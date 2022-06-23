⛵️Экскурсии на ПАРУСНОЙ ЯХТЕ по Пермскому морю!
⛵️Парусная яхта это не только романтика, но и увлекательное путешествие по невероятно-красивому Камскому водохранилищу!
⛵️Прогулка под парусом подарит безграничное ощущение абсолютной свободы, новых горизонтов и интересных исторических открытий!
⛵️Чуть больше, чем за пару часов мы:
✅дойдём до мыса Стрелка, места слияния двух легендарных рек Чусовой и Камы
✅ узнаём историю образования Камского водохранилища, строительства ГЭС и Пермских шлюзов!
✅ насладимся захватывающими видами с воды и зарядимся её энергией
✅ загадаем желание в месте силы
✅ и просто отдохнём от городской суеты и перезагрузимся по-полной!
✅ насладимся закатом/рассветом на нашем море!
✅ сделаем шикарные фотоснимки на память (возможен проф. фотосессия)
✅ устроим пикник на яхте!
И др.
Для каждого парусная яхта это что-то своё, нечто особенное.
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- нет шума мотора, только звук волн😍;
- больше места, чем на классических катерах того же размера⚓️;
- небольшая скорость, по сравнению с моторными катерами, благодаря которой успеваешь насладиться видами вокруг🌅;
- парусные яхты меньше качает;
- ️ • в парусных яхтах кроется самая невероятная романтика 🥂;
До скорой встречи под парусами