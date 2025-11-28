Как рождается хруст: экскурсия на фабрику сухариков
Почувствовать аромат свежего хлеба, изучить технологию и похрустеть сухариками прямо с конвейнера
Приглашаем на фабрику «Славянских» сухариков, где вы станете ценителями и знатоками снэков. Вам откроются секреты производственного процесса — от замеса теста до упаковки. Вы увидите, как работает оборудование и в в чём заключается мастерство пекарей. Поймёте, как обычный сухарик превращается в ароматное угощение. И попробуете их прямо с конвейера!
Описание экскурсии
Цех выпечки: где рождается основа
Здесь вы увидите, как оживают огромные печи, и почувствуете ни с чем не сравнимый аромат свежеиспечённого хлеба, который напомнит о детстве и уюте родного дома. И узнаете:
почему мы используем специальный рецепт, а не обычный магазинный батон
зачем готовому горячему хлебу нужно «отдохнуть» и остыть, прежде чем он попадёт на конвейер
Цех нарезки и просушки: рождение хруста
Далее вы станете свидетелем магического превращения пушистых буханок в аккуратные ломтики. Мы проследим, как идеально ровные слайсы отправляются в печь на просушку, чтобы достичь того самого золотистого оттенка и заложить основу будущего хруста.
Сердце фабрики: волшебный барабан
В огромном вращающемся барабане сухарики встречаются с щедрой порцией ароматных приправ и отборного масла. Это не просто смешивание — это точный танец ингредиентов, где каждый кусочек наполняется вкусом. Вы узнаете:
как работает принцип «миксерной бочки» и почему он гарантирует идеально равномерное покрытие
куда исчезают все крошки после нарезки
Дегустационный зал
Самая долгожданная часть — возможность первыми попробовать тёплые, только что приготовленные сухарики, которые ещё пахнут жаром печи и свежими приправами. Этот момент, когда вы слышите тот самый хруст, — и есть главное доказательство безупречного качества.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер (туда-обратно) 1-3 человек из центра Перми, экскурсионное обслуживание на производстве, одноразовая одежда
Экскурсию можно организовать для большего количества человек, подробности уточняйте в переписке
Программа подойдёт взрослым и детям любого возраста
Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды. На производстве экскурсию проводят сотрудники фабрики
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре г. Пермь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 144 туристов
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я живу в Перми и хочу показать и рассказать вам о нашем крае такое, чего точно не отыщешь в путеводителях… Мои туры всегда адаптированы под читать дальше
клиента. Минуя заученные и бесконечно повторяющиеся маршруты, я прикладываю историю к территории — и мы получаем живую и запоминающуюся картинку: вдохновляющую, заряжающую и искреннюю! В наших путешествиях вас ждёт множество легенд, секретных мест и историй. Готовы ли вы увидеть Пермский край по-новому?