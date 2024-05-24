1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Экскурсия Мотовилиха: Секреты «города в городе» Перми
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На площади Дружбы
Завтра в 20:00
12 июня в 21:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
1 июля в 08:00
8 июля в 15:00
3 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши»
11 июня в 20:00
13 июня в 20:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
Вас ждет уникальное путешествие по реке Чусовая с посещением знаменитых камней-бойцов и исторической Усть-Койвы
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
18 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Ильинский - историческая вотчина Строгановых в Пермском крае
Погрузитесь в атмосферу уральской истории, посещая Ильинский - земли, где жила знаменитая династия Строгановых
10 июня в 20:00
11 июня в 08:30
12 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пермь: трансфер с экскурсией и дегустацией традиционных посикунчиков
Встреча в аэропорту, комфортная поездка в центр Перми, обзорная экскурсия и угощение местными деликатесами
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
8 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Перми в Кудымкар: путешествие в мир коми-пермяцких мифов
Вас ждет увлекательное путешествие по следам древних мифов и культуры коми-пермяков вместе с экспертом
15 июня в 09:00
16 июня в 13:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Трекинг к вершинам Северного Урала: приключение жизни
Восхитительные пейзажи Урала ждут вас в путешествии к Полюдову Камню с опытным проводником
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Перми - на землю Соли Камской
Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
Углубиться в историю одного из самых старых и интересных районов Перми
Начало: На плотине Мотовилихинского пруда
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 мая 2024Очень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)
- ССветлана22 мая 2024Прекрасная экскурсия, в живом общении было много исторических фактов. Порадовало,что Любовь ориентировалась на наш ритм, отвечала на вопросы. Все было очень интересно. Очаровательный и позитивный человек. Спасибо большое за информацию!
- ВВладимир9 мая 2024Хочу выразить благодарность за организацию экскурсии. Александр встретил нас в аэропорту минута в минуту. Несмотря на плохую погоду атмосфера экскурсии была на высшем уровне. Показать город и рассказать об его истории в дождливую погоду ни каждому дано, а он справился просто великолепно. Рекомендую всем!!!
- ИИван5 мая 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывает отлично и знает тему.
- ЕЕлена5 мая 2024Татьяна спасибо, все супер!
- ООльга29 апреля 2024Спасибо Александру за приятное знакомство с Пермью
- ЮЮлия24 апреля 2024Благодарим Ирину за прекрасную экскурсию! Было очень прохладно, но она нашла выходы из ситуации. Мы прекрасно со грелись чаем в кафе.
- ЕЕкатерина18 апреля 2024Хотим сказать огромное спасибо Ирине, за прекрасную экскурсию. Нас было 3 взрослых и 3 детей. Ирина заинтересовала рассказами всех, мы
- ООльга10 апреля 2024Экскурсия состоялась в назначенное время. Материал по територии и городу преподнесён интересно, содержательно. С экскурсоводом найден язык взаимопонимания и общения.
- ААня8 апреля 2024Мы сходили с Андреем на две экскурсии. Нас очень порадовали знания, легкость и чувство юмора рассказчика) Андрей очень внимательно относился
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Ночные»
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