при каких обстоятельствах они здесь появились.

Покорение Ветлана

Ветлан представляет практически отвесную систему высоких скалистых утесов на берегу реки. Подъем на него непростой, но он того стоит! С вершины камня вам откроется безумно красивый вид на Вишеру и ее чарующие окрестности.