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Путешествие из Перми в село камнерезов

Погрузитесь в мир резьбы по селениту в селе Красный Ясыл. Узнайте секреты мастеров и насладитесь красотой каменных скульптур
В Пермском крае, в селе Красный Ясыл, расположено уникальное месторождение селенита. Здесь жители занимаются резьбой по этому камню, создавая удивительные произведения искусства. Экскурсия включает посещение открытого разреза, мастерской резчика и парка каменных скульптур. Также предоставляется информация о горнозаводском деле на Урале и магических свойствах селенита. Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с горячим чаем и перекусом

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные селенитовые разрезы
  • 🎨 Мастерская народного резчика
  • 🌳 Парк каменных скульптур
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • ☕ Чай и перекус в дороге

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми аспектами экскурсии без лишних забот о погоде. В октябре и апреле также можно посетить село, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия всё же возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и снежным условиям.
Сейчас июль — это идеальное время.
Путешествие из Перми в село камнерезов
Путешествие из Перми в село камнерезов
Путешествие из Перми в село камнерезов
Ближайшие даты:
15
авг21
авг30
авг31
авг1
сен10
сен11
сен
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Открытый разрез селенита
  • Мастерская народного резчика
  • Парк каменных скульптур

Описание экскурсии

  • Мы увидим открытый разрез (срез) — выход камня селенита на поверхность.
  • Посетим мастерскую народного резчика по камню.
  • Погуляем по парку каменных скульптур и посмотрим работы мастеров из разных городов России.
  • Я познакомлю вас с историей развития горнозаводского дела на Урале и освоения территорий южного Прикамья.
  • Расскажу, чем славится селенит и какие магические свойства ему приписывают разные культуры.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Kia Cerato или Volkswagen Tiguan.
  • Я захвачу для вас в поездку горячий чай и небольшой перекус.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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