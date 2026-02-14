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Большое путешествие на Кавказ из Перми: Домбай, Чегет и Эльбрус, Пятигорск и Нальчик

Увидеть самую высокую вершину Европы, сыграть в казачьи игры и побывать на Поляне нарзанов
Приглашаем вас в насыщенный тур на гостеприимный Кавказ — будем любоваться горами и дышать свежим воздухом, увидим главные достопримечательности Пятигорска и Нальчика, побываем в Домбае и Чегемском ущелье.

Ещё заглянем на
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казачье подворье, где вас ждут забавы и чаепитие, сделаем фотографии на фоне Эльбруса и попробуем воду из минеральных источников на Поляне нарзанов.

Домбай поразит нас головокружительными видами на заснеженные вершины и ледники, а Чегем — причудливой тесниной и живописными водопадами.

Покажем вам не только природные, но и рукотворные чудеса — замок Шато-Эркен, окружённый виноградниками и озёрами с лебедями, Нарзанную галерею, соборы и мечети.

Из Перми доедем на туристическом автобусе, по пути будем регулярно делать остановки, а ещё развлекать вас фильмами, викторинами и играми.

5
4 отзыва
Большое путешествие на Кавказ из Перми: Домбай, Чегет и Эльбрус, Пятигорск и Нальчик
Большое путешествие на Кавказ из Перми: Домбай, Чегет и Эльбрус, Пятигорск и Нальчик
Большое путешествие на Кавказ из Перми: Домбай, Чегет и Эльбрус, Пятигорск и Нальчик

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой:
- Влажные и бумажные салфетки, индивидуальную аптечку.
- USB-кабель для зарядки телефона.
- Дождевик или зонт на случай дождя (в теплое время года).
- Удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм), тёплую одежду – в холодное время года; хотя бы одну тёплую вещь – в тёплое время на случай смены погоды; сменную обувь.
- Для комфорта во время переезда рекомендуем взять в салон автобуса небольшую подушку, плед, удобную обувь.
- При поездках, сопровождающихся посещением действующих церквей и монастырей, женщинам необходимо иметь на голове платок, а одежда должна закрывать плечи и колени. Посещение монастырей в шортах, майках не допускается.
- Фото- или видеокамеру (в большинстве музеев фотосъёмка платная, разрешение можно приобрести на месте в кассе).
- Деньги на сувениры, завтраки/обеды/ужины (если они не входят в стоимость тура), дополнительные экскурсии, посещение платных туалетов по пути следования.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

В 18:00 отправимся в путь из Перми. По дороге будем делать остановки.

Начало путешествия
2 день

Путь на Кавказ

Во второй день поездки запланирована остановка в Волгограде с самостоятельным посещением мемориального комплекса «Мамаев курган».

В случае прибытия позже запланированного времени из-за повышенной загруженности дорог остановка на территории комплекса может быть сокращена, отменена либо перенесена на обратный путь в ночное время суток. Окончательное решение принимает экипаж автобуса.

По маршруту следования предусмотрен просмотр интересных фильмов, а также санитарные остановки каждые 3,5–4 часа. Завтрак, обед и ужин организуются самостоятельно и оплачиваются дополнительно. В дороге будет предоставлена краткая путевая информация о городах, которые будем проезжать, а также запланировано проведение викторин и игр.

3 день

Экскурсия по Пятигорску, чаепитие и забавы в казачьем подворье

Утром прибудем в Пятигорск и позавтракаем. Далее отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по городу. Посетим подземное озеро Провал (кроме понедельника) и парк «Цветник». Осмотрим гору со скульптурой «Орёл» и грот Дианы, попробуем минеральную воду. Затем поднимемся на Михайловский отрог горы Машук, где находится беседка «Эолова арфа», и полюбуемся видами на город и горы. Также заедем к месту дуэли М. Ю. Лермонтова.

После обеда направимся в казачье подворье «Жар-птица». Здесь нас ждёт знакомство с культурой и бытом терских казаков. Посетим хату, оформленную в смешении русского и турецкого стилей, где увидим старинные предметы быта, в том числе сидячий столик, восточный диван, скамью невесты и турецкий сундук с национальными костюмами 17 века.

Программа продолжится традиционными забавами: сыграем в «Катку яиц» или местный боулинг, «Косточки» и «Рогач». Далее — чаепитие по-казачьи в кунацкой. Во время чайной церемонии попробуем чёрный чай «Тавсан каны», садэ-лукум, шекеры с начинкой из грецких орехов и десерт «Раковины каури», а также послушаем легенды допетровских времён.

Вечером заселимся в гостиницу. Свободное время можно будет посвятить прогулкам по достопримечательностям в пешей доступности от отеля.

Экскурсия по Пятигорску, чаепитие и забавы в казачьем подворьеЭкскурсия по Пятигорску, чаепитие и забавы в казачьем подворье
4 день

Чегет, Эльбрус и Поляна нарзанов

После завтрака отправимся в Приэльбрусье. Первой точкой маршрута станет гора Чегет. По канатной дороге поднимемся на высоту 3100 м.

Далее прибудем к горе Эльбрус, на поляну Азау. Отсюда поднимемся по кресельной канатной дороге на высоту 3500 метров. При желании возможен дополнительный подъём на высоту до 3900 метров. У вас будет свободное время для прогулок и дегустации блюд национальной кухни.

Остановимся на Поляне нарзанов. Здесь расположены минеральные источники, часть которых оборудована купелями. Будет возможность бесплатно попробовать и набрать воду.

Возвращение в Пятигорск запланировано ориентировочно к 21:00.

Чегет, Эльбрус и Поляна нарзановЧегет, Эльбрус и Поляна нарзановЧегет, Эльбрус и Поляна нарзановЧегет, Эльбрус и Поляна нарзанов
5 день

Домбай и склоны горы Мусса-Ачитара

Позавтракаем и поедем в Домбай. Дорога будет пролегать через ущелье реки Теберда. Этот маршрут в разные эпохи являлся частью Великого шёлкового пути и Военно-Сухумской дороги.

По прибытии на Домбайскую поляну у нас будет около 4 часов свободного времени. По канатной дороге мы поднимемся на склоны горы Мусса-Ачитара. С оборудованных смотровых площадок откроются панорамы Кавказского хребта с заснеженными вершинами и ледниками.

С высоты мы увидим Военно-Сухумскую дорогу и узнаем историю необычного объекта — «тарелки НЛО». По желанию за дополнительную плату мы сможем прокатиться на аттракционе «Сердечко», сделать эффектные фотографии, отправиться на прогулку верхом на яке или примерить национальный костюм.

Посетим термальный источник «Жемчужина Кавказа». Купание продолжительностью около 1,5 часа оплачивается дополнительно. На территории комплекса будут доступны восемь бассейнов с термальной водой разной температуры, а также хаммам, баня, массаж и фитобочки.

Домбай и склоны горы Мусса-АчитараДомбай и склоны горы Мусса-АчитараДомбай и склоны горы Мусса-Ачитара
6 день

Чегемская теснина, экскурсия по Нальчику и замок Шато-Эркен

После завтрака выселимся и отправимся на экскурсию. Мы посетим Чегемскую теснину — узкий трёхкилометровый каменный коридор, образованный разломом в скалах. Далее отправимся к Чегемским водопадам.

Вторая остановка запланирована в Нальчике. Мы увидим Мемориальную Арку Дружбы, Нальчикский ипподром, кафедральный собор Марии Магдалины и соборную мечеть в стиле хай-тек. Также осмотрим площадь 400-летия присоединения Кабарды к России с памятником Марии Темрюковне. Экскурсия продолжится в Атажукинском парке, где будет свободное время для прогулки вокруг озера Трек, посещения аттракционов и подъёма по кресельной канатной дороге на вершину горы Малая Кизиловка.

Со смотровой площадки «Сосруко» откроется панорама Нальчика и Кавказских гор. Если останется время, мы посетим Нарзанную галерею и попробуем минеральную воду из источника, а затем сделаем остановку в фирменном магазине кондитерского комбината «Нальчик сладость».

Посетим замок Шато-Эркен, окружённый виноградниками и озёрами с лебедями. Узнаем, почему кабардинцев называют рыцарями Кавказа, а также познакомимся с кодексом чести Адыгэ хабзэ.

Далее поедем обратно в Пермь.

Чегемская теснина, экскурсия по Нальчику и замок Шато-ЭркенЧегемская теснина, экскурсия по Нальчику и замок Шато-ЭркенЧегемская теснина, экскурсия по Нальчику и замок Шато-ЭркенЧегемская теснина, экскурсия по Нальчику и замок Шато-Эркен
7 день

Путь домой

Весь день будем ехать, в пути сделаем санитарные остановки.

8 день

Прибытие в Пермь

Примерно к 14:00 прибудем в Пермь.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местное размещение38 500 ₽
1-местное размещение45 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 1 обед
  • Трансферы по маршруту
  • Страховка на автобусный проезд
  • Услуги сопровождающего
  • Экскурсии по программе
  • Экскурсионная программа «Забавы по-казачьи» с чаепитием
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Второе кресло в автобусе для комфорта (оплата при бронировании) - 17 000 ₽
  • Все подъёмы по канатной дороге
  • Входные билеты
  • Экосбор за въезд в нацпарк «Приэльбрусье» - 200 ₽
  • Курортный сбор в Пятигорске - 300 ₽
  • Посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа» (1,5 часа) - взрослый - 600 ₽, дети от 6 до 14 лет - 300 ₽, дети до 6 лет - бесплатно
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 45 100 ₽
  • Скидки:
  • 300 ₽ - для путешественников, выезжающих из Удмуртии
  • 500 ₽ - дети до 12 лет включительно
  • 300 ₽ - скидка за размещение на последнем ряду в автобусе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, ул. Ленина, 53, Театр-Театр (со стороны ул. Петропавловской), 18:00
Завершение: Пермь, ул. Ленина, 53, Театр-Театр (со стороны ул. Петропавловской), 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Мы являемся надёжным и стабильным туроператором на рынке, самостоятельно организовываем туристические программы на собственных автобусах. С 2010 года мы профессионально обслуживаем как юридических, так и физических лиц. Обеспечение высокого качества туров и экскурсий — наша главная задача. Наша цель — дать вам возможность увидеть богатства страны; прикоснуться к нему; посетить интересные мероприятия и места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Огромное спасибо за этот классный тур. Мы объехали несколько курортных городов, попробовали разные минеральные воды. За это время успели заехать в соседние республики, подняться в горы и полюбоваться потрясающими местами.
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Еще дегустировали национальную кухню и напитки — всё очень понравилось. Отдельное спасибо Анне, которая всё время была с нами и помогала. Водители Александр и Артем заслуживают отдельной похвалы за спокойное и осторожное вождение. В группе собрались замечательные люди разных возрастов, все веселые, дружелюбные, легко находили общий язык. По дороге обратно мы заскочили на Мамаев Курган в Волгограде — очень впечатлило. Этот отпуск точно останется в памяти надолго, так жалко, что всё закончилось так быстро… Тур отличный, всем советую!

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Е
Автобусные путешествия - это отличный вариант для тех кто хочет побывать в разных местах за короткий срок. Такой формат позволяет за поездку охватить несколько городов или достопримечательностей, при этом экономя
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и время и деньги.

В таких турах обычно есть гиды которые рассказывают много интересного, так что поездка получается не только насыщенной, но и познавательной. Везде включены отели, еда и транспорт — очень удобно и выгодно.

Сели в автобус и вперед. Не упустите шанс отправиться в такое путешествие и открыть для себя новые места.

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И
Наше путешествие подошло к концу, но впечатления до сих пор не отпускают! Было классно и очень весело!!! Хотя погода подвела, это совсем не испортило настроения! Наша потрясающая сопровождающая Татьяна — очень заботливая, добрая и с отличным чувством юмора!!! Хочу отдельно поблагодарить наших водителей Алексея и Игоря,😂 спасибо вам за таких замечательных людей❤❤❤
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А
Всем добрый день! Хочу сказать спасибо за классно проведённые дни в путешествии. За такой короткий срок получилось объехать просто массу городов — столько всего интересного увидели! Было здорово познакомиться с
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кучей новых людей, с которыми сначала почти не знакомы были, а к концу уже как родные стали))))
Отдельное спасибо нашей сопровождающей Татьяне — она такая весёлая, заботливая, очень внимательная и терпеливая, с ней время летело совсем по-разному! Ещё хочу отметить наших водителей, Игоря и Алексея, ребята совсем не скучные, поднимают настроение всегда. Всем желаю хороших путешествий, расширяйте свои горизонты и берите с собой друзей, родных, коллег — вообще всех подряд!)))

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