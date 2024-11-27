5.5 дней
Джип-тур «Конжаковский камень» по оффроаду
Начало: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
от 94 899₽ за человека
5.5 дней
Джип-тур «Подкова Урала» экстрим лесного бездорожья
Начало: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42
«6 дней путешествия по уральской тайге и бездорожью - по болотам, лесным просекам и камням на спецподготовленных комфортных джипах (Гелендваген, Ниссан Патрол)»
3 дек в 20:00
4 дек в 09:00
от 94 899₽ за человека
1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 15:00
6 дек в 19:00
7 дек в 09:00
от 44 900₽ за всё до 4 чел.
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