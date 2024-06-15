В 06:00 отправимся из Перми. По пути будем любоваться пейзажами Урала в первых солнечных лучах. Перекусим в кафе (за доплату), в 11:00 прибудем в Красновишерск. Посетим музей природы Вишерского заповедника (за доплату) и взойдём на камень Ветлан. Предстоит подниматься по живописной тропе 3 км в одну сторону. Одевайтесь теплее, в горах может подняться ветер.

Пообедаем на вершине. В меню горячий чай, бутерброды и шоколад. На обратном пути будем делиться впечатлениями и рассматривать фотографии.

Заселимся в гостиницу. Все вместе будем готовить ужин, а затем насладимся долгожданной трапезой. За едой можем поиграть.

По возможности можно захватить из дома свою личную посуду для удобства (по желанию).