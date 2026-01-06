Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Перми
Пермь удивит вас своей историей и архитектурой. Узнайте, что связывает её с Нью-Йорком и Венецией, и посетите знаменитые достопримечательности
«старинные купеческие особняки и гимназии»
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Пермь сквозь столетия
Начало: Комсомольский проспект, 27
«Вы увидите главные площади и храмы города, купеческие особняки XIX века, насладитесь видом на Каму со смотровой площадки и узнаете о ключевых событиях пермской истории»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
-
8%
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Перми
Начало: По договоренности
«Мы обратим внимание на уникальные купеческие особняки, сохранившиеся до нашего времени, окунёмся в театральную атмосферу у Оперного театра»
Расписание: Смотрите свободные даты
7498 ₽
8150 ₽ за всё до 4 чел.
- ССергей6 января 2026За два часа автомобильно-пешеходной экскурсии с гидом Екатериной увидели и узнали больше, чем за предыдущие два дня. Гид не только хорошо знает свой город, но также любит и гордится им. Намного интереснее слушать рассказы увлечённого человека. Большое спасибо!
- ООльга22 ноября 2025Были на экскурсии в Перми 19 11
Наш гид Татьяна.
От экскурсии мы в полном восторге. Татьяна прокатила нас на своей машине
- ССергей8 сентября 2025Очень опытный и знающий экскурсовод. Приятно провели время и узнали много интересного. Спасибо.
- ААлиса14 августа 2025Интересно, познавательно, маршрут хороший
- ООксана12 августа 2025Вовремя, четко, интересно, рекомендую!
- ААндрей1 августа 2025Экскурсовод на ВЫСОТЕ!!!!!!
- ЕЕлена20 июля 2025Понравилось всё.
- ССветлана19 июля 2025Очень понравилась Татьяна и её рассказ о Перми!
Отличная экскурсия - прошла на одном дыхании, узнали много интересного о городе!
Огромное спасибо!
- ГГаниев18 июля 2025Нам все понравилось, грамотно, тактично, информативно! Молодец!
