На яхте по Пермскому морю

На яхте по Пермскому морю
На яхте по Пермскому морю
На яхте по Пермскому морю
На яхте по Пермскому морю
На яхте по Пермскому морю
На яхте по Пермскому морю
На яхте по Пермскому морю

Что вас ожидает 🤩

  • Камское водохранилище, Камскую ГЭС
  • Шлюзы, маяк, мыс Стрелка
⛵️Экскурсии на ПАРУСНОЙ ЯХТЕ по Пермскому морю!
⛵️Парусная яхта это не только романтика, но и увлекательное путешествие по невероятно-красивому Камскому водохранилищу!
⛵️Прогулка под парусом подарит безграничное ощущение абсолютной свободы, новых горизонтов и интересных исторических открытий!

⛵️Чуть больше, чем за пару часов мы:

✅дойдём до мыса Стрелка, места слияния двух легендарных рек Чусовой и Камы
✅ узнаём историю образования Камского водохранилища, строительства ГЭС и Пермских шлюзов!
✅ насладимся захватывающими видами с воды и зарядимся её энергией

✅ загадаем желание в месте силы

✅ и просто отдохнём от городской суеты и перезагрузимся по-полной!
✅ насладимся закатом/рассветом на нашем море!
✅ сделаем шикарные фотоснимки на память (возможен проф. фотосессия)
✅ устроим пикник на яхте!
И др.
Для каждого парусная яхта это что-то своё, нечто особенное.

  • нет шума мотора, только звук волн😍;
  • больше места, чем на классических катерах того же размера⚓️;
  • небольшая скорость, по сравнению с моторными катерами, благодаря которой успеваешь насладиться видами вокруг🌅;
  • парусные яхты меньше качает;
  • ️ • в парусных яхтах кроется самая невероятная романтика 🥂;

До скорой встречи под парусами

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до яхт-клуба.
  • Прогулка на яхте.
  • Экскурсия
Что не входит
  • Напитки, еда.
  • Все по запросу: фотограф, ужин и тд
Место начала и завершения?
Комсомольский проспект 27
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Возможны разные вариации:
  • Экскурсия на яхте
  • Прогулка
  • Фотосессия
  • Девичник, праздник, романтик, юбилей
  • Многочасовой маршрут
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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