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вечер. Это капитан яхты Сирена Никита и его помощница Екатерина. Все очень четко и пунктуально организовано. Ребята очень интересно рассказали нам и о Пермском крае и о самом водохранилище. Чай с конфетками был неожиданным и приятным сюрпризом! Даже при очень слабом ветре нам удалось пройти под парусом! Все былр комфортно, душевно, весело и полностью безопасно!