Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
Авторский тур в Перми

Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления

Представьте себя в объятиях заснеженных уральских гор, где каждый шаг по мягкому снегу приближает вас к вершинам Полюд и Ветлан.

Этот индивидуальный тур в Перми - не просто путешествие, а настоящее приключение, где вы сможете насладиться кристальной чистотой зимней природы, встретить диких зайцев в их естественной среде и оставить свой след на снежных тропах Урала.

Подготовьтесь к восхождению на высоту 572 метра, где скала Ветлан и гора Полюд раскроют перед вами панорамные виды на реку Вишера.

Ваше путешествие будет наполнено уютными перерывами с горячим чаем и бутербродами, обогревая душу и тело в морозную погоду.

Этот тур предлагает не только физическое, но и эмоциональное восхождение, позволяя в полной мере ощутить магию зимнего Урала.

Подарите себе возможность увидеть и почувствовать уникальность этих мест, сделав шаг навстречу приключениям, которые останутся в вашей памяти навсегда
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.

Проживание. Будем жить в гостинице города Красновишерск, в комфортных 5-местных номерах с удобствами на этаже.

Питание. В программу включено 3-х разовое питание (перекус, ужин, завтрак), Питание по дороге — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет. Скидка на ребенка до 11 лет — 500 руб.

Программа тура по дням

1 день

Подъём на камень Ветлан

В 06:00 отправимся из Перми. По пути будем любоваться пейзажами Урала в первых солнечных лучах. Перекусим в кафе (за доплату), в 11:00 прибудем в Красновишерск. Посетим музей природы Вишерского заповедника (за доплату) и взойдём на камень Ветлан. Предстоит подниматься по живописной тропе 3 км в одну сторону. Одевайтесь теплее, в горах может подняться ветер.

Пообедаем на вершине. В меню горячий чай, бутерброды и шоколад. На обратном пути будем делиться впечатлениями и рассматривать фотографии.

Заселимся в гостиницу. Все вместе будем готовить ужин, а затем насладимся долгожданной трапезой. За едой можем поиграть.

По возможности можно захватить из дома свою личную посуду для удобства (по желанию).

Подъём на камень ВетланПодъём на камень ВетланПодъём на камень ВетланПодъём на камень ВетланПодъём на камень ВетланПодъём на камень ВетланПодъём на камень ВетланПодъём на камень ВетланПодъём на камень Ветлан
2 день

Восхождение на гору Полюд

Проснёмся рано, вместе приготовим завтрак, запасёмся термосами с горячим чаем и отправимся в путь на гору Полюд. Подъём займёт 7 км в одну сторону. Идти будем по густому хвойному лесу, где можно встретить зайцев. Рекомендуем взять с собой трекинговые палки, если имеете проблемы с коленями. Согреемся чаем на вершине горы и сделаем эффектные фотографии.

Пообедаем в кафе за доплату и поедем назад в 15:00. К 21:00 прибудем в Пермь.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице города Красновишерск
  • Трансфер до места начала маршрута и обратно
  • Сопровождение гида
  • 3-х разовое питание (перекус, ужин, завтрак)
Что не входит в цену
  • Питание в дороге
  • Переправа через реку Вишера, чтобы подняться на Полюд - 100-150р/чел
  • Экскурсия в музей природы Вишерского заповедника - 200-250р/чел
  • Возможность погреться в тёплом помещении на вершине горы Полюд - 50-100р/чел
  • Самостоятельная регистрация для посещения территорий ПП «Пермский» (действует в течение 3-х дней) - 100 руб. /чел
  • Стоимость тура зависит от количества участников: 10-11 человек - 7450 руб. /чел., 12-13 человек - 6550 руб. /чел., 14-15 человек - 5950 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 06:00
Завершение: Пермь, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Перми

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыГорыПрирода и пейзажиТреккинг и походы

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