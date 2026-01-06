Мои заказы

Замки, дворцы и особняки Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Перми, цены от 5000 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Пешеходная экскурсия по Перми
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Перми
Пермь удивит вас своей историей и архитектурой. Узнайте, что связывает её с Нью-Йорком и Венецией, и посетите знаменитые достопримечательности
«старинные купеческие особняки и гимназии»
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Пермь сквозь столетия
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пермь сквозь столетия
Начало: Комсомольский проспект, 27
«Вы увидите главные площади и храмы города, купеческие особняки XIX века, насладитесь видом на Каму со смотровой площадки и узнаете о ключевых событиях пермской истории»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Перми
2 часа
8%
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Перми
Начало: По договоренности
«Мы обратим внимание на уникальные купеческие особняки, сохранившиеся до нашего времени, окунёмся в театральную атмосферу у Оперного театра»
Расписание: Смотрите свободные даты
7498 ₽8150 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 января 2026
    Обзорная экскурсия по Перми
    За два часа автомобильно-пешеходной экскурсии с гидом Екатериной увидели и узнали больше, чем за предыдущие два дня. Гид не только хорошо знает свой город, но также любит и гордится им. Намного интереснее слушать рассказы увлечённого человека. Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    22 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Перми
    Были на экскурсии в Перми 19 11
    Наш гид Татьяна.
    От экскурсии мы в полном восторге. Татьяна прокатила нас на своей машине
    по городу, она рассказывала о своем городе с восторгом. Мы просто влюбились в этот город.
    Очень красивая набережная, театр юного зрителя просто завораживает своей уникальностью. а какие красивые купеческие дома. Все очень доступно, красиво. И очень вкусный кофе.

  • С
    Сергей
    8 сентября 2025
    Пешеходная экскурсия по Перми
    Очень опытный и знающий экскурсовод. Приятно провели время и узнали много интересного. Спасибо.
  • А
    Алиса
    14 августа 2025
    Пешеходная экскурсия по Перми
    Интересно, познавательно, маршрут хороший
  • О
    Оксана
    12 августа 2025
    Пешеходная экскурсия по Перми
    Вовремя, четко, интересно, рекомендую!
  • А
    Андрей
    1 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Перми
    Экскурсовод на ВЫСОТЕ!!!!!!
  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Перми
    Понравилось всё.
  • С
    Светлана
    19 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Перми
    Очень понравилась Татьяна и её рассказ о Перми!
    Отличная экскурсия - прошла на одном дыхании, узнали много интересного о городе!
    Огромное спасибо!
  • Г
    Ганиев
    18 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Перми
    Нам все понравилось, грамотно, тактично, информативно! Молодец!

