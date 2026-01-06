С Сергей

За два часа автомобильно-пешеходной экскурсии с гидом Екатериной увидели и узнали больше, чем за предыдущие два дня. Гид не только хорошо знает свой город, но также любит и гордится им. Намного интереснее слушать рассказы увлечённого человека. Большое спасибо!