1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия Мотовилиха: Секреты «города в городе» Перми
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На площади Дружбы
Завтра в 20:00
12 июня в 21:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 20:00
15 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Перми: Вокруг Театрального сквера
Прогулка вокруг Театрального сквера в Перми подарит вам уникальную возможность узнать о жизни известных людей и увидеть старинные здания
Начало: На углу улиц Ленина и Сибирская
Завтра в 20:00
10 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
1 июля в 08:00
8 июля в 15:00
3 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1 час
Знакомство с роботами Promobot: эксклюзивная экскурсия в Перми
Погрузитесь в мир высоких технологий с экскурсией на производство Promobot, где роботы оживают
Начало: У входа в компанию Промобот
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
Завтра в 20:00
14 июня в 09:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная прогулка по Перми: аудиоэкскурсия с 3D звуком
Погрузитесь в атмосферу Перми с аудиогидом! Узнайте истории улиц и домов, познакомьтесь с местными легендами и байками
Начало: У ТЦ Разгуляй
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
850₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Мотовилиха - горнозаводское поселение»
Углубиться в историю одного из самых старых и интересных районов Перми
Начало: На плотине Мотовилихинского пруда
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 июня 2024Андрей отличный рассказчик, знаток города и края. 4 часа экскурсии пройдут незаметно под его интересную историю о городе
- ММарат2 июня 2024Очень интересная экскурсия! Татьяна сопровождавшая нас, замечательный собеседник и интересный рассказчик! Все было комфортно, доступно, информативно и крайне увлекательно! Спасибо Вам большое за Вашу деятельность! Рекомендую 👍
- ССветлана2 июня 2024Большое спасибо Андрею за его интересную экскурсию - это лучшее начало дня в новом городе. При своем загруженном графике Андрей
- ТТатьяна1 июня 2024Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
- ЕЕкатерина31 мая 2024Спасибо за экскурсию. Нас было всего 2 человека и Олег ее провел. Было очень много информации, запомнить что-то оказалось сложно. Т. к. много фактов, имен, достаточно сухо(В целом, неплохая прогулка по городу.
- ААртем25 мая 2024Все круто) Спасибо за отличные впечатления
- ААнна19 мая 2024Все понравилось. Гиды встретили, обучили, рассказали нюансы. Виды потрясающие! Тишина и спокойствие вдали от городской суеты.
- ЛЛюдмила18 мая 2024Спасибо за интересный рассказ. Информация объемная, конечно, сразу не уложилась в голове, но для общего развития пригодится. Спасибо
- ООльга17 мая 2024Нам понравилось, было интересно и не устали. У нас был первый опыт такой экскурсии
- ООльга16 мая 2024Отличная экскурсия с потрясающим гидом. Интересно, не скучно и не занудно, много разносторонней информации, современная подача. Два часа прошли незаметно, даже несмотря на периодический дождь со снегом))) Олег, большое Вам спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Для студентов»
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Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
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