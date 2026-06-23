Представьте себе: плеск волн, захватывающие виды и ощущение свободы.
На этой индивидуальной прогулке по Камскому водохранилищу вы сможете увидеть место слияния Чусовой и Камы, посетить КамГЭС и узнать об истории строительства гидроэлектростанции.
Это уникальная возможность отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией воды и загадать желание в месте силы. Под руководством опытного капитана вы насладитесь безопасным и комфортным путешествием
На этой индивидуальной прогулке по Камскому водохранилищу вы сможете увидеть место слияния Чусовой и Камы, посетить КамГЭС и узнать об истории строительства гидроэлектростанции.
Это уникальная возможность отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией воды и загадать желание в месте силы. Под руководством опытного капитана вы насладитесь безопасным и комфортным путешествием
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Потрясающие виды на Камское водохранилище
- 🗺️ Исторические рассказы о КамГЭС
- 🛥️ Безопасное путешествие с опытным капитаном
- 🎯 Возможность загадать желание в месте силы
- 🚗 Комфортабельный трансфер включён
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Перми - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, вода тёплая, а природа вокруг радует глаз. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя в мае вода может быть ещё прохладной, а в сентябре - начинать холодать. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать, что погода может быть менее комфортной, а видимость ограниченной из-за дождей или туманов.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мыс Стрелка
- Камское водохранилище
- КамГЭС
- Маяк и шлюзы
- Железнодорожный мост через Чусовую
Описание экскурсии
Вы насладитесь захватывающими видами и зарядитесь энергией воды. Загадаете желание в месте силы, перезагрузитесь и просто отдохнёте от городской суеты!
Вот что вы увидите:
- мыс Стрелка — место слияния Чусовой и Камы
- Камское водохранилище
- КамГЭС
- маяк и шлюзы
- железнодорожный мост через Чусовую
И конечно, я расскажу:
- историю этого места
- о двух реках — Чусовой и Каме
- про строительство Камской ГЭС
- о боях на воде во время противостояния красных и белых
- и о многом другом!
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном авто до пристани и обратно включён в стоимость. Время в пути до пристани — 35-45 минут в одну сторону
- Перед отправлением проводится инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты
- Прогулка на яхте длится 2 часа
- С вами буду я или другой гид команды и опытный капитан
- По желанию за доплату можно продлить аренду яхты, организовать пикник на борту или профессиональную фотосессию — детали уточняйте в переписке заранее
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 680 туристов
Меня зовут Татьяна. Я аттестованный гид-экскурсовод с более чем 15-летним опытом работы и коренная пермячка. Для меня Пермь — не просто город, а часть собственной истории, которой я с удовольствием
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная прогулка, которая дополнила положительные эмоции и впечатления от Пермского края. Татьяна организовала всё на высшем уровне. Капитану Никите и помощнице капитана Екатерине огромное спасибо за чудесное плавание, интересный рассказ и отличную компанию. Самые лучшие рекомендации!
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Отличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которые подарили нам прекрасный морской вечер. Это капитан яхты Сирена Никита и его помощница Екатерина.
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Е
Отзыв:
Татьяна, благодарим вас за прекрасную, а самое главное интересную прогулку под парусами! Все прошло просто великолепно!
Татьяна забрала нас от отеля, пока ехали до яхт-клуба рассказала про места, которые мы проезжали.
Татьяна, благодарим вас за прекрасную, а самое главное интересную прогулку под парусами! Все прошло просто великолепно!
Татьяна забрала нас от отеля, пока ехали до яхт-клуба рассказала про места, которые мы проезжали.
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Е
Екатерина и Никита, приятные ребята:) Для тех кто хочет просто посмотреть с воды на берег без особого экстрима.
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Д
Все сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие по камскому водохранилищу под парусами!
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Очень гостеприимные молодые хозяева яхты. Душевно прокатились и пообщались. Полюбовались закатом. Кама прекрасна!
Однозначно рекомендую.
Однозначно рекомендую.
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Входит в следующие категории Перми
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