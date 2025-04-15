Пешеходная экскурсия, на которой Вы узнаете про историю пермской фармации и станете участниками мастер-класса по ароматерапии.

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Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия по истории пермской фармации

Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию, где вы сможете погрузиться в богатую историю фармацевтики Перми. Эта экскурсия станет не только познавательной, но и вдохновляющей, открывая перед вами множество интересных фактов и историй.

Что вас ждет на экскурсии?

Узнаете о развитии фармацевтики в Перми и её значении для региона.

Познакомитесь с известными фармацевтами и их вкладом в науку.

Увидите уникальные исторические здания и памятники, связанные с фармацевтической деятельностью.

Мастер-класс по ароматерапии

В завершение экскурсии вас ждет увлекательный мастер-класс по ароматерапии. Это уникальная возможность узнать о свойствах эфирных масел и их применении в повседневной жизни. Вы сможете:

Научиться создавать собственные ароматы.

Понять, как ароматерапия может помочь в поддержании здоровья и гармонии.

Получить полезные советы по использованию эфирных масел в быту.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите шанс расширить свои знания и получить новые впечатления. Мы ждем вас на нашей экскурсии, где история и современность переплетаются в увлекательном путешествии по миру фармации!