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Водная прогулка
На яхте - по Пермскому морю
Пермское море открывает свои просторы для любителей водных приключений. Путешествие на яхте подарит вам новые эмоции и незабываемые виды
«Время в пути до пристани — 40 минут в одну сторону, прогулка на яхте длится 2 часа»
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
19 634 ₽
20 667 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
На яхте по Пермскому морю
Парусная яхта подарит вам незабываемое путешествие по Камскому водохранилищу. Насладитесь видами, историей и спокойствием на воде
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
«Об экскурсии Парусная яхта — это не только романтика, но и увлекательное путешествие по невероятно-красивому Камскому водохранилищу»
Расписание: По договорённости
27 июл в 09:00
28 июл в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
По «Камскому морю» на яхте
Мыс Стрелка, живописные берега, скалы и увлекательные истории о речном флоте
«Прогулка на яхте и завораживающие виды»
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
8300 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 июня 2025Очень гостеприимные молодые хозяева яхты. Душевно прокатились и пообщались. Полюбовались закатом. Кама прекрасна! Однозначно рекомендую.
- ДДиана5 июня 2025Все сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие по камскому водохранилищу под парусами!
- ААнастасия5 июня 2025Отличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которые подарили нам прекрасный морской
- ВВалентин6 августа 2024Видели Пермь с Камы, мыс Стрелку, вечерние огни, слушали парусную тишину. Спасибо Татьяне.
- ННадежда26 июля 2023Мы в восторге от Татьяны! Обязательно организуем ещё вылазки. С погодой в тот день не очень повезло, но время пролетело незаметно. Ещё по дороге к яхт-клубу началась наша экскурсия по городу. Сюрприз для родителей удался, спасибо большое!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2025
Сейчас в Перми в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 8300 до 22 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Перми в 2025 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь