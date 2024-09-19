Индивидуальная экскурсия на автомобиле по городу Перми обещает быть увлекательным и познавательным путешествием.
Ваш маршрут охватывает множество интересных и значимых мест, где вы сможете узнать о богатой истории и культуре этого города.
Ваш маршрут охватывает множество интересных и значимых мест, где вы сможете узнать о богатой истории и культуре этого города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Городские сокровища Эта индивидуальная экскурсия станет вашим проводником в удивительный мир Перми, где каждый уголок имеет свою историю и множество тайн. Мы посетим наиболее интересные и значимые места: памятник реке Кама, скульптура Медведь, композиция Пермяк — соленые уши, арт-объект обратный отсчет «Без пяти триста», памятник основателю В. Н. Татищеву, набережную Камы, речной вокзал и ж/д вокзал Пермь I, театр оперы и балета имени П. И. Чайковского, соборную площадь, историческую улицу Сибирская и современный Комсомольский проспект. Вы услышите много интересных сведений о Перми, географии, промышленности, культуре и, конечно, о жителях. Узнаете о брендах края: Пермский период, Пермский звериный стиль, соль Пермянка, Пермский балет, Пермская катастрофа, Пермские моторы, Пермская деревянная скульптура, Пермский Университет, Пермские конфеты. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- По маршруту запланированы выходы из машины и прогулки по скверам.
- Для мини группы до 4 человек.
- Продолжительность: 3 – 4 часа Важная информация: Авто-пешеходная экскурсия по Перми.
Время проведения экскурсии: с 08.00 до 19.00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение экскурсовода, передвижение на автомобиле.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер у гостиницы Урал, ул. Ленина, 58
Завершение: Соборная площадь, Комсомольский пр., 1
Когда и сколько длится?
Когда: Время проведения экскурсии: с 08.00 до 19.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Запланированы выходы из машины и прогулки по скверам
- Для мини группы до 4 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
19 сен 2024
Спасибо огромное Дине за интересную экскурсию
За лёгкую приятную беседу.
Мы проехали по красивым местам Перми!
Благодаря Дине, Пермь оставил о себе суперские впечатления,
Будем рекомендовать
За лёгкую приятную беседу.
Мы проехали по красивым местам Перми!
Благодаря Дине, Пермь оставил о себе суперские впечатления,
Будем рекомендовать
Д
Дмитрий
13 авг 2024
Н
Наталья
29 июл 2024
Потрясающая экскурсия! Узнали много интересного не только про Пермь, но и про Урал в целом. Дина провезла нас по самым интересным местам города. Очень приятная, образованная, доброжелательная. В конце прогулки сделала нам приятный сюрприз. Рекомендуем экскурсовода - проведете время интересно и познавательно!
С
Светлана
21 июл 2024
Экскурсию нам проводила Дина. Ооочень доброжелательная и внимательная! Но главное, прекрасный экскурсовод! Интересная подача материала, рассказы о достопримечательностях города, она иллюстрировала еще и фотографиями, схемами и т. п. Мы очень
Д
Дарья
5 июл 2024
Огромное спасибо Дине за экскурсию! Дина подготовила наглядные иллюстрации по истории Перми, угостила местными конфетами и чаем во время мини-пикника, холодной водой, а также подарила Пермский сувенир - паспорт пермяка:)
Г
Галина
30 июн 2024
А
Анастасия
28 июн 2024
Добрый день! Благодарим Дину за насыщенную, полную интересных рассказов и историй о Перми и Пермском крае экскурсию! Дина компетентный специалист с высоким уровнем знаний о нашем крае, настоящий краевед и
Ю
Юлия
13 июн 2024
Нам есть с чем сравнить! Экскурсия информативная, хорошо систематизирована, все по делу, на все вопросы мы получали ответы, угостила пермскими конфетками (потом купили в магазине на подарки), видно, что Дина любит свой край! Рекомендую!
Т
Татьяна
9 июн 2024
И
Инна
1 июн 2024
Экскурсия прошла легко, комфортно, непринужденно. Благодарим Дину за отлично организованную экскурсию, мы узнали много нового и отлично провели время
Я
Яковлева
6 мая 2024
Огромная благодарность экскурсоводу Дине за прекрасный рассказ о Перми. Очень редко бывает,что запоминается практически вся информация. Это заслуга экскурсовода!!! 🤗Успехов и здоровья!
П
Полина
3 мая 2024
Великолепная экскурсия! Познавательно и увлекательно) Дина любит свой город и свою работу и умеет заряжать любовью к городу всех экскурсантов. Приезжаешь в Пермь первый раз и после 3 часов общения с Диной город становится знакомым и близким. Огромное спасибо!
С
Сергей
2 мая 2024
Ф
Фрида
1 мая 2024
Экскурсовод Дина большая умница и молодец! Мы за одну экскурсию узнали столько интересного и познавательного, что не заметили как пролетели 4 часа экскурсии по Перми. Асе что мы наметили посмотреть
Л
Лариса
6 апр 2024
Остались очень довольны экскурсией по Перми на автомобиле. Дина очень интересный гид и приятный человек. Моментально подстраивается под наши интересы,в то же время грамотно ведёт нить экскурсии. Очень редко встретишь
Входит в следующие категории Перми
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