Приглашаем на фабрику «Славянских» сухариков, где вы станете ценителями и знатоками снэков. Вам откроются секреты производственного процесса — от замеса теста до упаковки. Вы увидите, как работает оборудование и в в чём заключается мастерство пекарей. Поймёте, как обычный сухарик превращается в ароматное угощение. И попробуете их прямо с конвейера!

Описание экскурсии

Цех выпечки: где рождается основа

Здесь вы увидите, как оживают огромные печи, и почувствуете ни с чем не сравнимый аромат свежеиспечённого хлеба, который напомнит о детстве и уюте родного дома. И узнаете:

почему мы используем специальный рецепт, а не обычный магазинный батон

зачем готовому горячему хлебу нужно «отдохнуть» и остыть, прежде чем он попадёт на конвейер

Цех нарезки и просушки: рождение хруста

Далее вы станете свидетелем магического превращения пушистых буханок в аккуратные ломтики. Мы проследим, как идеально ровные слайсы отправляются в печь на просушку, чтобы достичь того самого золотистого оттенка и заложить основу будущего хруста.

Сердце фабрики: волшебный барабан

В огромном вращающемся барабане сухарики встречаются с щедрой порцией ароматных приправ и отборного масла. Это не просто смешивание — это точный танец ингредиентов, где каждый кусочек наполняется вкусом. Вы узнаете:

как работает принцип «миксерной бочки» и почему он гарантирует идеально равномерное покрытие

куда исчезают все крошки после нарезки

Дегустационный зал

Самая долгожданная часть — возможность первыми попробовать тёплые, только что приготовленные сухарики, которые ещё пахнут жаром печи и свежими приправами. Этот момент, когда вы слышите тот самый хруст, — и есть главное доказательство безупречного качества.

