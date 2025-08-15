В Пермском крае, в селе Красный Ясыл, расположено уникальное месторождение селенита. Здесь жители занимаются резьбой по этому камню, создавая удивительные произведения искусства. Экскурсия включает посещение открытого разреза, мастерской резчика и парка каменных скульптур. Также предоставляется информация о горнозаводском деле на Урале и магических свойствах селенита. Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с горячим чаем и перекусом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми аспектами экскурсии без лишних забот о погоде. В октябре и апреле также можно посетить село, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия всё же возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и снежным условиям.

Сейчас июль — это идеальное время.