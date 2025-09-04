Мои заказы

На кондитерскую фабрику – экскурсии в Перми

Найдено 6 экскурсий в категории «На кондитерскую фабрику» в Перми, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Перми: от арт-объектов до архитектуры
Приглашаю на прогулку по центру Перми! Вы увидите старинные дома, арт-объекты и скульптуры, узнаете о местных традициях и истории города
Начало: Около отеля «Урал»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
Индивидуальная экскурсия на Урале: Белогорский монастырь, Кунгурская пещера и скала Ермак. Уникальные виды и история ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
На снегоходах
На лодке
На поезде
13 часов
3 отзыва
Водная прогулка
По следам Ермака и уральская Швейцария
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по следам Ермака, открывая живописные виды Чусовой и исторические тайны уральских заводов
18 дек в 06:30
19 дек в 06:30
19 800 ₽ за всё до 3 чел.
Познавательная прогулка по набережной Камы
Пешая
1 час
6 отзывов
Водная прогулка
Познавательная прогулка по набережной Камы
Прогулка вдоль Камы в Перми - это возможность узнать о речном предпринимательстве и насладиться видами на современные теплоходы и исторические места
Начало: У железнодорожной станции Пермь 1
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Соликамск и Чердынь - путешествие по следам древней Пармы
На машине
11 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Соликамск и Чердынь - путешествие по следам древней Пармы
Увлекательное путешествие по следам древней Пармы через сохранившиеся кремли, старинные храмы и уникальные музеи Пермского края
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
25 000 ₽ за всё до 8 чел.
Как рождается хруст: экскурсия на фабрику сухариков
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Как рождается хруст: экскурсия на фабрику сухариков
Почувствовать аромат свежего хлеба, изучить технологию и похрустеть сухариками прямо с конвейнера
Начало: В центре г. Пермь
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 сентября 2025
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Дата посещения: 3 сентября 2025
    Познавательная экскурсия, даже для жителей Перми. За два часа узнали много интересного об истории города. Удивили гостей из Екатеринбурга нашими
    читать дальше

    достопримечательностями. Экскурсия прошла на одном дыхании. Живое общение, экскурсовод Дина (супер!) не только рассказывала, но и подтверждала свои слова наглядным материалом. Легко отвечала на наши вопросы. Спасибо ей большое!

  • А
    Ариадна
    20 августа 2025
    Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
    Дата посещения: 9 августа 2025
    Очень понравился экскурсовод Павел и путешествие с ним на Белую гору и в Кунгур. Когда рассказывает и показывает человек, влюбленный в свой край, испытываешь хорошую зависть и удивляешься, почему мы здесь до сих пор не были?
  • В
    Виталий
    29 ноября 2025
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    В ходе экскурсии рассказали много интересных фактов. Чувствуется что Дина любит свое дело и это даёт мощный эффект.
    ВНИМАНИЕ - одевайтесь теплее и тогда ничто не будет отвлекать Вас от интересной экскурсии….
  • E
    EKATERINA
    12 ноября 2025
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Прекрасная экскурсия! Благодарим гида за интересную экскурсию, за 2 часа смогли узнать основные факты о городе и традициях. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    9 ноября 2025
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Очень рекомендуем посетить экскурсию! Нам понравилось!
  • О
    Ольга
    29 октября 2025
    Познавательная прогулка по набережной Камы
    Татьяна талантливый рассказчик. Очень познавательно и не скучно. Действительно узнаешь много нового.
    Все прошло в непринужденной обстановке. Экскурсией очень довольны!
  • С
    Светлана
    24 октября 2025
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Ходили на индивидуальную экскурсию с Диной, все очень познавательно и интересно. Экскурсия 2,5 часа пролетела очень быстро, спасибо за экскурсию по Перми
    Ходили на индивидуальную экскурсию с Диной, все очень познавательно и интересно. Экскурсия 2,5 часа пролетела очень
  • I
    Inna
    22 октября 2025
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Замечательная экскурсия!!! Дина очень понравилась. Было легко, непринужденно, интересно. Однозначно рекомендую!!
    Замечательная экскурсия!!! Дина очень понравилась. Было легко, непринужденно, интересно. Однозначно рекомендую!!Замечательная экскурсия!!! Дина очень понравилась. Было легко, непринужденно, интересно. Однозначно рекомендую!!Замечательная экскурсия!!! Дина очень понравилась. Было легко, непринужденно, интересно. Однозначно рекомендую!!Замечательная экскурсия!!! Дина очень понравилась. Было легко, непринужденно, интересно. Однозначно рекомендую!!Замечательная экскурсия!!! Дина очень понравилась. Было легко, непринужденно, интересно. Однозначно рекомендую!!Замечательная экскурсия!!! Дина очень понравилась. Было легко, непринужденно, интересно. Однозначно рекомендую!!Замечательная экскурсия!!! Дина очень понравилась. Было легко, непринужденно, интересно. Однозначно рекомендую!!Замечательная экскурсия!!! Дина очень понравилась. Было легко, непринужденно, интересно. Однозначно рекомендую!!Замечательная экскурсия!!! Дина очень понравилась. Было легко, непринужденно, интересно. Однозначно рекомендую!!Замечательная экскурсия!!! Дина очень понравилась. Было легко, непринужденно, интересно. Однозначно рекомендую!!
  • К
    Катя
    11 октября 2025
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Замечательный экскурсовод Дина. Наша семья осталась в полном восторге от экскурсии, и с большими познаниями о Перми. Узнали много нового. Рекомендую всем от души
  • Л
    Лада
    8 октября 2025
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Экскурсия очень содержательная, интересная, легкая для восприятия. Нам очень понравилось. Дина - прекрасный рассказчик, информация была емкой, но не нагруженной. Мы посетили аутентичные места и знаковые достопримечательности города. Рекомендую данную экскурсию туристам. Спасибо за продуктивно проведенное время
  • И
    Ирина
    28 сентября 2025
    Познавательная прогулка по набережной Камы
    Все очень понравилось!
  • Е
    Елена
    26 сентября 2025
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Дина - чудесный рассказчик, очень доброжелательная. Показала такие местечки в Перми, мимо которых я проходила не раз и не обращала никакого внимания.
    К сожалению, 2 часов мне оказалось маловато, еще час добавить хотелось!!!
    Спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2025
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Дина, отлично преподнесла материал. Было все доступно, душевно, понятно, интересно и познавательно. Спасибо! Всем рекомендую!
  • М
    Максим
    15 июля 2025
    Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
    Был организатором группы, все отозвались с большим восторгом!
  • М
    Максим
    15 июля 2025
    Познавательная прогулка по набережной Камы
    Татьяна мастер своего дела! Хочу ещё в Кын)))
  • С
    Светлана
    9 июля 2025
    Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
    Все супер!!!)) и добавить нечего
    Все супер!!!)) и добавить нечегоВсе супер!!!)) и добавить нечегоВсе супер!!!)) и добавить нечего
  • Е
    Елена
    8 июля 2025
    Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
    Огромное спасибо Павлу за интересную экскурсию
  • И
    Игорь
    7 июля 2025
    Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
    Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе), то по возможности стараемся
    читать дальше

    выбрать экскурсии от одного гида. Это позволяет избегать повторов, которые в противном случае фактически неизбежны. И по Пермскому краю наш выбор пал на Павла с двумя экскурсиями: «Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура» и «Соликамск: жемчужина Пермского края».
    Павел настоящий краевед, влюбленный в Пермский край, отличный рассказчик, многократный участник и победитель передачи «Своя игра» (недаром мне его лицо показалось знакомым;)).
    Причем Павел непрерывно продолжает искать что-то новое для себя, что потом можно было бы представить туристам. Так мы были свидетелями «обнаружения» им небольшого ведомственного музея истории уголовно-исполнительной системы Пермского края, где нам сразу провел экскурсию руководитель этой экспозиции, бывший замруководителя УФСИН по Пермскому краю. Очень увлеченный и нечерствый человек оказался.
    За два дня путешествий с Павлом мы осмотрели замечательный Белогорский монастырь, находящийся правда в каком-то местном полюсе холода, увидели памятник минералу - медистому песчанику, посетили Кунгур, а в нем музей камня в Художественно-промышленном колледже, заехали в мастерскую Вязовых-Кожуховых, где изготавливают отличные местные пряники и режут уникальные доски для их изготовления. Также побывали у известного местного старого мастера-камнереза, заскочили на очень красивый кунгурский ж/д вокзал, который является памятником архитектуры и в котором с 1978 года растут две теперь уже очень большие пальмы.
    Посетили старинный Соликамск, увидели Троицкий собор, Воскресенскую церковь, были на экскурсии в музее соли, музее истории уголовно-исполнительной системы Пермского края. На обратной дороге заехали в бывший центр «империи» Строгоновых, Усолье. Городок, хоть и прилично подтопленный после образование Камского водохранилища восстанавливается, реставрируется.
    Огромное спасибо Павлу за два незабываемых дня на пермской земле!

    Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе)Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе)Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе)Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе)Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе)Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе)Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе)Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе)Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе)Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе)
  • С
    Смаева
    25 июня 2025
    Познавательная прогулка по набережной Камы
    Татьяна, прекрасный гид. Экскурсия была интересной, познавательной, яркой и динамичной. Посмотрели очень много интересных мест в Перми. Помогла нам заказать
    читать дальше

    столик в прекрасной колоритной пельменной, где попробовали дегустационные пельмени из рыбы. Показала точки для лучших фото в местах достопримечательностей Перми.
    Спасибо, очень понравилось. Придём к ней еще.

  • А
    Анна
    16 июня 2025
    Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
    Павел знаком со многими интересными людьми, к которым мы заглянули во время нашего путешествия. В Кунгуре неожиданно закрыли пещеру, но
    читать дальше

    наш гид построил наш маршрут так, что мы нисколько не пожалели, что поехали даже несмотря на то, что один из притягательных объектов не был в доступе. Мы посетили монастырь, два музея и познакомились с удивительными людьми, прогулялись по Кунгуру. Павел хороший рассказчик, такая поездка подойдет любой возрастной категории, интересующихся историей, архитектурой и красотой.

    Павел знаком со многими интересными людьми, к которым мы заглянули во время нашего путешествия. В КунгуреПавел знаком со многими интересными людьми, к которым мы заглянули во время нашего путешествия. В КунгуреПавел знаком со многими интересными людьми, к которым мы заглянули во время нашего путешествия. В КунгуреПавел знаком со многими интересными людьми, к которым мы заглянули во время нашего путешествия. В КунгуреПавел знаком со многими интересными людьми, к которым мы заглянули во время нашего путешествия. В КунгуреПавел знаком со многими интересными людьми, к которым мы заглянули во время нашего путешествия. В КунгуреПавел знаком со многими интересными людьми, к которым мы заглянули во время нашего путешествия. В КунгуреПавел знаком со многими интересными людьми, к которым мы заглянули во время нашего путешествия. В Кунгуре

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На кондитерскую фабрику»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
  2. Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
  3. Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
  4. Познавательная прогулка по набережной Камы
  5. Соликамск и Чердынь - путешествие по следам древней Пармы
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Спасо-Преображенский собор
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Дом Мешкова
  7. Усьвинские столбы
  8. Белогорский монастырь
  9. Набережная
  10. Музей «Хохловка»
Сколько стоит экскурсия по Перми в декабре 2025
Сейчас в Перми в категории "На кондитерскую фабрику" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Перми на 2025 год на кондитерскую фабрику, 56 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль