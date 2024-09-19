К Ксения Спасибо огромное Дине за интересную экскурсию

За лёгкую приятную беседу.

Мы проехали по красивым местам Перми!

Благодаря Дине, Пермь оставил о себе суперские впечатления,

Будем рекомендовать

Д Дмитрий

Н Наталья Потрясающая экскурсия! Узнали много интересного не только про Пермь, но и про Урал в целом. Дина провезла нас по самым интересным местам города. Очень приятная, образованная, доброжелательная. В конце прогулки сделала нам приятный сюрприз. Рекомендуем экскурсовода - проведете время интересно и познавательно!

С Светлана читать дальше довольны экскурсией, которая нам помогла сориентироваться в Перми. Еще нас и чаем напоила с пермскими конфетами. Выдала "паспорт пермяка", значки. А в салоне для каждого из нас была приготовлена бутылочка воды! Очень заботливо!!! Экскурсию нам проводила Дина. Ооочень доброжелательная и внимательная! Но главное, прекрасный экскурсовод! Интересная подача материала, рассказы о достопримечательностях города, она иллюстрировала еще и фотографиями, схемами и т. п. Мы очень

Д Дарья читать дальше 4 часа экскурсии пролетели незаметно - знакомились с разными периодами становления города, подъезжали к известным памятникам. Экскурсия была продумана до мелочей - Дина учитывала пожелания и рекомендовала места для отдельного посещения, а также покупки сувениров и кафе. Заботилась о том, чтобы выбрать место в тени во время информационных остановок, очень комфортно было в салоне автомобиля. Первый раз брали индивидуальную экскурсию, теперь будем постоянно брать такие экскурсии в других городах и рекомендовать Дину. Все прошло на высшем уровне! Огромное спасибо Дине за экскурсию! Дина подготовила наглядные иллюстрации по истории Перми, угостила местными конфетами и чаем во время мини-пикника, холодной водой, а также подарила Пермский сувенир - паспорт пермяка:)

Г Галина

А Анастасия читать дальше искренний патриот нашей малой Родины. Даже я, как житель Перми, благодаря встрече с Диной, открыла для себя много нового из истории нашего города и края. А гостья из Москвы была в полном восторге! Спасибо Дине за гостеприимство, профессиональный подход к делу и внимательное отношение к туристам! Надеюсь, что мы еще попадем на экскурсии к Дине, чтобы увидеть и насладиться красотой наших мест! Однозначно рекомендуем! Добрый день! Благодарим Дину за насыщенную, полную интересных рассказов и историй о Перми и Пермском крае экскурсию! Дина компетентный специалист с высоким уровнем знаний о нашем крае, настоящий краевед и

Ю Юлия Нам есть с чем сравнить! Экскурсия информативная, хорошо систематизирована, все по делу, на все вопросы мы получали ответы, угостила пермскими конфетками (потом купили в магазине на подарки), видно, что Дина любит свой край! Рекомендую!

Т Татьяна

И Инна Экскурсия прошла легко, комфортно, непринужденно. Благодарим Дину за отлично организованную экскурсию, мы узнали много нового и отлично провели время

Я Яковлева Огромная благодарность экскурсоводу Дине за прекрасный рассказ о Перми. Очень редко бывает,что запоминается практически вся информация. Это заслуга экскурсовода!!! 🤗Успехов и здоровья!

П Полина Великолепная экскурсия! Познавательно и увлекательно) Дина любит свой город и свою работу и умеет заряжать любовью к городу всех экскурсантов. Приезжаешь в Пермь первый раз и после 3 часов общения с Диной город становится знакомым и близким. Огромное спасибо!

С Сергей

Ф Фрида читать дальше в Перми нам удалось это сделать с Диной в ее экскурсии. Очень все понравилось,рекомендую! А каким она нас вкусным чаем угощала и местными конфетами это было так кстати в дождливую погоду,а на память еще и сувениры получили! Захотелось еще приехать и снова воспользоваться услугами гида Дины! Экскурсовод Дина большая умница и молодец! Мы за одну экскурсию узнали столько интересного и познавательного, что не заметили как пролетели 4 часа экскурсии по Перми. Асе что мы наметили посмотреть