Зимний тур-знакомство: топовые локации Пермского края в мини-группе
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 4:00-5:3...
27 фев в 04:30
7 мар в 05:00
51 750 ₽
57 500 ₽ за человека
Прогулка к Усьвинским столбам и Каменному городу с проживанием в экоглэмпинге
Посидеть у костра под звёздами и увидеть места съёмок фильма «Географ глобус пропил»
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 8:00
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
7800 ₽ за человека
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 6:00
21 фев в 06:00
7 мар в 06:00
7550 ₽ за человека
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Почувствовать себя исследователем и пополнить свою коллекцию древними экспонатами
Начало: Пермь, аэропорт, 6:00
5 июн в 08:00
12 июн в 08:00
26 500 ₽ за человека
Большое путешествие на Кавказ из Перми: Домбай, Чегет и Эльбрус, Пятигорск и Нальчик
Увидеть самую высокую вершину Европы, сыграть в казачьи игры и побывать на Поляне нарзанов
Начало: Пермь, ул. Ленина, 53, Театр-Театр (со стороны ул....
20 июн в 18:00
25 июл в 18:00
38 500 ₽ за человека
