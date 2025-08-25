Мои заказы

Урал - опорный край державы

Пермь - город, где создавались легендарные «Катюши» и бронепоезда. Узнайте, как рождалась индустриальная мощь Урала на этой экскурсии
Пермь - это не только город с богатой историей, но и центр промышленной мощи России.

Участники экскурсии увидят величественную плотину Камской ГЭС, уникальные памятники Закамска и мемориал «МиГ на взлёте».

Также будет возможность посетить музеи, где представлены образцы продукции пермских предприятий военных лет.

Это путешествие подойдёт как жителям города, так и гостям, интересующимся историей и промышленным туризмом
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
  • 🏭 Уникальные промышленные объекты
  • 🎨 Интересные музеи и памятники
  • 📸 Возможность сделать необычные фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Плотина Камской ГЭС
  • Мемориал «МиГ на взлёте»
  • Музей артиллерии Мотовилихинских заводов

Описание экскурсии

Величественная плотина Камской ГЭС (с проездом по ней). И здание управления шлюзами — вероятно, лучший в городе образец сталинского ампира.

Закамск с его предприятиями и необычными памятниками — «Катюше», бронекатеру. А в памятнике противогазу вы даже сфотографируетесь.

Мемориал «МиГ на взлёте» у проходной «Пермских моторов» — как символ подъёма авиастроительной отрасли.

Музей с уникальной продукцией пермских предприятий в годы войны и после неё — от мин и взрывателей до ракетных двигателей.

Музей артиллерии Мотовилихинских заводов, где вы попытаетесь обнять ствол пермской Царь-пушки 19 века. И не только!

И конечно, обо всём увиденном мы подробно поговорим: я расскажу о страницах истории пермской промышленности, о заводах, которые куют щит родины. И о многом другом!

Кому подойдёт экскурсия

Как коренным пермякам, желающим увидеть скрытые страницы городской истории, так и гостям города, увлечённым промышленным туризмом и историей нашей страны.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле «Москвич 3»
  • Экскурсия автомобильная, но мы будем делать остановки с выходами
  • Вход в музеи бесплатный
  • Экскурсия будет интересна детям от 10 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около отеля «Прикамье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 1284 туристов
Я живу в Перми с самого рождения — 50 лет. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперёк, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили в
читать дальше

Перми ещё в середине 19 века, а прапрадед владел здесь заводом пожарных машин. Много лет я увлекаюсь организацией и проведением интеллектуальных игр. За это время у меня появилась огромная коллекция необычных и интересных фактов о Пермском крае. С радостью поделюсь ими с вами!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
Ирина
25 авг 2025
Большое спасибо экскурсоводу Павлу за время проведенное с пользой и удовольствием.
Живая, чрезвычайно интересная экскурсия. Большое количество информации преподнесено легко и увлекательно. Неудивительно, что после такой обзорной прогулки мы с мальчиками просто влюбились в Пермь и уезжаем с чувством уважения к непростой истории этого города.
"Экскурсия вообще ТОП"
Юлия
Юлия
20 авг 2025
Пишу отзыв спустя почти 2 месяца, но он не теряет актуальности. Мы очень рады, что выбрали своим сопровождающим именно Павла. Прекрасный рассказчик, тем более местный житель в нескольких поколениях, образованнейший
читать дальше

разносторонний человек, нам было безумно с ним интересно. Он помог прикоснуться к истории, географии Перми и края в целом, благодаря ему просто открыли для себя этот регион, куда хочется вернуться! Павел, огромное спасибо!

А
Анастасия
16 авг 2025
Павел с большим интересом и удовольствием рассказывает о своём крае и с гордостью показывает достижения. Экскурсия познавательная и увлекательная. Всем рекомендую!
О
Олеся
15 июл 2025
Павел - потрясающий рассказчик. Он интересно, весело, познавательно рассказал нам о Перми, о роли города в становлении боевой славы нашей страны. Показал Пермь, раскрыл перед нами город. Очень советую эту экскурсию родителям мальчиков и всем интересующимся историей своей страны. И если хотите узнать Пермь - обращайтесь к Павлу.

Входит в следующие категории Перми

