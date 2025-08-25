Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 1284 туристов
Я живу в Перми с самого рождения — 50 лет. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперёк, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили в
Перми ещё в середине 19 века, а прапрадед владел здесь заводом пожарных машин. Много лет я увлекаюсь организацией и проведением интеллектуальных игр. За это время у меня появилась огромная коллекция необычных и интересных фактов о Пермском крае. С радостью поделюсь ими с вами!
Ирина
25 авг 2025
Большое спасибо экскурсоводу Павлу за время проведенное с пользой и удовольствием. Живая, чрезвычайно интересная экскурсия. Большое количество информации преподнесено легко и увлекательно. Неудивительно, что после такой обзорной прогулки мы с мальчиками просто влюбились в Пермь и уезжаем с чувством уважения к непростой истории этого города. "Экскурсия вообще ТОП"
Юлия
20 авг 2025
Пишу отзыв спустя почти 2 месяца, но он не теряет актуальности. Мы очень рады, что выбрали своим сопровождающим именно Павла. Прекрасный рассказчик, тем более местный житель в нескольких поколениях, образованнейший
разносторонний человек, нам было безумно с ним интересно. Он помог прикоснуться к истории, географии Перми и края в целом, благодаря ему просто открыли для себя этот регион, куда хочется вернуться! Павел, огромное спасибо!
А
Анастасия
16 авг 2025
Павел с большим интересом и удовольствием рассказывает о своём крае и с гордостью показывает достижения. Экскурсия познавательная и увлекательная. Всем рекомендую!
О
Олеся
15 июл 2025
Павел - потрясающий рассказчик. Он интересно, весело, познавательно рассказал нам о Перми, о роли города в становлении боевой славы нашей страны. Показал Пермь, раскрыл перед нами город. Очень советую эту экскурсию родителям мальчиков и всем интересующимся историей своей страны. И если хотите узнать Пермь - обращайтесь к Павлу.