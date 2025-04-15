Пермь лекарственная

Пешеходная экскурсия, на которой Вы узнаете про историю пермской фармации и станете участниками мастер-класса по ароматерапии.
Пермь лекарственная
Пермь лекарственная
Пермь лекарственная
Ближайшие даты:
17
апр18
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апр20
апр21
апр22
апр23
апр
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия по истории пермской фармации

Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию, где вы сможете погрузиться в богатую историю фармацевтики Перми. Эта экскурсия станет не только познавательной, но и вдохновляющей, открывая перед вами множество интересных фактов и историй.

Что вас ждет на экскурсии?

  • Узнаете о развитии фармацевтики в Перми и её значении для региона.
  • Познакомитесь с известными фармацевтами и их вкладом в науку.
  • Увидите уникальные исторические здания и памятники, связанные с фармацевтической деятельностью.

Мастер-класс по ароматерапии

В завершение экскурсии вас ждет увлекательный мастер-класс по ароматерапии. Это уникальная возможность узнать о свойствах эфирных масел и их применении в повседневной жизни. Вы сможете:

  • Научиться создавать собственные ароматы.
  • Понять, как ароматерапия может помочь в поддержании здоровья и гармонии.
  • Получить полезные советы по использованию эфирных масел в быту.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите шанс расширить свои знания и получить новые впечатления. Мы ждем вас на нашей экскурсии, где история и современность переплетаются в увлекательном путешествии по миру фармации!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аптекарский дворик
  • Земская аптека 1812 года
  • Здание Пушкинского аптекарского магазина
  • Здание аптеки Михайловой
  • Здание Инженерного товарищества, в котором, в разное время были аптека и поликлиники
  • Дом Мелешко
  • Рождество-Богородицкая церковь (в ней размещался фарминститут)
  • Здание аптеки Бартминского
  • Ремесленный дворик
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Мастер-класс по ароматерапии
Что не входит в цену
  • Билеты в музей Аптекарского двора (по желанию)
  • Чаепитие в Ремесленном дворике (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пермь, улица Ленина 30а
Завершение: Г. Пермь, улица Пермская 82а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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