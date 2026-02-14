Утром прибудем в Пятигорск и позавтракаем. Далее отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по городу. Посетим подземное озеро Провал (кроме понедельника) и парк «Цветник». Осмотрим гору со скульптурой «Орёл» и грот Дианы, попробуем минеральную воду. Затем поднимемся на Михайловский отрог горы Машук, где находится беседка «Эолова арфа», и полюбуемся видами на город и горы. Также заедем к месту дуэли М. Ю. Лермонтова.

После обеда направимся в казачье подворье «Жар-птица». Здесь нас ждёт знакомство с культурой и бытом терских казаков. Посетим хату, оформленную в смешении русского и турецкого стилей, где увидим старинные предметы быта, в том числе сидячий столик, восточный диван, скамью невесты и турецкий сундук с национальными костюмами 17 века.

Программа продолжится традиционными забавами: сыграем в «Катку яиц» или местный боулинг, «Косточки» и «Рогач». Далее — чаепитие по-казачьи в кунацкой. Во время чайной церемонии попробуем чёрный чай «Тавсан каны», садэ-лукум, шекеры с начинкой из грецких орехов и десерт «Раковины каури», а также послушаем легенды допетровских времён.

Вечером заселимся в гостиницу. Свободное время можно будет посвятить прогулкам по достопримечательностям в пешей доступности от отеля.