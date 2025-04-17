Посещение сразу нескольких уникальных природных локаций: Конжаковский камень
Описание тура
Тур активного отдыха по Уралу
Приглашаем вас в незабываемое 6-дневное путешествие по уральской тайге и бездорожью! Этот тур — отличный способ насладиться красотой природы, исследуя уникальные ландшафты Уральских гор на специально подготовленных комфортных джипах, таких как Гелендваген и Ниссан Патрол.
Уникальные природные локации
В ходе нашего путешествия вы посетите сразу несколько удивительных мест:
- Конжаковский камень (Конжак)
- Жигаланские водопады
- Плато Кваркуш
- Останцы Три Брата
- Ольвинский камень
- Вогульский камень
- Косьвинский камень
Неповторимая атмосфера
Уральские горы удивляют своим разнообразием и красотой. Вы сможете увидеть это своими глазами! Ночевки в теплых уютных палатках, посиделки у костра и еда, приготовленная на огне, создадут настоящую романтику туристической жизни. И не переживайте о долгих пеших переходах с тяжелыми рюкзаками — мы обеспечим комфортное передвижение на джипах.
Присоединяйтесь к нам!
Это путешествие — отличная возможность отвлечься от повседневной рутины и насладиться активным отдыхом на природе. Откройте для себя красоту Урала и получите новые впечатления!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Конжаковский камень (Конжак)
- Жигаланские водопады
- Плато Кваркуш
- Останцы Три Брата
- Ольвинский камень
- Вогульский камень
- Косьвинский камень и др
Что включено
- Трансфер на комфортных внедорожниках Mercedes-Gelendwagen (2 шт) и Nissan Patrol
- Проживание на турбазе (2 ночи)
- Горячее 3-разовое питание (еда на огне)
- Перекусы, вода
- Экскурсии, рассказ гида
- Регистрация тура в МЧС
- Спутниковая и радиосвязь на маршруте
- Фото/видео съёмка VR360 (виртуальная реальность)
Что не входит в цену
- Трансфер из Перми, Екб, Ижевска и др. городов
- Дополнительное люкс-меню (деликатесы)
- Услуги шамана
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ПАМЯТКА ТУРИСТА
- Что взять с собой:
- 1. Туалетные принадлежности
- 2. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем) с теплым носком, по желанию - походные/треккинговые ботинки
- 3. Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить)
- 4. Сухую одежду на смену (белье, носки)
- 5. От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию)
- 6. Защита от дождя (как вариант П/Э накидка - китайский дождевик)
- 7. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу "Рефтамид","Таежный" и др)
- 8. Для похода в баню возьмите с собой банные принадлежности
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами в походе, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания и т. д