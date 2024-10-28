🎨 Погружение в современное искусство 🏙 Прогулка по центру Перми 📚 Узнаете историю города 🖼 Встреча с уникальными арт-объектами 👥 Индивидуальный подход

Прогулка по центру Перми с погружением в современное искусство и историю города. Посетите знаковые места, такие как скамейка "Власть", арт-объект "Пермяк - солёные уши", граффити Ffchw и многие другие. Узнайте, чем отличаются классические монументы от произведений паблик-арта, и как художники общаются со зрителем в городской среде. Поймите, зачем горожанину искусство и как оно влияет на жизнь города

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-4 человека или 1000 ₽ за человека, если вас больше

от 4 000 ₽ за 1-4 человека или 1000 ₽ за человека, если вас больше

Ваш представитель в Перми

Вероника Ваш представитель в Перми

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Скамейка «Власть» Doublevision Пермяк - солёные уши Граффити Ffchw Старокирпичный переулок ИльТЮЗион Счастье не за горами

Описание экскурсии

Скамейка «Власть» — большие бетонные буквы, несущие тайный смысл.

Doublevision — незаметное, но важное произведение современного искусства.

«Пермяк — солёные уши» — забавный арт-объект и повод вспомнить Пермское море, семейство Строгановых и солеварение на Урале.

Граффити Ffchw — привет Бэнкси от художника, уехавшего из Перми.

Старокирпичный переулок — неожиданный дворик в центре города, где современная роспись стен сочетается с богатой историей.

«ИльТЮЗион» — городское пространство, которое поможет ещё лучше понять пермяков.

«Счастье не за горами» — визуальный бренд города.

Вы рассмотрите Пермь через символы города, скульптуру и арт-объекты. Узнаете, что даже у фраз есть дети — и у нашего «Счастья» большая семья. А ещё поучаствуете в конкурсе длинных историй.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.