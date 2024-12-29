Туры по Перми на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» в Перми, цены от 33 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Зимнее путешествие к Усьвинским столбам: на снегоходах и снегоступах с проживанием в глэмпинге
На машине
На снегоходах
На снегоступах
2 дня
Зимнее путешествие к Усьвинским столбам: на снегоходах и снегоступах с проживанием в глэмпинге
Встретить рассвет в Секретном Каменном городе, подняться к Омутному камню и посидеть у костра
Начало: Пермь, ул. Екатерининская, 30, 8:00
29 дек в 08:00
24 янв в 08:00
33 900 за человека
Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью
На машине
Джиппинг
5.5 дней
Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью
Начало: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42
Завтра в 09:00
7 дек в 09:00
от 94 899 за человека
Джип-тур «Подкова Урала»: экстрим лесного бездорожья
На машине
Джиппинг
5.5 дней
Джип-тур «Подкова Урала»: экстрим лесного бездорожья
Начало: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42
12 дек в 15:00
13 дек в 09:00
от 94 899 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На машине»

Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зимнее путешествие к Усьвинским столбам: на снегоходах и снегоступах с проживанием в глэмпинге
  2. Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью
  3. Джип-тур «Подкова Урала»: экстрим лесного бездорожья
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Усьвинские столбы
  2. Каменный Город
Сколько стоит тур в Перми в декабре 2024
Сейчас в Перми в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 33 900 до 94 899.
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