Пермь - это не только город с богатой историей, но и центр промышленной мощи России. Участники экскурсии увидят величественную плотину Камской ГЭС, уникальные памятники Закамска и мемориал «МиГ на взлёте». Также будет возможность посетить музеи, где представлены образцы продукции пермских предприятий военных лет. Это путешествие подойдёт как жителям города, так и гостям, интересующимся историей и промышленным туризмом

Описание экскурсии

Величественная плотина Камской ГЭС (с проездом по ней). И здание управления шлюзами — вероятно, лучший в городе образец сталинского ампира.

Закамск с его предприятиями и необычными памятниками — «Катюше», бронекатеру. А в памятнике противогазу вы даже сфотографируетесь.

Мемориал «МиГ на взлёте» у проходной «Пермских моторов» — как символ подъёма авиастроительной отрасли.

Музей с уникальной продукцией пермских предприятий в годы войны и после неё — от мин и взрывателей до ракетных двигателей.

Музей артиллерии Мотовилихинских заводов, где вы попытаетесь обнять ствол пермской Царь-пушки 19 века. И не только!

И конечно, обо всём увиденном мы подробно поговорим: я расскажу о страницах истории пермской промышленности, о заводах, которые куют щит родины. И о многом другом!

Кому подойдёт экскурсия

Как коренным пермякам, желающим увидеть скрытые страницы городской истории, так и гостям города, увлечённым промышленным туризмом и историей нашей страны.

Организационные детали