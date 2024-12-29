2 дня
Зимнее путешествие к Усьвинским столбам: на снегоходах и снегоступах с проживанием в глэмпинге
Встретить рассвет в Секретном Каменном городе, подняться к Омутному камню и посидеть у костра
Начало: Пермь, ул. Екатерининская, 30, 8:00
29 дек в 08:00
24 янв в 08:00
33 900₽ за человека
5.5 дней
Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью
Начало: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42
Завтра в 09:00
7 дек в 09:00
от 94 899₽ за человека
5.5 дней
Джип-тур «Подкова Урала»: экстрим лесного бездорожья
Начало: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42
12 дек в 15:00
13 дек в 09:00
от 94 899₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На машине»
Самые популярные туры этой рубрики в Перми
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Перми в декабре 2024
Сейчас в Перми в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 33 900 до 94 899.
Забронируйте тур в Перми на 2024 год на машине, цены от 33900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль