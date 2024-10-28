Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"

Прогулка по центру Перми с обсуждением современного искусства и развития города. Узнайте, как художники общаются со зрителем и зачем горожанину искусство
Прогулка по центру Перми с погружением в современное искусство и историю города.

Посетите знаковые места, такие как скамейка "Власть", арт-объект "Пермяк - солёные уши", граффити Ffchw и многие другие.

Узнайте, чем отличаются классические монументы от произведений паблик-арта, и как художники общаются со зрителем в городской среде. Поймите, зачем горожанину искусство и как оно влияет на жизнь города
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Погружение в современное искусство
  • 🏙 Прогулка по центру Перми
  • 📚 Узнаете историю города
  • 🖼 Встреча с уникальными арт-объектами
  • 👥 Индивидуальный подход
    • Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"
    Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"
    Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Скамейка «Власть»
  • Doublevision
  • Пермяк - солёные уши
  • Граффити Ffchw
  • Старокирпичный переулок
  • ИльТЮЗион
  • Счастье не за горами

    • Описание экскурсии

    Скамейка «Власть» — большие бетонные буквы, несущие тайный смысл.

    Doublevision — незаметное, но важное произведение современного искусства.

    «Пермяк — солёные уши» — забавный арт-объект и повод вспомнить Пермское море, семейство Строгановых и солеварение на Урале.

    Граффити Ffchw — привет Бэнкси от художника, уехавшего из Перми.

    Старокирпичный переулок — неожиданный дворик в центре города, где современная роспись стен сочетается с богатой историей.

    «ИльТЮЗион» — городское пространство, которое поможет ещё лучше понять пермяков.

    «Счастье не за горами» — визуальный бренд города.

    Вы рассмотрите Пермь через символы города, скульптуру и арт-объекты. Узнаете, что даже у фраз есть дети — и у нашего «Счастья» большая семья. А ещё поучаствуете в конкурсе длинных историй.

    Организационные детали

    Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Ленина
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 8 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    28 окт 2024
    было не просто интересно- круто!!! Вероника- тот самый влюбленный краевед с комфортной подачей исторического материала и заботой о тебе, как о госте её любимого города! Продуман маршрут: история через призму архитектуры! Спасибо!
    Офелия
    8 окт 2024
    Экскурсией осталась довольна. Очень понравился маршрут и подача материала.
    Вероника ориентировалась на мои интересы и адаптировала информацию.
    Время пролетело незаметно, осталось много позитивных впечатлений.
    Рекомендую!
    Экскурсией осталась довольна. Очень понравился маршрут и подача материала.Экскурсией осталась довольна. Очень понравился маршрут и подача материала.Экскурсией осталась довольна. Очень понравился маршрут и подача материала.Экскурсией осталась довольна. Очень понравился маршрут и подача материала.Экскурсией осталась довольна. Очень понравился маршрут и подача материала.Экскурсией осталась довольна. Очень понравился маршрут и подача материала.
    Митрий
    29 сен 2024
    Очень благодарны Веронике за оригинальную интересную экскурсию, город показан многослойно, через вековую историю и архитектуру, через современные арт-объекты, современность сочеталась с прошлым и настоящим,
    Наша Гид сумела раскрыть для нас красоту
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    Перми так, что остались наиприятнейшие впечатления: хорошо знает историю родного края и подает материал именно с точки зрения культурного облика города, погрузила в историю Перми и старалась, чтобы каждый этап экскурсии прошел с максимальным комфортом для нас, подсказала лучший ракурс для фотографий, без толп и скопления людей. По итогам экскурсии мы смогли максимально и информативно продуктивно спланировать нашу дальнейшую программу пребывания. А какую шикарную идею накинула нам на вечерние посиделки с местными наливочками и коми-пермяцкими деликатесами! Мы очень рады своему выбору гида и очень его рекомендую всем!
    А ещё был ОЧЕНЬ приятный подарочек в конце! Не буду спойлерить, пусть вам повезет также.

    Я
    25 сен 2024
    Экскурсия понравилась, было много интересной информации. Вероника вовлекает в историю картинками, фактами. Маршрут построен удобно, гид легко подстраивается под компанию. Нам не повезло с погодой, было очень ветрено, но Вероника предусмотрела возможность того, что кто-то будет одет не по погоде, поделилась теплым шарфом:) Спасибо за заботу и внимание!
    И
    25 сен 2024
    Действительно небанальная и отличная экскурсия! Познавательно и впечатляюще, Вероника замечательный и очень интересный рассказчик, время пролетело незаметно. Много разнообразной информации, открыла для себя новые красивые кусочки Перми. Спасибо большое.
    Екатерина
    25 сен 2024
    Спасибо Веронике за замечательно проведенную экскурсию) Вся информация была преподнесена легко и понятно, также Вероника отвечала на любой вопрос во время экскурсии, держала внимание всех участников. Маршрут комфортный, всё проходило
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    без спешки. Рекомендую и гостям Перми, и жителям города (которым являюсь и я, но совсем по-другому посмотрела на давно знакомые места и те арт-объекты, мимо которых ходишь почти каждый день). Команде Вероники желаю удачи🖤

    Спасибо Веронике за замечательно проведенную экскурсию) Вся информация была преподнесена легко и понятно, также Вероника отвечала
    Екатерина
    19 сен 2024
    Хочется сказать спасибо Веронике за такую приятную прогулку по Перми! Хотелось выбрать экскурсию легкую, не перегруженную историческими фактами - и описание «от власти до счастья» намекало, что будет интересно и
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    не банально. И так и было! Вероника - увлеченный и влюбленный в свой город человек, а также очень грамотный рассказчик с хорошим чувством юмора)) Почти три часа улыбка не сходила с моего лица)) Благодаря гиду город, от которого мы не ожидали чего-то сверхъестественного, открылся нам прекрасным самоцветом и запал в самое сердечко. Спасибо за это знакомство! Будем рады встретиться вновь и от души порекомендуем друзьям))

    А
    6 сен 2024
    Мне очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Вероника очень позитивная, очень вкусный рассказ про город, прошли по местам, которые для меня открыли Пермь с другой стороны.
    Мне очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Вероника очень позитивная, очень вкусный рассказ про город, прошли поМне очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Вероника очень позитивная, очень вкусный рассказ про город, прошли поМне очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Вероника очень позитивная, очень вкусный рассказ про город, прошли поМне очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Вероника очень позитивная, очень вкусный рассказ про город, прошли поМне очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Вероника очень позитивная, очень вкусный рассказ про город, прошли по

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