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Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой:
- Влажные и бумажные салфетки, индивидуальную аптечку.
- USB-кабель для зарядки телефона.
- Дождевик или зонт на случай дождя (в теплое время года).
- Удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм), тёплую одежду – в холодное время года; хотя бы одну тёплую вещь – в тёплое время на случай смены погоды; сменную обувь.
- Для комфорта во время переезда рекомендуем взять в салон автобуса небольшую подушку, плед, удобную обувь.
- При поездках, сопровождающихся посещением действующих церквей и монастырей, женщинам необходимо иметь на голове платок, а одежда должна закрывать плечи и колени. Посещение монастырей в шортах, майках не допускается.
- Фото- или видеокамеру (в большинстве музеев фотосъёмка платная, разрешение можно приобрести на месте в кассе).
- Деньги на сувениры, завтраки/обеды/ужины (если они не входят в стоимость тура), дополнительные экскурсии, посещение платных туалетов по пути следования.
Программа тура по дням
Начало путешествия
В 18:00 отправимся в путь из Перми. По дороге будем делать остановки.
Путь на Кавказ
Во второй день поездки запланирована остановка в Волгограде с самостоятельным посещением мемориального комплекса «Мамаев курган».
В случае прибытия позже запланированного времени из-за повышенной загруженности дорог остановка на территории комплекса может быть сокращена, отменена либо перенесена на обратный путь в ночное время суток. Окончательное решение принимает экипаж автобуса.
По маршруту следования предусмотрен просмотр интересных фильмов, а также санитарные остановки каждые 3,5–4 часа. Завтрак, обед и ужин организуются самостоятельно и оплачиваются дополнительно. В дороге будет предоставлена краткая путевая информация о городах, которые будем проезжать, а также запланировано проведение викторин и игр.
Экскурсия по Пятигорску, чаепитие и забавы в казачьем подворье
Утром прибудем в Пятигорск и позавтракаем. Далее отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по городу. Посетим подземное озеро Провал (кроме понедельника) и парк «Цветник». Осмотрим гору со скульптурой «Орёл» и грот Дианы, попробуем минеральную воду. Затем поднимемся на Михайловский отрог горы Машук, где находится беседка «Эолова арфа», и полюбуемся видами на город и горы. Также заедем к месту дуэли М. Ю. Лермонтова.
После обеда направимся в казачье подворье «Жар-птица». Здесь нас ждёт знакомство с культурой и бытом терских казаков. Посетим хату, оформленную в смешении русского и турецкого стилей, где увидим старинные предметы быта, в том числе сидячий столик, восточный диван, скамью невесты и турецкий сундук с национальными костюмами 17 века.
Программа продолжится традиционными забавами: сыграем в «Катку яиц» или местный боулинг, «Косточки» и «Рогач». Далее — чаепитие по-казачьи в кунацкой. Во время чайной церемонии попробуем чёрный чай «Тавсан каны», садэ-лукум, шекеры с начинкой из грецких орехов и десерт «Раковины каури», а также послушаем легенды допетровских времён.
Вечером заселимся в гостиницу. Свободное время можно будет посвятить прогулкам по достопримечательностям в пешей доступности от отеля.
Чегет, Эльбрус и Поляна нарзанов
После завтрака отправимся в Приэльбрусье. Первой точкой маршрута станет гора Чегет. По канатной дороге поднимемся на высоту 3100 м.
Далее прибудем к горе Эльбрус, на поляну Азау. Отсюда поднимемся по кресельной канатной дороге на высоту 3500 метров. При желании возможен дополнительный подъём на высоту до 3900 метров. У вас будет свободное время для прогулок и дегустации блюд национальной кухни.
Остановимся на Поляне нарзанов. Здесь расположены минеральные источники, часть которых оборудована купелями. Будет возможность бесплатно попробовать и набрать воду.
Возвращение в Пятигорск запланировано ориентировочно к 21:00.
Домбай и склоны горы Мусса-Ачитара
Позавтракаем и поедем в Домбай. Дорога будет пролегать через ущелье реки Теберда. Этот маршрут в разные эпохи являлся частью Великого шёлкового пути и Военно-Сухумской дороги.
По прибытии на Домбайскую поляну у нас будет около 4 часов свободного времени. По канатной дороге мы поднимемся на склоны горы Мусса-Ачитара. С оборудованных смотровых площадок откроются панорамы Кавказского хребта с заснеженными вершинами и ледниками.
С высоты мы увидим Военно-Сухумскую дорогу и узнаем историю необычного объекта — «тарелки НЛО». По желанию за дополнительную плату мы сможем прокатиться на аттракционе «Сердечко», сделать эффектные фотографии, отправиться на прогулку верхом на яке или примерить национальный костюм.
Посетим термальный источник «Жемчужина Кавказа». Купание продолжительностью около 1,5 часа оплачивается дополнительно. На территории комплекса будут доступны восемь бассейнов с термальной водой разной температуры, а также хаммам, баня, массаж и фитобочки.
Чегемская теснина, экскурсия по Нальчику и замок Шато-Эркен
После завтрака выселимся и отправимся на экскурсию. Мы посетим Чегемскую теснину — узкий трёхкилометровый каменный коридор, образованный разломом в скалах. Далее отправимся к Чегемским водопадам.
Вторая остановка запланирована в Нальчике. Мы увидим Мемориальную Арку Дружбы, Нальчикский ипподром, кафедральный собор Марии Магдалины и соборную мечеть в стиле хай-тек. Также осмотрим площадь 400-летия присоединения Кабарды к России с памятником Марии Темрюковне. Экскурсия продолжится в Атажукинском парке, где будет свободное время для прогулки вокруг озера Трек, посещения аттракционов и подъёма по кресельной канатной дороге на вершину горы Малая Кизиловка.
Со смотровой площадки «Сосруко» откроется панорама Нальчика и Кавказских гор. Если останется время, мы посетим Нарзанную галерею и попробуем минеральную воду из источника, а затем сделаем остановку в фирменном магазине кондитерского комбината «Нальчик сладость».
Посетим замок Шато-Эркен, окружённый виноградниками и озёрами с лебедями. Узнаем, почему кабардинцев называют рыцарями Кавказа, а также познакомимся с кодексом чести Адыгэ хабзэ.
Далее поедем обратно в Пермь.
Путь домой
Весь день будем ехать, в пути сделаем санитарные остановки.
Прибытие в Пермь
Примерно к 14:00 прибудем в Пермь.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местное размещение
|38 500 ₽
|1-местное размещение
|45 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 1 обед
- Трансферы по маршруту
- Страховка на автобусный проезд
- Услуги сопровождающего
- Экскурсии по программе
- Экскурсионная программа «Забавы по-казачьи» с чаепитием
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Второе кресло в автобусе для комфорта (оплата при бронировании) - 17 000 ₽
- Все подъёмы по канатной дороге
- Входные билеты
- Экосбор за въезд в нацпарк «Приэльбрусье» - 200 ₽
- Курортный сбор в Пятигорске - 300 ₽
- Посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа» (1,5 часа) - взрослый - 600 ₽, дети от 6 до 14 лет - 300 ₽, дети до 6 лет - бесплатно
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 45 100 ₽
- Скидки:
- 300 ₽ - для путешественников, выезжающих из Удмуртии
- 500 ₽ - дети до 12 лет включительно
- 300 ₽ - скидка за размещение на последнем ряду в автобусе