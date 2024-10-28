Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваша команда гидов в Перми
Есть антикафе, а я и мои коллеги могут провести антиэкскурсию. Экскурсию, на которой не будет скучно, где мы пройдёмся по городу в вашем темпе, учитывая желания и дерзких, и степенных, читать дальше
и самых маленьких гостей. Если вам больше 2 и ещё нет 99, вы точно умеете гулять, а мы станем вашими проводниками. Будем смотреть, слушать, трогать, рисовать, узнавать город с удовольствием и азартом. Гулять с удовольствием, облаками, конфетами и невероятными историями.
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Светлана
28 окт 2024
было не просто интересно- круто!!! Вероника- тот самый влюбленный краевед с комфортной подачей исторического материала и заботой о тебе, как о госте её любимого города! Продуман маршрут: история через призму архитектуры! Спасибо!
Офелия
8 окт 2024
Экскурсией осталась довольна. Очень понравился маршрут и подача материала. Вероника ориентировалась на мои интересы и адаптировала информацию. Время пролетело незаметно, осталось много позитивных впечатлений. Рекомендую!
Митрий
29 сен 2024
Очень благодарны Веронике за оригинальную интересную экскурсию, город показан многослойно, через вековую историю и архитектуру, через современные арт-объекты, современность сочеталась с прошлым и настоящим, Наша Гид сумела раскрыть для нас красоту читать дальше
Перми так, что остались наиприятнейшие впечатления: хорошо знает историю родного края и подает материал именно с точки зрения культурного облика города, погрузила в историю Перми и старалась, чтобы каждый этап экскурсии прошел с максимальным комфортом для нас, подсказала лучший ракурс для фотографий, без толп и скопления людей. По итогам экскурсии мы смогли максимально и информативно продуктивно спланировать нашу дальнейшую программу пребывания. А какую шикарную идею накинула нам на вечерние посиделки с местными наливочками и коми-пермяцкими деликатесами! Мы очень рады своему выбору гида и очень его рекомендую всем! А ещё был ОЧЕНЬ приятный подарочек в конце! Не буду спойлерить, пусть вам повезет также.
Я
Яна
25 сен 2024
Экскурсия понравилась, было много интересной информации. Вероника вовлекает в историю картинками, фактами. Маршрут построен удобно, гид легко подстраивается под компанию. Нам не повезло с погодой, было очень ветрено, но Вероника предусмотрела возможность того, что кто-то будет одет не по погоде, поделилась теплым шарфом:) Спасибо за заботу и внимание!
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Ирина
25 сен 2024
Действительно небанальная и отличная экскурсия! Познавательно и впечатляюще, Вероника замечательный и очень интересный рассказчик, время пролетело незаметно. Много разнообразной информации, открыла для себя новые красивые кусочки Перми. Спасибо большое.
Екатерина
25 сен 2024
Спасибо Веронике за замечательно проведенную экскурсию) Вся информация была преподнесена легко и понятно, также Вероника отвечала на любой вопрос во время экскурсии, держала внимание всех участников. Маршрут комфортный, всё проходило читать дальше
без спешки. Рекомендую и гостям Перми, и жителям города (которым являюсь и я, но совсем по-другому посмотрела на давно знакомые места и те арт-объекты, мимо которых ходишь почти каждый день). Команде Вероники желаю удачи🖤
Екатерина
19 сен 2024
Хочется сказать спасибо Веронике за такую приятную прогулку по Перми! Хотелось выбрать экскурсию легкую, не перегруженную историческими фактами - и описание «от власти до счастья» намекало, что будет интересно и читать дальше
не банально. И так и было! Вероника - увлеченный и влюбленный в свой город человек, а также очень грамотный рассказчик с хорошим чувством юмора)) Почти три часа улыбка не сходила с моего лица)) Благодаря гиду город, от которого мы не ожидали чего-то сверхъестественного, открылся нам прекрасным самоцветом и запал в самое сердечко. Спасибо за это знакомство! Будем рады встретиться вновь и от души порекомендуем друзьям))
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Анна
6 сен 2024
Мне очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Вероника очень позитивная, очень вкусный рассказ про город, прошли по местам, которые для меня открыли Пермь с другой стороны.