1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия Мотовилиха: Секреты «города в городе» Перми
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На площади Дружбы
Завтра в 20:00
12 июня в 21:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Перми: Вокруг Театрального сквера
Прогулка вокруг Театрального сквера в Перми подарит вам уникальную возможность узнать о жизни известных людей и увидеть старинные здания
Начало: На углу улиц Ленина и Сибирская
Завтра в 20:00
10 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Завтра в 20:00
14 июня в 09:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
Проехать по местам Гражданской войны, посетить Парк Пермского периода и деревню старообрядцев
Начало: В районе гостиницы «Урал»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
16 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Перми - на землю Соли Камской
Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края
Начало: У гостиницы «Урал»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
Углубиться в историю одного из самых старых и интересных районов Перми
Начало: На плотине Мотовилихинского пруда
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
- ССветлана22 мая 2024Прекрасная экскурсия, в живом общении было много исторических фактов. Порадовало,что Любовь ориентировалась на наш ритм, отвечала на вопросы. Все было очень интересно. Очаровательный и позитивный человек. Спасибо большое за информацию!
- РРоман16 мая 2024Ранней весно еще прохладно, чтобы посещать загород. Мы приняли решение об ознакомительной экскурсии по городу Пермь. Андрей со знанием города
- ККсения2 мая 2024Экскурсия понравилась. Андрей очень увлечен темой. Это сразу видно. Участникам дается много интересных фактов)
- ААня8 апреля 2024Мы приехали в Пермь ради премьеры оперы, поэтому решили взять эту экскурсию вокруг театрального сквера. Через 2 часа это место стало как родное) и наполненное самыми разными историями. Спасибо Андрею за живую, интересную информацию, внимательность и чувство юмора.
- ААня8 апреля 2024Мы сходили с Андреем на две экскурсии. Нас очень порадовали знания, легкость и чувство юмора рассказчика) Андрей очень внимательно относился
- ККристина5 апреля 2024Нам очень понравилось, погода была не очень летная, поэтому часть экскурсии мы провели в кофейне, чему я безумно была рада).
- ДДарья2 марта 2024Люблю конструктивизм - а в Мотовилихе он живой 😍 энтузиасты превратили рабочий квартал в настоящий элитный комплекс. Как они уговорили
- ММаксим26 февраля 2024Все прошло отлично, Андрей прекрасный экскурсовод и даёт дополнительный материал помимо основной экскурсии. Мы, правда, подкачали и попросили сократить экскурсию, так как замёрзли:-) А Андрей неутомим и был готов 6 часов водить нас и рассказывать о городе
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «История и архитектура»
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