⛵️Экскурсии на ПАРУСНОЙ ЯХТЕ по Пермскому морю!

⛵️Парусная яхта это не только романтика, но и увлекательное путешествие по невероятно-красивому Камскому водохранилищу!

⛵️Прогулка под парусом подарит безграничное ощущение абсолютной свободы, новых горизонтов и интересных исторических открытий!

⛵️Чуть больше, чем за пару часов мы:

✅дойдём до мыса Стрелка, места слияния двух легендарных рек Чусовой и Камы

✅ узнаём историю образования Камского водохранилища, строительства ГЭС и Пермских шлюзов!

✅ насладимся захватывающими видами с воды и зарядимся её энергией

✅ загадаем желание в месте силы

✅ и просто отдохнём от городской суеты и перезагрузимся по-полной!

✅ насладимся закатом/рассветом на нашем море!

✅ сделаем шикарные фотоснимки на память (возможен проф. фотосессия)

✅ устроим пикник на яхте!

И др.

Для каждого парусная яхта это что-то своё, нечто особенное.

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нет шума мотора, только звук волн😍;

больше места, чем на классических катерах того же размера⚓️;

небольшая скорость, по сравнению с моторными катерами, благодаря которой успеваешь насладиться видами вокруг🌅;

парусные яхты меньше качает;

️ • в парусных яхтах кроется самая невероятная романтика 🥂;

До скорой встречи под парусами