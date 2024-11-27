Найдено 3 тура в категории « Джиппинг » в Перми, цены от 44 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Джиппинг 5.5 дней Джип-тур «Конжаковский камень» по оффроаду Начало: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42 от 94 899 ₽ за человека Джиппинг 5.5 дней Джип-тур «Подкова Урала» экстрим лесного бездорожья Начало: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42 «6 дней путешествия по уральской тайге и бездорожью - по болотам, лесным просекам и камням на спецподготовленных комфортных джипах (Гелендваген, Ниссан Патрол)» от 94 899 ₽ за человека Джиппинг 1 день 1 час Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42 Расписание: Понедельник - пятница с 15:00 от 44 900 ₽ за всё до 4 чел. Все туры Перми

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Джиппинг»

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