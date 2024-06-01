Экскурсии Перми об истории и архитектуре

Найдено 9 экскурсий в категории «История и архитектура» в Перми, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мотовилиха - «город в городе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Экскурсия Мотовилиха: Секреты «города в городе» Перми
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На площади Дружбы
Завтра в 20:00
12 июня в 21:00
3 000 за всё до 10 чел.
Вокруг Театрального сквера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Экскурсия в Перми: Вокруг Театрального сквера
Прогулка вокруг Театрального сквера в Перми подарит вам уникальную возможность узнать о жизни известных людей и увидеть старинные здания
Начало: На углу улиц Ленина и Сибирская
Завтра в 20:00
10 июня в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
По старинным улицам Перми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Завтра в 20:00
14 июня в 09:30
3 000 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000 за всё до 3 чел.
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
Проехать по местам Гражданской войны, посетить Парк Пермского периода и деревню старообрядцев
Начало: В районе гостиницы «Урал»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
16 400 за всё до 4 чел.
Из Перми - на землю Соли Камской
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Перми - на землю Соли Камской
Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края
Начало: У гостиницы «Урал»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
Углубиться в историю одного из самых старых и интересных районов Перми
Начало: На плотине Мотовилихинского пруда
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    По старинным улицам Перми
    Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия, в живом общении было много исторических фактов. Порадовало,что Любовь ориентировалась на наш ритм, отвечала на вопросы. Все было очень интересно. Очаровательный и позитивный человек. Спасибо большое за информацию!
  • Р
    Роман
    16 мая 2024
    По старинным улицам Перми
    Ранней весно еще прохладно, чтобы посещать загород. Мы приняли решение об ознакомительной экскурсии по городу Пермь. Андрей со знанием города
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    рассказывает о нем. Благодаря ему мы узнали много любопытных моментов, о которых навряд ли бы нашли в интернете. Да и потом, такая сжатая информация намного лучше и интереснее, чем гуглить и пытаться сопоставить историю, факты и события. За несколько часов мы побывали в разных местах города, узнали о людях, архитектуре, истории становления города и даже кухни. Мы потом еще не раз гуляли самостоятельно по городу и вспоминали, при виде каких-то домов, о рассказах Андрея. Мы благодарны ему за прекрсаную экскурсию.

  • К
    Ксения
    2 мая 2024
    Вокруг Театрального сквера
    Экскурсия понравилась. Андрей очень увлечен темой. Это сразу видно. Участникам дается много интересных фактов)
  • А
    Аня
    8 апреля 2024
    Вокруг Театрального сквера
    Мы приехали в Пермь ради премьеры оперы, поэтому решили взять эту экскурсию вокруг театрального сквера. Через 2 часа это место стало как родное) и наполненное самыми разными историями. Спасибо Андрею за живую, интересную информацию, внимательность и чувство юмора.
  • А
    Аня
    8 апреля 2024
    Мотовилиха - «город в городе»
    Мы сходили с Андреем на две экскурсии. Нас очень порадовали знания, легкость и чувство юмора рассказчика) Андрей очень внимательно относился
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    и к нашим интересам, и к нашему состоянию (было прохладно и влажно) и на ходу перестраивал маршрут, повествование, темы. Рассказ был живой, касался и актуальных сфер. Чувствуется, что Андрей любит свой город и интересуется его судьбой. Мы б еще пошли куда-нибудь с Андреем гулять. Ждем новых маршрутов)

  • К
    Кристина
    5 апреля 2024
    Вокруг Театрального сквера
    Нам очень понравилось, погода была не очень летная, поэтому часть экскурсии мы провели в кофейне, чему я безумно была рада).
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    Очень много информации про Пермь, строительство и архитектуру. Материал рассказан с такой любовью, что я всем друзьям теперь пересказала основные моменты!

  • Д
    Дарья
    2 марта 2024
    Мотовилиха - «город в городе»
    Люблю конструктивизм - а в Мотовилихе он живой 😍 энтузиасты превратили рабочий квартал в настоящий элитный комплекс. Как они уговорили
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    заводское население поменять окна на черный пластик - ума не приложу, вот пример крутого менеджмента. Спасибо, Андрею за эрудицию и за то, что поводил по закоулкам рабочих квартало и наконец за огромный энтузиазм — гуляли часов 5, дважды приходилось заходить погреться, но мое понимание Мотовилихи стало несравнимо шире

    Люблю конструктивизм - а в Мотовилихе он живой 😍 энтузиасты превратили рабочий квартал в настоящий элитный
  • М
    Максим
    26 февраля 2024
    Мотовилиха - «город в городе»
    Все прошло отлично, Андрей прекрасный экскурсовод и даёт дополнительный материал помимо основной экскурсии. Мы, правда, подкачали и попросили сократить экскурсию, так как замёрзли:-) А Андрей неутомим и был готов 6 часов водить нас и рассказывать о городе

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
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