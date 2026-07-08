Приглашаю вас на автомобильно-пешеходную экскурсию по Перми.
Эта экскурсия идеально подойдет для тех, кто впервые в городе и хочет познакомиться с его историей, прочувствовать атмосферу города, его ритм.
За 2 часа вы
Эта экскурсия идеально подойдет для тех, кто впервые в городе и хочет познакомиться с его историей, прочувствовать атмосферу города, его ритм.
За 2 часа вы
Описание экскурсии
Что вас ожидает Конечно же, памятник основателю города — В. Н. Татищеву, часы обратного отсчёта, Пермскую табуретку. Мы обратим внимание на уникальные купеческие особняки, сохранившиеся до нашего времени, окунёмся в театральную атмосферу у Оперного театра. Услышим много Пермских легенд и историй, найдём «Дом с кикиморой». И это ещё не всё, мы сфотографируемся с Пермским мишкой и на фоне нашего Пермского Счастья («Счастья не за горами»), примерим на себя «Солёные уши», полюбуемся на красавицу Каму, прогуливаясь по её набережной, загадаем множество желаний, и «поздороваемся» с Пермскими богами. С нетерпением, жду вас в моей Перми! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация:
В экскурсии могут принимать участие дети любого возраста • Экскурсия автомобильно-пешеходная • В летнее время, по запросу, можем сделать только пешеходную.
Смотрите свободные даты
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник основателю города - В.Н. Татищеву
- Счастье не за горами
- Ильтюзион
- Купеческие особняки на Сибирской
- Оперный театр
- Пермского медведя
- Набережная Камы
- Солёные уши
Что включено
- Информационное обслуживание и сопровождение
- Трансфер в обе стороны
- Бронирование проживания и музеев
- Разработка маршрута
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В экскурсии могут принимать участие дети любого возраста
- Экскурсия автомобильно-пешеходная
- В летнее время, по запросу, можем сделать только пешеходную
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Заказала на сайте экскурсию для мамы и ее подруг за 2 дня (сама экскурсия была запланирована на 5 июля).
Быстро получила согласование экскурсии, связались с экскурсоводом Степаном, договорились о времени и
Быстро получила согласование экскурсии, связались с экскурсоводом Степаном, договорились о времени и
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Н
Великолепная обзорная экскурсия, большое спасибо Евгении, все посмотрели, нагулялись, было очень интересно
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А
Все отлично. Город очень понравился благодаря экскурсии Татьяны. Спасибо большое!
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С
За два часа автомобильно-пешеходной экскурсии с гидом Екатериной увидели и узнали больше, чем за предыдущие два дня. Гид не только хорошо знает свой город, но также любит и гордится им. Намного интереснее слушать рассказы увлечённого человека. Большое спасибо!
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О
Были на экскурсии в Перми 19 11 Наш гид Татьяна.
От экскурсии мы в полном восторге. Татьяна прокатила нас на своей машине по городу, она рассказывала о своем городе с восторгом. Мы просто влюбились в этот город.
Очень красивая набережная, театр юного зрителя просто завораживает своей уникальностью. а какие красивые купеческие дома. Все очень доступно, красиво. И очень вкусный кофе.
От экскурсии мы в полном восторге. Татьяна прокатила нас на своей машине по городу, она рассказывала о своем городе с восторгом. Мы просто влюбились в этот город.
Очень красивая набережная, театр юного зрителя просто завораживает своей уникальностью. а какие красивые купеческие дома. Все очень доступно, красиво. И очень вкусный кофе.
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Е
Очень благодарны Татьяне за блестящую экскурию по славному городу Перми. Мы увидели его глазами человека прекрасно владеющего информацией. Чувствуется глубокое знание истории.
Простым доступным языком рассказано о самых значимых местах города.
Простым доступным языком рассказано о самых значимых местах города.
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