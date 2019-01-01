Что вас ждёт

Конечно же, памятник основателю города — В. Н. Татищеву, часы обратного отсчёта, Пермскую табуретку. Мы обратим внимание на уникальные купеческие особняки, сохранившиеся до нашего времени, окунёмся в театральную атмосферу у Оперного театра. Услышим много Пермских легенд и историй, найдём «Дом с кикиморой».

И это ещё не всё, мы сфотографируемся с Пермским мишкой и на фоне нашего Пермского Счастья («Счастья не за горами»), примерим на себя «Солёные уши», полюбуемся на красавицу Каму, прогуливаясь по её набережной, загадаем множество желаний, и «поздороваемся» с Пермскими богами. С нетерпением, жду вас в моей Перми!

Важная информация: