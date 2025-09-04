Индивидуальная
до 8 чел.
В трендеИндивидуальная экскурсия по Перми: от арт-объектов до архитектуры
Приглашаю на прогулку по центру Перми! Вы увидите старинные дома, арт-объекты и скульптуры, узнаете о местных традициях и истории города
Начало: Около отеля «Урал»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
Индивидуальная экскурсия на Урале: Белогорский монастырь, Кунгурская пещера и скала Ермак. Уникальные виды и история ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
По следам Ермака и уральская Швейцария
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по следам Ермака, открывая живописные виды Чусовой и исторические тайны уральских заводов
18 дек в 06:30
19 дек в 06:30
19 800 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Познавательная прогулка по набережной Камы
Прогулка вдоль Камы в Перми - это возможность узнать о речном предпринимательстве и насладиться видами на современные теплоходы и исторические места
Начало: У железнодорожной станции Пермь 1
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Соликамск и Чердынь - путешествие по следам древней Пармы
Увлекательное путешествие по следам древней Пармы через сохранившиеся кремли, старинные храмы и уникальные музеи Пермского края
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
25 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Как рождается хруст: экскурсия на фабрику сухариков
Почувствовать аромат свежего хлеба, изучить технологию и похрустеть сухариками прямо с конвейнера
Начало: В центре г. Пермь
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 сентября 2025Лёгкая обзорная экскурсия по центру ПермиДата посещения: 3 сентября 2025Познавательная экскурсия, даже для жителей Перми. За два часа узнали много интересного об истории города. Удивили гостей из Екатеринбурга нашими
- ААриадна20 августа 2025Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до КунгураДата посещения: 9 августа 2025Очень понравился экскурсовод Павел и путешествие с ним на Белую гору и в Кунгур. Когда рассказывает и показывает человек, влюбленный в свой край, испытываешь хорошую зависть и удивляешься, почему мы здесь до сих пор не были?
- ВВиталий29 ноября 2025В ходе экскурсии рассказали много интересных фактов. Чувствуется что Дина любит свое дело и это даёт мощный эффект.
ВНИМАНИЕ - одевайтесь теплее и тогда ничто не будет отвлекать Вас от интересной экскурсии….
- EEKATERINA12 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Благодарим гида за интересную экскурсию, за 2 часа смогли узнать основные факты о городе и традициях. Рекомендуем!
- ЕЕлена9 ноября 2025Очень рекомендуем посетить экскурсию! Нам понравилось!
- ООльга29 октября 2025Татьяна талантливый рассказчик. Очень познавательно и не скучно. Действительно узнаешь много нового.
Все прошло в непринужденной обстановке. Экскурсией очень довольны!
- ССветлана24 октября 2025Ходили на индивидуальную экскурсию с Диной, все очень познавательно и интересно. Экскурсия 2,5 часа пролетела очень быстро, спасибо за экскурсию по Перми
- IInna22 октября 2025Замечательная экскурсия!!! Дина очень понравилась. Было легко, непринужденно, интересно. Однозначно рекомендую!!
- ККатя11 октября 2025Замечательный экскурсовод Дина. Наша семья осталась в полном восторге от экскурсии, и с большими познаниями о Перми. Узнали много нового. Рекомендую всем от души
- ЛЛада8 октября 2025Экскурсия очень содержательная, интересная, легкая для восприятия. Нам очень понравилось. Дина - прекрасный рассказчик, информация была емкой, но не нагруженной. Мы посетили аутентичные места и знаковые достопримечательности города. Рекомендую данную экскурсию туристам. Спасибо за продуктивно проведенное время
- ИИрина28 сентября 2025Все очень понравилось!
- ЕЕлена26 сентября 2025Дина - чудесный рассказчик, очень доброжелательная. Показала такие местечки в Перми, мимо которых я проходила не раз и не обращала никакого внимания.
К сожалению, 2 часов мне оказалось маловато, еще час добавить хотелось!!!
Спасибо!!!
- ННаталья15 сентября 2025Дина, отлично преподнесла материал. Было все доступно, душевно, понятно, интересно и познавательно. Спасибо! Всем рекомендую!
- ММаксим15 июля 2025Был организатором группы, все отозвались с большим восторгом!
- ММаксим15 июля 2025Татьяна мастер своего дела! Хочу ещё в Кын)))
- ССветлана9 июля 2025Все супер!!!)) и добавить нечего
- ЕЕлена8 июля 2025Огромное спасибо Павлу за интересную экскурсию
- ИИгорь7 июля 2025Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе), то по возможности стараемся
- ССмаева25 июня 2025Татьяна, прекрасный гид. Экскурсия была интересной, познавательной, яркой и динамичной. Посмотрели очень много интересных мест в Перми. Помогла нам заказать
- ААнна16 июня 2025Павел знаком со многими интересными людьми, к которым мы заглянули во время нашего путешествия. В Кунгуре неожиданно закрыли пещеру, но
