Ночные прогулки и экскурсии Перми

Найдено 12 экскурсий в категории «Ночные» в Перми, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мотовилиха - «город в городе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Экскурсия Мотовилиха: Секреты «города в городе» Перми
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На площади Дружбы
Завтра в 20:00
12 июня в 21:00
3 000 за всё до 10 чел.
О Перми - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
1 июля в 08:00
8 июля в 15:00
3 000 за всё до 15 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
37 отзывов
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 300 за всё до 4 чел.
Мистическая Пермь
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши»
11 июня в 20:00
13 июня в 20:30
10 000 за всё до 4 чел.
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
Вас ждет уникальное путешествие по реке Чусовая с посещением знаменитых камней-бойцов и исторической Усть-Койвы
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
18 250 за всё до 4 чел.
Ильинский - «столица» Строгановых в Пермском крае
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Ильинский - историческая вотчина Строгановых в Пермском крае
Погрузитесь в атмосферу уральской истории, посещая Ильинский - земли, где жила знаменитая династия Строгановых
10 июня в 20:00
11 июня в 08:30
12 670 за всё до 4 чел.
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Пермь: трансфер с экскурсией и дегустацией традиционных посикунчиков
Встреча в аэропорту, комфортная поездка в центр Перми, обзорная экскурсия и угощение местными деликатесами
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
8 800 за всё до 4 чел.
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Перми в Кудымкар: путешествие в мир коми-пермяцких мифов
Вас ждет увлекательное путешествие по следам древних мифов и культуры коми-пермяков вместе с экспертом
15 июня в 09:00
16 июня в 13:00
14 000 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
К вершинам Северного Урала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Трекинг к вершинам Северного Урала: приключение жизни
Восхитительные пейзажи Урала ждут вас в путешествии к Полюдову Камню с опытным проводником
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
22 500 за всё до 4 чел.
Из Перми - на землю Соли Камской
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Перми - на землю Соли Камской
Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
Углубиться в историю одного из самых старых и интересных районов Перми
Начало: На плотине Мотовилихинского пруда
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Очень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)
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    Он увлекает историей, смешит пикантными историческими ситуациями, дарит город как дорогой подарок! Время незаметно пролетело и было мало. Напитаться духом переселенцев, постичь смысл хитросплетений пережитых междуусобиц и вырулить к новой истории города. Познать коми-пермяцкую кухню и понять почему она такая. Осознать как много исторически значимых личностей отсюда родом! Дягилев, Татищев, Преображенский. Их судьбы тесно связаны с этим городом! Пермь с Александром стала лучше, чем могла бы быть!

  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия, в живом общении было много исторических фактов. Порадовало,что Любовь ориентировалась на наш ритм, отвечала на вопросы. Все было очень интересно. Очаровательный и позитивный человек. Спасибо большое за информацию!
  • В
    Владимир
    9 мая 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Хочу выразить благодарность за организацию экскурсии. Александр встретил нас в аэропорту минута в минуту. Несмотря на плохую погоду атмосфера экскурсии была на высшем уровне. Показать город и рассказать об его истории в дождливую погоду ни каждому дано, а он справился просто великолепно. Рекомендую всем!!!
  • И
    Иван
    5 мая 2024
    Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывает отлично и знает тему.
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Мистическая Пермь
    Татьяна спасибо, все супер!
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Спасибо Александру за приятное знакомство с Пермью
    Спасибо Александру за приятное знакомство с Пермью
  • Ю
    Юлия
    24 апреля 2024
    О Перми - с интересом и любовью
    Благодарим Ирину за прекрасную экскурсию! Было очень прохладно, но она нашла выходы из ситуации. Мы прекрасно со грелись чаем в кафе.
  • Е
    Екатерина
    18 апреля 2024
    О Перми - с интересом и любовью
    Хотим сказать огромное спасибо Ирине, за прекрасную экскурсию. Нас было 3 взрослых и 3 детей. Ирина заинтересовала рассказами всех, мы
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    остались очень довольны, а дети запомнили интересные факты (коту Василию Васильевичу огромный привет)) если бы не холодный дождь и ветер, гуляли бы ещё с большим удовольствием! Чувствуется, что человек любит свой город и рассказывает не заученными фразами ❤️ а от души, дает рекомендации где можно ещё прогуляться, купить конфет и вкусно покушать.

    Хотим сказать огромное спасибо Ирине, за прекрасную экскурсию. Нас было 3 взрослых и 3 детей. ИринаХотим сказать огромное спасибо Ирине, за прекрасную экскурсию. Нас было 3 взрослых и 3 детей. Ирина
  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    О Перми - с интересом и любовью
    Экскурсия состоялась в назначенное время. Материал по територии и городу преподнесён интересно, содержательно. С экскурсоводом найден язык взаимопонимания и общения.
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    Пермь действительно Великая с начала своего существования по настоящее время. Я, благодарна и организатору подобных экскурсий непосредственно- команде Трипстер и непосредственно экскурсоводу Ирине. Недостатком турпродукта считаю отсутствие однодневных групповых экскурсий за пределы города в природные и исторические локации края в будние дни, если таковые и есть, то индивидуальные по несоразмерной стоимости для простого туриста.

  • А
    Аня
    8 апреля 2024
    Мотовилиха - «город в городе»
    Мы сходили с Андреем на две экскурсии. Нас очень порадовали знания, легкость и чувство юмора рассказчика) Андрей очень внимательно относился
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    и к нашим интересам, и к нашему состоянию (было прохладно и влажно) и на ходу перестраивал маршрут, повествование, темы. Рассказ был живой, касался и актуальных сфер. Чувствуется, что Андрей любит свой город и интересуется его судьбой. Мы б еще пошли куда-нибудь с Андреем гулять. Ждем новых маршрутов)

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Мотовилиха - «город в городе»
  2. О Перми - с интересом и любовью
  3. Каменные богатыри Полюд и Ветлан
  4. Мистическая Пермь
  5. Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Каменный Город
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  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
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