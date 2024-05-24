читать дальше и к нашим интересам, и к нашему состоянию (было прохладно и влажно) и на ходу перестраивал маршрут, повествование, темы. Рассказ был живой, касался и актуальных сфер. Чувствуется, что Андрей любит свой город и интересуется его судьбой. Мы б еще пошли куда-нибудь с Андреем гулять. Ждем новых маршрутов)

Мы сходили с Андреем на две экскурсии. Нас очень порадовали знания, легкость и чувство юмора рассказчика) Андрей очень внимательно относился