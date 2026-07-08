Что вас ожидает Конечно же, памятник основателю города — В. Н. Татищеву, часы обратного отсчёта, Пермскую табуретку. Мы обратим внимание на уникальные купеческие особняки, сохранившиеся до нашего времени, окунёмся в театральную атмосферу у Оперного театра. Услышим много Пермских легенд и историй, найдём «Дом с кикиморой». И это ещё не всё, мы сфотографируемся с Пермским мишкой и на фоне нашего Пермского Счастья («Счастья не за горами»), примерим на себя «Солёные уши», полюбуемся на красавицу Каму, прогуливаясь по её набережной, загадаем множество желаний, и «поздороваемся» с Пермскими богами. С нетерпением, жду вас в моей Перми! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация:

В экскурсии могут принимать участие дети любого возраста • Экскурсия автомобильно-пешеходная • В летнее время, по запросу, можем сделать только пешеходную.