Обзорная экскурсия по Перми

Татьяна М.
Татьяна М. – Гид из Перми
На обзорной экскурсии 🧭 по городу мы увидим главные архитектурные объекты, исторические памятники и популярные места города.

Каждая прогулка 👣 по городу — уникальна, ведь город 🏙️ всегда разный! Мы почувствуем ритм его жизни и окунёмся в его историю 📖.
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Экскурсия

  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

3 000 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Перми
Обзорная экскурсия по Перми

Что вы увидите

  • Памятник основателю города — В. Н. Татищеву
  • Часы обратного отсчета
  • Пермская табуретка
  • Купеческие особняки
  • Оперный театр
  • «Дом с кикиморой»
  • Набережная Камы
  • «Солёные уши»
Что вас ждёт
Конечно же, памятник основателю города — В. Н. Татищеву, часы обратного отсчёта, Пермскую табуретку. Мы обратим внимание на уникальные купеческие особняки, сохранившиеся до нашего времени, окунёмся в театральную атмосферу у Оперного театра. Услышим много Пермских легенд и историй, найдём «Дом с кикиморой».
И это ещё не всё, мы сфотографируемся с Пермским мишкой и на фоне нашего Пермского Счастья («Счастья не за горами»), примерим на себя «Солёные уши», полюбуемся на красавицу Каму, прогуливаясь по её набережной, загадаем множество желаний, и «поздороваемся» с Пермскими богами. С нетерпением, жду вас в моей Перми!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • Информационное обслуживание и сопровождение
  • Трансфер в обе стороны
  • Бронирование проживания и музеев
  • Разработка маршрута.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Обзорная экскурсия по Перми
Обзорная экскурсия по Перми
Обзорная экскурсия по Перми
Обзорная экскурсия по Перми

Экскурсия проводится Смотрите свободные даты

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна М.
Татьяна М.
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