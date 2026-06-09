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На яхте по Пермскому морю

Индивидуальная прогулка на яхте в Перми: новые горизонты и исторические открытия
Для каждого парусная яхта это что-то своё, нечто особенное. В них кроется самая невероятная романтика. Нет шума мотора, только звук волн. Больше места, чем на классических катерах того же размера.

Небольшая скорость, по сравнению с моторными катерами, благодаря которой успеваешь насладиться видами вокруг. Парусные яхты меньше качает… Одним словом — романтика!
5
22 отзыва
На яхте по Пермскому морю
На яхте по Пермскому морю
На яхте по Пермскому морю

Описание экскурсии

Об экскурсии Парусная яхта — это не только романтика, но и увлекательное путешествие по невероятно-красивому Камскому водохранилищу. Прогулка под парусом подарит безграничное ощущение абсолютной свободы, новых горизонтов и интересных исторических открытий. Чуть больше, чем за пару часов мы:
  • дойдём до мыса Стрелка — места слияния двух легендарных рек Чусовой и Камы;
  • узнаём историю образования Камского водохранилища, строительства ГЭС и пермских шлюзов;
  • насладимся захватывающими видами с воды и зарядимся её энергией;
  • загадаем желание в месте силы и просто отдохнём от городской суеты и перезагрузимся по полной;
  • насладимся закатом/рассветом на нашем море;
  • сделаем шикарные фотоснимки на память (возможна профессиональная фотосессия);
  • устроим пикник на яхте. До скорой встречи под парусами!

По договорённости

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Камское водохранилище
  • Камская ГЭС
  • Шлюзы
  • Маяк
  • Мыс Стрелка
Что включено
  • Трансфер до яхт-клуба
  • Прогулка на яхте
  • Экскурсия
Что не входит в цену
  • Напитки, еда
  • Фотограф, ужин и тд. (по запросу)
Место начала и завершения?
Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
С
Потрясающий гид, замечательная экскурсия!
Организовывали групповую экскурсию, Татьяна очень помогла и сделала этот процесс максимально комфортным. Отвечает вовремя и очень подробно, в душе - истинный фотограф, подсказывала, как лучше встать для самых красивых фото. От всей группы выражаем огромную благодарность и искренне советуем:)
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Н
Очень крутая экскурсия на яхте под парусом, огромное спасибо Татьяне, которая восхитительно организовала саму поездку, рассказала нам кучу интересных фактов и очень помогла с фото 🫶
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Е
Спасибо Татьяне. Она сразу ответила после оформления заказа. Все подробно расписала. Организовывали прогулку на яхте родителям. Родители в полнейшем восторге от организации и самой прогулки. Не пожалеете.
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Г
Честно говоря, это лучший вариант отдыха на воде! Сначала была прогулка под парусом, где мы насладились пейзажами Камы, затем вечером были непринужденные разговоры у костра. Катались на сапах за катером,
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сделали кучу классных фото и видео) Яхта чистая, видно что ухаживают за ней с любовью! На яхте есть все необходимое: посуда, вода. Нас даже научили, как поднимать паруса. В общем, отличный способ переключится от городской суеты, забыть про телефоны и отдохнуть душой) Отдельное спасибо Никите и Екатерине, общались как будто знаем друг друга уже давно) Всем рекомендую!

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Б
Никита, Катерина и их прекрасная Сирена подарили нам не забываемый отдых. Спасибо Вам. Отдыхали семейным кругом. Все получили, что хотели. Провели прекрасные два дня на Каме, на яхте, в отличной компании. Никита и Катя создали очень комфортную атмосферу во время отдыха. Спасибо
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О
Отличная компания! На вопросы отвечали быстро, забронировали тоже, на связи до отплытия были всегда. Очень внимательное отношения к погоде, чтоб поездка прошла комфортно и приятна, незадолго предложили повременить с отплытием,
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чтоб дождаться солнышко! Но нам повезло, дождь был моросящий и не долгий, прогулка была отличной, а фото вышли шикарные Дочь в восторге от такого сюрприза! Спасибо вам огромное за такие прекрасные впечатления, капитан отличный!

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