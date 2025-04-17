Джип-тур «Подкова Урала»: экстрим лесного бездорожья

Джип-тур «Подкова Урала»
Тур активного отдыха: 6 дней путешествия по уральской тайге и бездорожью — по болотам, лесным просекам и камням на специально подготовленных комфортных джипах.

Посещение сразу нескольких уникальных природных локаций: Конжаковский камень
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(Конжак), Жигаланские водопады, плато Кваркуш, останцы Три Брата, Ольвинский камень, Вогульский камень, Косьвинский камень и др.

Ночевки в теплых уютных палатках, посиделки у костра, еда на огне и прочая туристическая романтика, но без того, чтобы целыми днями брести пешком и тащить на себе огромный рюкзак.

Джип-тур «Подкова Урала»: экстрим лесного бездорожья
Джип-тур «Подкова Урала»: экстрим лесного бездорожья
Джип-тур «Подкова Урала»: экстрим лесного бездорожья
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

Тур активного отдыха по Уралу

Приглашаем вас в незабываемое 6-дневное путешествие по уральской тайге и бездорожью! Этот тур — отличный способ насладиться красотой природы, исследуя уникальные ландшафты Уральских гор на специально подготовленных комфортных джипах, таких как Гелендваген и Ниссан Патрол.

Уникальные природные локации

В ходе нашего путешествия вы посетите сразу несколько удивительных мест:

  • Конжаковский камень (Конжак)
  • Жигаланские водопады
  • Плато Кваркуш
  • Останцы Три Брата
  • Ольвинский камень
  • Вогульский камень
  • Косьвинский камень

Неповторимая атмосфера

Уральские горы удивляют своим разнообразием и красотой. Вы сможете увидеть это своими глазами! Ночевки в теплых уютных палатках, посиделки у костра и еда, приготовленная на огне, создадут настоящую романтику туристической жизни. И не переживайте о долгих пеших переходах с тяжелыми рюкзаками — мы обеспечим комфортное передвижение на джипах.

Присоединяйтесь к нам!

Это путешествие — отличная возможность отвлечься от повседневной рутины и насладиться активным отдыхом на природе. Откройте для себя красоту Урала и получите новые впечатления!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Конжаковский камень (Конжак)
  • Жигаланские водопады
  • Плато Кваркуш
  • Останцы Три Брата
  • Ольвинский камень
  • Вогульский камень
  • Косьвинский камень и др
Что включено
  • Трансфер на комфортных внедорожниках Mercedes-Gelendwagen (2 шт) и Nissan Patrol
  • Проживание на турбазе (2 ночи)
  • Горячее 3-разовое питание (еда на огне)
  • Перекусы, вода
  • Экскурсии, рассказ гида
  • Регистрация тура в МЧС
  • Спутниковая и радиосвязь на маршруте
  • Фото/видео съёмка VR360 (виртуальная реальность)
Что не входит в цену
  • Трансфер из Перми, Екб, Ижевска и др. городов
  • Дополнительное люкс-меню (деликатесы)
  • Услуги шамана
Место начала и завершения?
Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • ПАМЯТКА ТУРИСТА
  • Что взять с собой:
  • 1. Туалетные принадлежности
  • 2. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем) с теплым носком, по желанию - походные/треккинговые ботинки
  • 3. Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить)
  • 4. Сухую одежду на смену (белье, носки)
  • 5. От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию)
  • 6. Защита от дождя (как вариант П/Э накидка - китайский дождевик)
  • 7. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу "Рефтамид","Таежный" и др)
  • 8. Для похода в баню возьмите с собой банные принадлежности
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами в походе, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания и т. д
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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