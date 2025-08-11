Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Пермская история о Гарри Поттере»
Вас ждёт увлекательное путешествие по Перми, полное загадок и магии. Сразитесь с Тёмным Магом и узнайте, где скрыт философский камень
Начало: На Монастырской улице
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
900 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Последний богатырь земли Пермской»
Почувствуйте себя богатырём в сердце Перми! Пройдите испытания, откройте тайны древних предков и насладитесь видами старейших районов города
Начало: У входа в Райский сад
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Квест
до 10 чел.
Один день в городе Дягилева и Пастернака
Присоединяйтесь к увлекательному квесту по Перми, где история и литература оживают на улицах города. Решите загадки и насладитесь местными деликатесами
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 6667 ₽
7017 ₽ за всё до 10 чел.
