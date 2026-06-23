Представьте себе: плеск волн, захватывающие виды и ощущение свободы.



На этой индивидуальной прогулке по Камскому водохранилищу вы сможете увидеть место слияния Чусовой и Камы, посетить КамГЭС и узнать об истории строительства гидроэлектростанции.



Это уникальная возможность отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией воды и загадать желание в месте силы. Под руководством опытного капитана вы насладитесь безопасным и комфортным путешествием

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Перми - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, вода тёплая, а природа вокруг радует глаз. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя в мае вода может быть ещё прохладной, а в сентябре - начинать холодать. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать, что погода может быть менее комфортной, а видимость ограниченной из-за дождей или туманов.

Сейчас июнь — это идеальное время.