Пешеходная экскурсия, на которой Вы узнаете про историю пермской фармации и станете участниками мастер-класса по ароматерапии.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Пешеходная экскурсия по истории пермской фармации
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию, где вы сможете погрузиться в богатую историю фармацевтики Перми. Эта экскурсия станет не только познавательной, но и вдохновляющей, открывая перед вами множество интересных фактов и историй.
Что вас ждет на экскурсии?
- Узнаете о развитии фармацевтики в Перми и её значении для региона.
- Познакомитесь с известными фармацевтами и их вкладом в науку.
- Увидите уникальные исторические здания и памятники, связанные с фармацевтической деятельностью.
Мастер-класс по ароматерапии
В завершение экскурсии вас ждет увлекательный мастер-класс по ароматерапии. Это уникальная возможность узнать о свойствах эфирных масел и их применении в повседневной жизни. Вы сможете:
- Научиться создавать собственные ароматы.
- Понять, как ароматерапия может помочь в поддержании здоровья и гармонии.
- Получить полезные советы по использованию эфирных масел в быту.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите шанс расширить свои знания и получить новые впечатления. Мы ждем вас на нашей экскурсии, где история и современность переплетаются в увлекательном путешествии по миру фармации!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аптекарский дворик
- Земская аптека 1812 года
- Здание Пушкинского аптекарского магазина
- Здание аптеки Михайловой
- Здание Инженерного товарищества, в котором, в разное время были аптека и поликлиники
- Дом Мелешко
- Рождество-Богородицкая церковь (в ней размещался фарминститут)
- Здание аптеки Бартминского
- Ремесленный дворик
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Мастер-класс по ароматерапии
Что не входит в цену
- Билеты в музей Аптекарского двора (по желанию)
- Чаепитие в Ремесленном дворике (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пермь, улица Ленина 30а
Завершение: Г. Пермь, улица Пермская 82а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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