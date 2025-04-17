Тур активного отдыха: 6 дней путешествия по уральской тайге и бездорожью — по болотам, лесным просекам и камням на специально подготовленных комфортных джипах.Посещение сразу нескольких уникальных природных локаций: Конжаковский камень

(Конжак), Жигаланские водопады, плато Кваркуш, останцы Три Брата, Ольвинский камень, Вогульский камень, Косьвинский камень и др. Ночевки в теплых уютных палатках, посиделки у костра, еда на огне и прочая туристическая романтика, но без того, чтобы целыми днями брести пешком и тащить на себе огромный рюкзак.

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Описание тура

Тур активного отдыха по Уралу

Приглашаем вас в незабываемое 6-дневное путешествие по уральской тайге и бездорожью! Этот тур — отличный способ насладиться красотой природы, исследуя уникальные ландшафты Уральских гор на специально подготовленных комфортных джипах, таких как Гелендваген и Ниссан Патрол.

Уникальные природные локации

В ходе нашего путешествия вы посетите сразу несколько удивительных мест:

Конжаковский камень (Конжак)

Жигаланские водопады

Плато Кваркуш

Останцы Три Брата

Ольвинский камень

Вогульский камень

Косьвинский камень

Неповторимая атмосфера

Уральские горы удивляют своим разнообразием и красотой. Вы сможете увидеть это своими глазами! Ночевки в теплых уютных палатках, посиделки у костра и еда, приготовленная на огне, создадут настоящую романтику туристической жизни. И не переживайте о долгих пеших переходах с тяжелыми рюкзаками — мы обеспечим комфортное передвижение на джипах.

Присоединяйтесь к нам!

Это путешествие — отличная возможность отвлечься от повседневной рутины и насладиться активным отдыхом на природе. Откройте для себя красоту Урала и получите новые впечатления!