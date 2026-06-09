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С Стефани Потрясающий гид, замечательная экскурсия!

Организовывали групповую экскурсию, Татьяна очень помогла и сделала этот процесс максимально комфортным. Отвечает вовремя и очень подробно, в душе - истинный фотограф, подсказывала, как лучше встать для самых красивых фото. От всей группы выражаем огромную благодарность и искренне советуем:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Николай Очень крутая экскурсия на яхте под парусом, огромное спасибо Татьяне, которая восхитительно организовала саму поездку, рассказала нам кучу интересных фактов и очень помогла с фото 🫶 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Спасибо Татьяне. Она сразу ответила после оформления заказа. Все подробно расписала. Организовывали прогулку на яхте родителям. Родители в полнейшем восторге от организации и самой прогулки. Не пожалеете. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Герман читать дальше уменьшить сделали кучу классных фото и видео) Яхта чистая, видно что ухаживают за ней с любовью! На яхте есть все необходимое: посуда, вода. Нас даже научили, как поднимать паруса. В общем, отличный способ переключится от городской суеты, забыть про телефоны и отдохнуть душой) Отдельное спасибо Никите и Екатерине, общались как будто знаем друг друга уже давно) Всем рекомендую! Честно говоря, это лучший вариант отдыха на воде! Сначала была прогулка под парусом, где мы насладились пейзажами Камы, затем вечером были непринужденные разговоры у костра. Катались на сапах за катером, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Б Борис Никита, Катерина и их прекрасная Сирена подарили нам не забываемый отдых. Спасибо Вам. Отдыхали семейным кругом. Все получили, что хотели. Провели прекрасные два дня на Каме, на яхте, в отличной компании. Никита и Катя создали очень комфортную атмосферу во время отдыха. Спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет