выбрать экскурсии от одного гида. Это позволяет избегать повторов, которые в противном случае фактически неизбежны. И по Пермскому краю наш выбор пал на Павла с двумя экскурсиями: «Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура» и «Соликамск: жемчужина Пермского края».

Павел настоящий краевед, влюбленный в Пермский край, отличный рассказчик, многократный участник и победитель передачи «Своя игра» (недаром мне его лицо показалось знакомым;)).

Причем Павел непрерывно продолжает искать что-то новое для себя, что потом можно было бы представить туристам. Так мы были свидетелями «обнаружения» им небольшого ведомственного музея истории уголовно-исполнительной системы Пермского края, где нам сразу провел экскурсию руководитель этой экспозиции, бывший замруководителя УФСИН по Пермскому краю. Очень увлеченный и нечерствый человек оказался.

За два дня путешествий с Павлом мы осмотрели замечательный Белогорский монастырь, находящийся правда в каком-то местном полюсе холода, увидели памятник минералу - медистому песчанику, посетили Кунгур, а в нем музей камня в Художественно-промышленном колледже, заехали в мастерскую Вязовых-Кожуховых, где изготавливают отличные местные пряники и режут уникальные доски для их изготовления. Также побывали у известного местного старого мастера-камнереза, заскочили на очень красивый кунгурский ж/д вокзал, который является памятником архитектуры и в котором с 1978 года растут две теперь уже очень большие пальмы.

Посетили старинный Соликамск, увидели Троицкий собор, Воскресенскую церковь, были на экскурсии в музее соли, музее истории уголовно-исполнительной системы Пермского края. На обратной дороге заехали в бывший центр «империи» Строгоновых, Усолье. Городок, хоть и прилично подтопленный после образование Камского водохранилища восстанавливается, реставрируется.

Огромное спасибо Павлу за два незабываемых дня на пермской земле!