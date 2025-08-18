Мои заказы

Экскурсии в помещении Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Перми, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
1 час
31 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
В тренде
Знакомство с роботами Promobot: эксклюзивная экскурсия в Перми
Погрузитесь в мир высоких технологий с экскурсией на производство Promobot, где роботы оживают
Начало: У входа в компанию Промобот
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
1 час
10 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
Если вы встречали человекоподобного робота, скорее всего, это наше творение. Узнайте, как мы создаем роботов, которые заменяют людей, на производстве Promobot
Начало: У входа в компанию Промобот
Расписание: в пятницу в 17:00
19 сен в 17:00
26 сен в 17:00
900 ₽ за человека
Как рождается хруст: экскурсия на фабрику сухариков
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Как рождается хруст: экскурсия на фабрику сухариков
Почувствовать аромат свежего хлеба, изучить технологию и похрустеть сухариками прямо с конвейнера
Начало: В центре г. Пермь
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Щ
    Щелокова
    18 августа 2025
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    Дата посещения: 18 августа 2025
    Все очень понравилось! Экскурсовод Варвара - очень приятная девушка, провела по цехам. Увидели роботов в различной стадии готовности, один даже
    читать дальше

    в упаковке перед отправкой. Больше всего поразил зал с силиконовыми копиями людей. Дети в восторге, мне было жутковато.
    В целом, очень интересно и познавательно! Большое спасибо!

  • К
    Кирилл
    18 августа 2025
    Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
    Девушки сильно старалась всех развеселить, поэтому если будете идти, то советую тоже быть активным зрителем, а в целом конечно круто, где вы ещё увидите роботов которые поставляют во все города России
  • А
    Александра
    17 августа 2025
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    Отличная экскурсия! Были с детьми, им очень понравилось, но и взрослым было интересно. За 1 час успели все посмотреть и
    читать дальше

    не устали. Была интерактивная часть: возможность пообщаться с роботами, сделать фото, купить сувениры. Мы были в 18-00 поэтому на производстве уже не было людей, кто хочет увидеть процесс выбирайте время раньше, но с другой стороны не было шума от работающих станков, спокойно везде подошли все посмотрели. Девушка экскурсовод молодая, работает недавно, но владеет информацией отлично, ответила на все наши вопросы, очень доброжелательная. Остались очень довольны!
    На производстве побывали Регина Тодоренко, Настасья Самбурская, Тимур Родригез, другие известные люди, а теперь и мы!

    Отличная экскурсия! Были с детьми, им очень понравилось, но и взрослым было интересно. За 1 час успели все посмотреть и не устали. Была интерактивная часть: возможность пообщаться с роботами, сделать фото, купить сувениры. Мы были в 18-00 поэтому на производстве уже не было людей, кто хочет увидеть процесс выбирайте время раньше, но с другой стороны не было шума от работающих станков, спокойно везде подошли все посмотрели. Девушка экскурсовод молодая, работает недавно, но владеет информацией отлично, ответила на все наши вопросы, очень доброжелательная. Остались очень довольны!
На производстве побывали Регина Тодоренко, Настасья Самбурская, Тимур Родригез, другие известные люди, а теперь и мы!
  • О
    Ольга
    16 августа 2025
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    Экскурсия супер
    Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    7 августа 2025
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    У нас была разношёрстная компания в плане возраста и городов, но все остались в восторге. Во первых, спасибо экскурсоводу Марии
    читать дальше

    - когда человек горит, живёт и получает удовольствие от того, что делает - это видно сразу. Во-вторых, это было реально интересно. Показали все этапы, все потрогали, посмотрели. Восторг и гордость - те эмоции, которые мы испытали. Спасибо огромное, порекомендовала уже всем друзьям, да и сама с детьми теперь сюда ещё раз соберусь

  • Н
    Наталия
    6 июля 2025
    Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
    Экскурсия замечательная, было весело и интересно. Рекомендую к посещению, особенно с детьми.
    Экскурсия замечательная, было весело и интересно. Рекомендую к посещению, особенно с детьми.
  • А
    Алексей
    5 июля 2025
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    Очень понравилась экскурсия, гид очень полно и состоятельно рассказывает про роботов и про будущее робототехники
    Очень понравилась экскурсия, гид очень полно и состоятельно рассказывает про роботов и про будущее робототехники
  • Е
    Елена
    4 июля 2025
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    Познавательная экскурсия, которая показывает процесс производства роботов. Вера очень интересно и подробно рассказывает про робототехнику, комментирует каждый этап производства. Спасибо большое
  • С
    Светлана
    4 июля 2025
    Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
    Интересная познавательная экскурсия
    Скучно не будет
  • Л
    Людмила
    30 июня 2025
    Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
    Чудесная экскурсия. Вера - талантливый человек, отличный рассказчик и просто милый человек. Огромное спасибо!
  • И
    Ирина
    28 июня 2025
    Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
    Очень понравилась экскурсия, интересно и для детей и для взрослых, особенно хочется отметить экскурсовода Веру, которая потрясающе интересно и оегко ведёт экскурсию и даёт материал четко, структурировано и интересно для любого возраста
  • А
    Анна
    16 июня 2025
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    Экскурсия была интересная, познавательная и прошла в позитивном настрое. Спасибо!
  • А
    Анжелина
    15 июня 2025
    Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
    Посетили интересную экскурсию на производство роботов. Узнали всь процесс создания, историю возникновения компании и пообщались с настоящим роботом. Было очень
    читать дальше

    интересно.
    Не понравилось только, что не ограничивается размер группы. 40 человек - это очень много. Надеялись на группу 20 человек как обещали

    Посетили интересную экскурсию на производство роботов. Узнали всь процесс создания, историю возникновения компании и пообщались с настоящим роботом. Было очень интересно.
Не понравилось только, что не ограничивается размер группы. 40 человек - это очень много. Надеялись на группу 20 человек как обещали
  • Л
    Лоскутов
    17 мая 2025
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    Очень интересная экскурсия! Рассказ - живой, увлекательный, чувствуется профессионализм и любовь специалиста к своему делу. Возможность пообщаться с роботом, посмотреть все этапы производства, задать кучу вопросов и получить ответы - все на одном дыхании. Спасибо огромное, рекомендуем посещение однозначно.
    Очень интересная экскурсия! Рассказ - живой, увлекательный, чувствуется профессионализм и любовь специалиста к своему делу. Возможность пообщаться с роботом, посмотреть все этапы производства, задать кучу вопросов и получить ответы - все на одном дыхании. Спасибо огромное, рекомендуем посещение однозначно.
  • А
    Анна
    9 мая 2025
    Вперёд в будущее: знакомство с роботами на производстве Promobot
    Очень интересная экскурсия и сама компания
  • Т
    Татьяна
    24 февраля 2025
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    Извините, что долго не писала отзыв, впечатления от экскурсии имеют длительное последствие. Заказывала экскурсию племяннику на день рождения в качестве
    читать дальше

    подарка. В результате ребенок 7 лет буквально заболел роботами, до этого особо ими не интересовался. Посмотрел мультик про Валли вместе с родителями. Потом ему накупили конструкторов собирать роботов и т. д и т. п. Ребенок открыл для себя новую нишу для творчества и познаний. Очень рекомендую эту экскурсию. Гиду Вере огромное спасибо за то что пошла навстречу и по моей просьбе организовала поздравление с днем рождения от робота. Огромный респект!

  • А
    Андрей
    11 февраля 2025
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    В целом все хорошо. Константин замечательный рассказчик и очень старался — вопросов нет. Роботов посмотрели. Единственное, что мы не предусмотрели,
    читать дальше

    это то, что никого из работников не было на производстве и мы смотрели производство в тишине и на остановленных станках. Это единственное замечание. Перефразируя: отдать 5 тыщ за просмотр производства с работающим производством — было бы не жалко.

  • С
    Сергей
    6 декабря 2024
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    Супер, можно увидеть как создаются роботы.
  • А
    Александра
    30 октября 2024
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    Детям до 10 лет будет интересно и тем, кто не интересуется и ничего не знает о мировых достижениях в робототехнике,
    читать дальше

    для тех, кому еще робот пылесос виновнику. Остальные грустно улыбнутся, пожмут плечами и сделают свои выводы. Экскурсию проводят легко, весело и доступно, ориентировано на детей. Спасибо.

  • Д
    Дмитрий
    14 октября 2024
    Роботы рядом: как человек и машина сосуществуют
    Очень познавательно и интересно как детям так и взрослым.
    Ребята супер крутые, успехов вам!!!

