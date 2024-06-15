Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Этот индивидуальный тур в Перми - не просто путешествие, а настоящее приключение, где вы сможете насладиться кристальной чистотой зимней природы, встретить диких зайцев в их естественной среде и оставить свой след на снежных тропах Урала.
Подготовьтесь к восхождению на высоту 572 метра, где скала Ветлан и гора Полюд раскроют перед вами панорамные виды на реку Вишера.
Ваше путешествие будет наполнено уютными перерывами с горячим чаем и бутербродами, обогревая душу и тело в морозную погоду.
Этот тур предлагает не только физическое, но и эмоциональное восхождение, позволяя в полной мере ощутить магию зимнего Урала.
Подарите себе возможность увидеть и почувствовать уникальность этих мест, сделав шаг навстречу приключениям, которые останутся в вашей памяти навсегда
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 450 ₽
Описание
Организационные детали
Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.
Проживание. Будем жить в гостинице города Красновишерск, в комфортных 5-местных номерах с удобствами на этаже.
Питание. В программу включено 3-х разовое питание (перекус, ужин, завтрак), Питание по дороге — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет. Скидка на ребенка до 11 лет — 500 руб.
Программа тура по дням
Подъём на камень Ветлан
В 06:00 отправимся из Перми. По пути будем любоваться пейзажами Урала в первых солнечных лучах. Перекусим в кафе (за доплату), в 11:00 прибудем в Красновишерск. Посетим музей природы Вишерского заповедника (за доплату) и взойдём на камень Ветлан. Предстоит подниматься по живописной тропе 3 км в одну сторону. Одевайтесь теплее, в горах может подняться ветер.
Пообедаем на вершине. В меню горячий чай, бутерброды и шоколад. На обратном пути будем делиться впечатлениями и рассматривать фотографии.
Заселимся в гостиницу. Все вместе будем готовить ужин, а затем насладимся долгожданной трапезой. За едой можем поиграть.
По возможности можно захватить из дома свою личную посуду для удобства (по желанию).
Восхождение на гору Полюд
Проснёмся рано, вместе приготовим завтрак, запасёмся термосами с горячим чаем и отправимся в путь на гору Полюд. Подъём займёт 7 км в одну сторону. Идти будем по густому хвойному лесу, где можно встретить зайцев. Рекомендуем взять с собой трекинговые палки, если имеете проблемы с коленями. Согреемся чаем на вершине горы и сделаем эффектные фотографии.
Пообедаем в кафе за доплату и поедем назад в 15:00. К 21:00 прибудем в Пермь.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице города Красновишерск
- Трансфер до места начала маршрута и обратно
- Сопровождение гида
- 3-х разовое питание (перекус, ужин, завтрак)
Что не входит в цену
- Питание в дороге
- Переправа через реку Вишера, чтобы подняться на Полюд - 100-150р/чел
- Экскурсия в музей природы Вишерского заповедника - 200-250р/чел
- Возможность погреться в тёплом помещении на вершине горы Полюд - 50-100р/чел
- Самостоятельная регистрация для посещения территорий ПП «Пермский» (действует в течение 3-х дней) - 100 руб. /чел
- Стоимость тура зависит от количества участников: 10-11 человек - 7450 руб. /чел., 12-13 человек - 6550 руб. /чел., 14-15 человек - 5950 руб. /чел