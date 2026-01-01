Этот тур сочетает активный сплав, уютные вечера у костра и посещение уникального заповедника Шульган-Таш.
Программа тура по дням
Сбор группы в Перми. Переезд в Башкирию
16:00 Отправление автобуса из Перми по адресу Тополевый переулок, 10.
В дороге около 15-16 часов (880 км). Путь долгий, рекомендуем запастись чаем в термосе и небольшим перекусом.
Ночь в автобусе.
Начало сплава от села Старосубхангулово
08:00 Прибытие в село Старосубхангулово.
Собираем катамараны и организуем завтрак-перекус.
Инструктор все расскажет и во всем поможет.
Начинаем сплав, фотографируем скалу Амфитеатр и доходим до стоянки у скалы «Три Брата».
Совместными усилиями готовим сытный обед.
Наслаждаемся южноуральскими пейзажами и продолжаем сплав.
На уютной поляне ставим палатки, готовим ужин.
Нас ждут вечерние посиделки и возможность познакомиться друг с другом поближе.
Ночевка в палатках.
Продолжение сплава
Ранний подъем, чтобы все успеть, сегодня очень насыщенный день.
Зарядка.
Завтрак (молочная каша с фруктами).
Сбор лагеря и погрузка вещей на катамараны. Продолжение сплава.
Если повезет, то мы прогуляемся на скалы «Семь сестер» и посетим Миндигуловскую пещеру.
Для обеда выберем удобную полянку, а потом прогуляемся до пещеры Пропащая Яма и на скалу Стог.
Продолжение сплава до ночной стоянки.
Сегодня нас ждет походная баня, поэтому найти место для ночевки нужно максимально рано, ведь баню нужно довольно долго топить.
Установка лагеря, приготовление ужина.
Походная баня.
Вечерний костёр.
Завершение сплава. Заповедник Шульган-Таш, Капова пещера. Отъезд
Ранний подъем и приготовление завтрака. Зарядка.
Завтрак.
Продолжение сплава.
Если погодные условия позволят, сходим в пещеру Сказка, а затем сплавимся до музейно-экскурсионного комплекса государственного природного заповедника Шульган-Таш.
Пока готовится обед, разбираем катамараны и грузим все в автобус.
Обед.
Теперь у нас планируется увлекательная экскурсия по пещере Капова, в заповеднике Шульган-Таш (стоимость посещения 320 руб/чел.).
20:00 Перед отправлением приготовим ужин или заедем в кафе (по обстоятельствам).
Отъезд в Пермь. В пути около 16-17 часов.
Возвращение в Пермь
10:00 Завтрак в кафе по дороге (за свой счет).
13:00-14:00 Прибытие в Пермь по адресу: Тополевый переулок, 10.
Проживание
Тур предусматривает 2 ночи проживания в 3-4-местных палатках и 2 ночных переезда в автобусе.
Стоимость тура на 1 человека в составе сборной группы – 22 650 рублей.
Скидка детям 8-11 лет – 1 400 рублей.
Скидка детям предоставляется в сборной группе, а также в индивидуальной группе, если число детей меньше или равно числу взрослых.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в палатках.
Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе тура
- Сопровождение опытным инструктором по водному туризму
- Трехразовое питание в 2-4 дни маршрута (в Т.Ч. свежее мясо, свежие овощи и фрукты, натуральный кофе)
- Экскурсии на скалы, в пещеры, на природные и исторические достопримечательности по программе тура
- Аренда туристического снаряжения (место на 8-местном катамаране нового поколения «Black Pike», тенты, костровое, место в 4-х местной палатке, спальный мешок, туристический коврик, страховочный жилет, походная баня)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание в дороге
- Встреча в аэропорту или на вокзале
- Вход в заповедник «Шульган-Таш» - 320 руб/чел
- Дополнительные услуги, не входящие в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 55-90 л (или сумка для вещей);
- полиэтиленовые пакеты для хранения теплых и запасных вещей (1 упаковка, если есть – гермомешок);
- сиденье теплоизоляционное (хоба);
- солнцезащитный крем (30 спф);
- две пары обуви: (сапоги резиновые/сланцы, кроссовки);
- минимальное количество носков х/б – 3 пары и утеплённые носки – 2 пары;
- утепленная куртка;
- толстовка (кофта) флисовая – 2 штуки, вместо одной можно взять теплую жилетку;
- брюки – 2 пары (теплые и легкие);
- термобелье;
- нижнее белье;
- головной убор от солнца (шапка по погоде);
- рабочие перчатки х/б (перчатки флисовые по погоде);
- нож, ложка, тарелка, кружка;
- туалетные принадлежности, туалетная бумага, полотенце, мыло, зубная щётка, паста, губка;
- часы, спички в гермоупаковке, зажигалка;
- фонарик налобный с запасным комплектом батареек;
- копия паспорта и деньги в гермоупаковке;
- дождевик (полиэтиленовая накидка или куртка от дождя);
- репеллент от клещей и комаров (ниже памятка по выбору).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще мне необходимо знать о туре?
- Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы.
- Туристы помогают и участвуют под руководством инструктора в сборе катамаранов, разбитии лагеря, заготовке дров, приготовлении питания.
- Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.
- Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их.
- Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне. Обязательно утилизируйте или берите с собой. Инструктор предоставит мусорные пакеты.
- Бывают случаи, когда катамаран встает на мель. При этом необходимо встать с него, чтобы уменьшить осадку и провести катамаран вручную.
- Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению.
- При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.
- Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.
- Не забывайте об обязательном осмотре от клещей после экскурсий и прогулок по берегу/лесу.
- Запрещается курить, а также пользоваться открытым огнем в палатках и на катамаранах.
- В соответствие с требованиями безопасности все туристы должны находиться на водном маршруте в страховочных жилетах.
- Употребление алкоголя на катамаране и в автобусе запрещено. Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не рекомендуется! Уважаемые туристы, курение и алкоголь в присутствии детей не только является дурным примером, но и оказывает негативное влияние на их здоровье. Алкоголь притупляет ощущения от путешествия.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
Обязательно наденьте головной убор.
Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.
Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!
Какое снаряжение предоставляется?
Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 8-местными катамаранами, в том числе нового поколения “Black Pike”, веслами, спасательными жилетами, теплоизоляционными ковриками, спальными мешками, 4х-местными палатками.