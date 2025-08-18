Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеЗнакомство с роботами Promobot: эксклюзивная экскурсия в Перми
Погрузитесь в мир высоких технологий с экскурсией на производство Promobot, где роботы оживают
Начало: У входа в компанию Промобот
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Если вы встречали человекоподобного робота, скорее всего, это наше творение. Узнайте, как мы создаем роботов, которые заменяют людей, на производстве Promobot
Начало: У входа в компанию Промобот
Расписание: в пятницу в 17:00
19 сен в 17:00
26 сен в 17:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Как рождается хруст: экскурсия на фабрику сухариков
Почувствовать аромат свежего хлеба, изучить технологию и похрустеть сухариками прямо с конвейнера
Начало: В центре г. Пермь
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЩЩелокова18 августа 2025Роботы рядом: как человек и машина сосуществуютДата посещения: 18 августа 2025Все очень понравилось! Экскурсовод Варвара - очень приятная девушка, провела по цехам. Увидели роботов в различной стадии готовности, один даже
- ККирилл18 августа 2025Девушки сильно старалась всех развеселить, поэтому если будете идти, то советую тоже быть активным зрителем, а в целом конечно круто, где вы ещё увидите роботов которые поставляют во все города России
- ААлександра17 августа 2025Отличная экскурсия! Были с детьми, им очень понравилось, но и взрослым было интересно. За 1 час успели все посмотреть и
- ООльга16 августа 2025Экскурсия супер
Рекомендую
- ТТатьяна7 августа 2025У нас была разношёрстная компания в плане возраста и городов, но все остались в восторге. Во первых, спасибо экскурсоводу Марии
- ННаталия6 июля 2025Экскурсия замечательная, было весело и интересно. Рекомендую к посещению, особенно с детьми.
- ААлексей5 июля 2025Очень понравилась экскурсия, гид очень полно и состоятельно рассказывает про роботов и про будущее робототехники
- ЕЕлена4 июля 2025Познавательная экскурсия, которая показывает процесс производства роботов. Вера очень интересно и подробно рассказывает про робототехнику, комментирует каждый этап производства. Спасибо большое
- ССветлана4 июля 2025Интересная познавательная экскурсия
Скучно не будет
- ЛЛюдмила30 июня 2025Чудесная экскурсия. Вера - талантливый человек, отличный рассказчик и просто милый человек. Огромное спасибо!
- ИИрина28 июня 2025Очень понравилась экскурсия, интересно и для детей и для взрослых, особенно хочется отметить экскурсовода Веру, которая потрясающе интересно и оегко ведёт экскурсию и даёт материал четко, структурировано и интересно для любого возраста
- ААнна16 июня 2025Экскурсия была интересная, познавательная и прошла в позитивном настрое. Спасибо!
- ААнжелина15 июня 2025Посетили интересную экскурсию на производство роботов. Узнали всь процесс создания, историю возникновения компании и пообщались с настоящим роботом. Было очень
- ЛЛоскутов17 мая 2025Очень интересная экскурсия! Рассказ - живой, увлекательный, чувствуется профессионализм и любовь специалиста к своему делу. Возможность пообщаться с роботом, посмотреть все этапы производства, задать кучу вопросов и получить ответы - все на одном дыхании. Спасибо огромное, рекомендуем посещение однозначно.
- ААнна9 мая 2025Очень интересная экскурсия и сама компания
- ТТатьяна24 февраля 2025Извините, что долго не писала отзыв, впечатления от экскурсии имеют длительное последствие. Заказывала экскурсию племяннику на день рождения в качестве
- ААндрей11 февраля 2025В целом все хорошо. Константин замечательный рассказчик и очень старался — вопросов нет. Роботов посмотрели. Единственное, что мы не предусмотрели,
- ССергей6 декабря 2024Супер, можно увидеть как создаются роботы.
- ААлександра30 октября 2024Детям до 10 лет будет интересно и тем, кто не интересуется и ничего не знает о мировых достижениях в робототехнике,
- ДДмитрий14 октября 2024Очень познавательно и интересно как детям так и взрослым.
Ребята супер крутые, успехов вам!!!
